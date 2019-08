Ve skupině B fotbalisté Osvětiman v úvodu letošní sezony pálí ostrými. Celek z Uherskohradišťska i podruhé v sezoně skóroval sedmkrát. Po Koryčanech vyřídil také nováčka ze Šumic. Kanonýr Ondřej Zýbal se na demolici protivníka podílel čtyřmi góly. Celkem už jich má na svém koně osm.

SKUPINA A

HORNÍ LIDEČ – VIGANTICE 1:2 P. (1:1)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Pro nás začalo utkání velmi nešťastně, neboť se již v první minutě trefil hostující Mikulenka. Rychle jsme se ale oklepali a dobrou kombinační hrou se dostávali na dostřel branky. Vyrovnání přišlo po dvaceti minutách hry, kdy si Vigantičtí vstřelili vlastní branku. Do přestávky jsme mohli jít do vedení, ale chyběl kousek. Ve druhém dějství se hra již vyrovnala, soupeř mohl v závěru strhnout vítězství na svoji stranu, ale podržel nás brankář Kubín. Se silným soupeřem jsme však dokázali držet na hřišti krok a dokonce ho převyšoval ve fyzické připravenosti. V penaltové loterii se pak štěstí usmálo na soupeře. S jedním bodem však panuje zklamání, Vigantice byly určitě k poražení.“

Branky: 23. vlastní (Vičan ) – 1. Mikulenka.

KELČ – VIDČE 3:1 (2:0)

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Začátek nám vyšel lépe a do dvacáté minuty jsme si vypracovali několik velmi dobrých příležitostí. Nakonec se nám podařilo skórovat až po půlhodině hry. V prvním dějství jsme si vytvořili asi osm dobrých šancí, proměnili jsme pouze jedinou. Ve druhém poločasu jsme chvilku vypadli z role a soupeř na nás začal dotírat a podařilo se mu dát kontaktní branku. Do nějakých větších možností jsme pak hosty ale nepouštěli. V závěru jsme přidali třetí trefu a bylo rozhodnuto. Potěšil mne i výkon našich mladíků v sestavě. Do utkání jsme nastoupili bez kanonýra Jiříčka a nakonec jsme to zvládli i bez něj. Ve druhém poločasu plály na hřišti emoce a hosté se dožadovali nařízení pokutového kopu. Utkání jsme ale mohli rozhodnout již v první půli a naše výhra je tak zasloužená.“

Branky: 29. Rada, 45. Hradil, 85. Hlavica – 50. Dobeš.

VAL. MEZIŘÍČÍ B – ROŽNOV P. R. 3:1 (0:1)

Karel Straka činovník Val. Meziříčí: „První poločas byl ve znamení nepřesností a mizivé střelby. Hosté přijeli s jasnou herní taktikou – dlouhé míče na nabíhající hrotové hráče. Gól padl pouze jeden. Po chybné komunikaci mezi Pobořilem a obránci se v 18. minutě do střelecké pozice lehce dostal rožnovský Kolařík. Důrazný přestávkový rozbor hry předznamenal náš silný nástup. Množství našich šancí volalo po gólu. Je však namístě pochválit výborně chytajícího Sekyru. Až v 68. minutě se z přímého volného kopu a s přispěním hostující zdi trefil Michal Kundrát. Stejný hráč vsítil v 88. minutě naší třetí branku. V samém závěru se zaskvěl náš brankář Pobořil, který takřka zázračně zlikvidoval střelu rožnovských i dvě následné dorážky.“

Branky: 62. Černý, 68., 88. Kundrát – 18. Kolařík.

VAL. PŘÍKAZY – VAL. POLANKA 2:3 P. (0:0)

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „Utkání mělo slušnou kvalitu i potřebnou diváckou kulisu. Nováček z Valašské Polanky se představil jako velmi mladý a běhavý tým, ale byli jsme dobře připraveni na dravé mládí a dařilo se nám to zdárně eliminovat. První půlka taková malinko se dá říct vyrovnaná, možná Valašská Polanka měla trošku navrch. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, což potvrdil agilní Vaculka, který utekl a byl ve vápně faulovaný. Zkušený Perniš pak penaltu proměnil. Hosté taky kopali penaltu, ale neproměnili ji. Hosté pak zápas otočili ve svůj prospěch, ke konečnému rozuzlení v 90. minutě přispěl Vaculka, když po nepřesnostech Valašské Polanky v obraně se dostal k míči a přeloboval gólmana. Za zmínku ještě stojí, že se nám zranil brankář Valčík a toho musel zastoupit střídající Igaz. Valašská Polanka asi byla malinko lepší, ale dělba bodů je vzhledem k průběhu zasloužená. A dovednostní soutěže v podobě kopání penalt nám tradičně nejdou, takže bereme opět jen jeden bod.“

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „Diváci museli čekat na otevření skóre až do druhé půle, kdy se nejprve prosadil domácí Perniš. Skóre se nám podařilo otočit díky dvěma slepeným brankám Barana a Daňka. Bohužel ke tříbodovému zisku nám scházela minuta. V penaltovém rozstřelu jsme dokázali urvat bonusový bod a po dvou zápasech v I. A třídě máme na svém kontě pět bodů.“

Branky: 55. Perniš (pen.), 90. Vaculka – 77. Baran, 79. Daněk.

PODLESÍ – VAL. KLOBOUKY 6:3 (1:2)

Radek Ovesný, sekretář Val. Klobouky: „Skvěle nám vyšel vstup a po sedmnácti minutách jsme vedli již o dvě branky. Nejprve se prosadil Fojtů a po něm Dubčák. Půlhodiny jsme byli lepším celkem, domácím pak pomohla penalta, kterou se dostali znovu do zápasu. Polevili jsme v koncentraci a soupeř toho využil především v nástupu do druhého dějství. Během pěti minut dokázal soupeř třikrát dopravit míč do naší sítě. Podlesí těžilo především ze standardních situací, které se nám nepodařilo ubránit. Máme ještě nevyzrálý celek a některým hráčům v těchto momentech chybí zkušenosti. Přesto jsme snížili na 4:3 a sahali jsme po vyrovnání. V závěru už jsme hráli vabank a domácí v poslední desetiminutovce nám ještě vstřelili dvě branky. Výsledek je pro nás krutý, dobře rozehrané utkání jsme nakonec nezvládli podle našich představ.“

Branky: 32. (pen.), 51. Zetek, 56., 58. Blažek, 78. Tydlačka, 81. Holčák – 9., 70. Fojtů, 17. Dubčák.

KATEŘINICE – JUŘINKA 3:4 P. (0:2)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „S Juřinkou jsme chtěli vyhrát. První půlku hráli hosté velmi dobře organizovaně odzadu. My jsme se snažili po stranách a následných centrech do vápna vytvořit nějakou šanci. Náš stoper poté vytvořil hrubou chybu při rozehrávce a hosté zkušeným Macíčkem šli do vedeni. Druhá branka padla zase po chybě a následném přečíslení, kdy Macíček se prosadil podruhé. Druhá půlka byla z naší strany už lepší. Po standardní situaci se uvolnil ve vápně kanonýr Fojtů a snížil na 2:1. To nás nakoplo a začali jsme soupeře přehrávat. Čtvrtníček unikl po křídle a střelou od tyče vyrovnal. O deset minut později se znovu Čtvrtníček dostal do úniku a otočil nádherným gólem stav utkání na 3:2. Bohužel jsme tři minuty před koncem duelu propadli při dlouhém autu do vápna a hosté vyrovnali na 3:3. Penalty už je loterie a v té byli šťastnější hosté. Potěšil mě přístup za druhou půlku, kdy jsme se zvedli za stavu 0:2 a dokázali otočit utkání.“

Branky: 56. Fojtů, 63., 84. Čtvrtníček – 13., 43. Macíček, 86. Škorňa.

HRACHOVEC – VLACHOVICE 4:1 (2:0)

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „Po prvních patnácti minutách jsme mohli jít do vedení 3:0, ale to by své sóla museli v 5. minutě Bobot a v 10. a 15. minutě Hověžák proměnit. Domácí se do zápasu dostávali postupně. V posledních patnácti minutách se hrálo převážně na naší polovině a ve 38. minutě se po autovém vhazování a obtočení kolem našeho stopera a trochu přihraném pádu pískala penalta, kterou bezpečně proměnil Orság. V nastavení zvýšil po naší nedůslednosti v obraně povedenou střelou Janošek na 2:0. Domácím se i po přestávce z brejků podařilo zvýšit v rozmezí tří minut na 4:0 a zdálo se, že je rozhodnuto. V 69. minutě jsme snížili po povedené střele Hověžáka na 4:1 a zkoušeli jsme s utkáním ještě něco udělat. Pavol Straka se vysunul na hrot a spustil druhou vlnu neproměněných šancí, když se on sám dostal čtyřikrát sám před branku, ale buď trefil břevno nebo ho vychytal brankář domácích. Nutno ale dodat, že i domácí se především z brejků dostali do minimálně třech slibných příležitostí, ze kterých také mohli skórovat. Šancí bylo na obou stranách minimálně na dva zápasy, proměňovat se je ale dařilo jen domácím.“

Branky: 38. Orság (pen.), 45. Janošek, 57., 60. Pavelka – 69. Hovězák.

1. Val. Meziříčí B 2 2 0 0 0 6:2 6

2. Val. Polanka 2 1 1 0 0 8:3 5

3. Horní Lideč 2 1 0 1 0 3:2 4

4. Podlesí 1 1 0 0 0 6:3 3

5. Kelč 2 1 0 0 1 3:2 3

6. Hrachovec 2 1 0 0 1 5:7 3

7. Vlachovice 2 1 0 0 1 2:4 3

8. Val. Příkazy 2 0 0 2 0 3:3 2

9. Juřinka 1 0 1 0 0 3:3 2

10. Vigantice 1 0 1 0 0 1:1 2

11. Rožnov p. R. 2 0 1 0 1 2:4 2

12. Kateřinice 1 0 0 1 0 3:3 1

13. Vidče 2 0 0 0 2 2:5 0

14. Val. Klobouky 2 0 0 0 2 4:9 0

SKUPINA B

ŠUMICE – OSVĚTIMANY 1:7 (1:5)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Kvalita byla jednoznačně na straně hostů. Osvětimany mají obrovskou sílu, výborné hráče. Pro naše kluky to byl trošku jiný level. Ve středu hrál vynikající Šumulikoski, vpředu Zýbal, který dal prvních třech šancí tři góly a zápas rozhodl. Utkání ukázalo rozdíl mezi námi a soupeřem. Nějaké šance jsme měli, ale utkání bylo zcela v režii hostů, kteří mají na všech postech výborné hráče.“

Pavel Němčický, trenér Osvětim: „Se vší úctou k soupeři musím přiznat, že Šumice byly trošku slabší. Nám pomohly rychlé góly, které nás uklidnily. Druhá půlka už se pouze dohrávala. Je vidět, že si mančaft po loňském doplnění sedl. Chvilku trvalo, než jsme se sehráli, teď už ale šlapeme. Víme, co chceme hrát. Daří se nám hlavně střílet branky. Zýbal skóroval loni na podzim jednou, teď má po dvou kolech osm branek.“

Branky: 25. Žampach z penalty – 10., 14., 21. a 31. Zýbal, 34. Tomaštík, 82. Šumulikoski z penalty, 84. Pilka vlastní. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 250.

NIVNICE – BOJKOVICE 1:2 NA PENALTY (0:1)

Václav Uhlíř: „Za první půli jsme si zasloužili vyhrát. Bohužel jsme neproměnili spoustu šancí. Naopak soupeř udeřil prakticky z jedné vážnější příležitosti. Trefil se zkušený Vacula. I do druhé půle jsme vstoupli dobře. Měli jsme více ze hry a po proměněné penaltě Straňáka jsme zaslouženě skóre srovnali. V závěru už měli hosté z Bojkovi více šancí. I proto musím nakonec bod brát. Bojkovice mají zkušený tým. Nám scházel Holboj, Hladiš se zranil při rozcvičce a Kostelník musel střída už v prvním poločase.“

Branky: 56. Radim Straňák z penalty – 27. Daniel Vacula. Rozhodčí: Bernatík. Diváci: 220.

KORYČANY – NEDACHLEBICE 3:2 (1:0)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „Do utkání vstoupili lépe hráči Nedachlebic, kteří zaměstnávali rychlými protiútoky koryčanskou obranu. Koryčanský brankář Vrba ovšem moc práce neměl. Po prvních deseti minutách převzali aktivitu domácí, kteří si vypracovali spoustu šancí. Jeden z nejkrásnějších momentů prvního poločasu byla nádherná střela Filipského, která bohužel skončila bohužel na tyčce. Těsně před koncem prvního poločasu se Hanák v šanci neunáhlil. Položil brankář Nedachlebic na zem, obešel obránce a s klidem k tyči uklidil míč. Po poločase byly opět aktivnější Koryčany. R. Gejdoš dvěma rychlými góly po sobě zvýšil na 3:0. Zdálo se tedy, že Koryčany dohrají zápas v klidu. Nedachlebice se ovšem nevzdaly a dvěma góly okolo sedmdesáté minuty zdramatizovaly utkání. Koryčany se od té doby nedostaly do větší šance a Nedachlebice vyvinuly nepříjemný tlak na koryčanskou bránu. V poslední minutě se na sérií rohů vydal do vápna i brankář Nedachlebic. Gól už ovšem nepadl a Koryčany zvítězily.“

Branky: 44. Hanák, 52. a 55. Gejdoš – 68. Bartoš, 71. Sedlář. Rozhodčí: Štěpánek. Diváci: 100.

ZLECHOV – KUNOVICE 0:4 (0:2)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Všechno ovlivnila nešťastná branka po chybě našeho brankáře ve 13. minutě, kdy mu propadl balon pod rukama a hostující hráč v pohodě skóroval. Druhý gól jsme dostali po dlouhém autu. My jsme měli v prvním poločase taky nějaké šance, bohužel jsme je nevyužili. Hned na začátku druhého poločasu jsme nedali velkou příležitost, když náš hráč netrefil zblízka prázdnou branku. Kunovice naopak všechny naše chyby trestaly. Za stavu 3:0 už se utkání pouze dohrávalo bez nějakého většího náboje. Hosté hru kontrolovali, my jsme neměli sílu výsledek zvrátit.“

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Výsledek odpovídá dění na trávníku. Naše výhra klidně mohla být i vyšší. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Bohužel za rozhodnutého stavu jsme k útočným akcím přistupovali dost laxně. Tentokrát nás to ale mrzet nemusí. Byl to bezproblémový zápas. Zlechov byl zalezlý, čekal, bál se hrát. Asi bude mít v soutěži velké problémy.“

Branky: 13. a 24. Kříž, 54. Ondica, 80. Petřek. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 124.

OTROKOVICE B – HLUK 4:2 (2:0)

Jan Janča, trenér Otrokovic B: „Za výhru jsem samozřejmě rád, ale hra v prvním poločase byla špatná. O výsledek jsme se třepali až do konce. Soupeř nehrál špatně. Hluk vstoupil do utkání lépe a v úvodu nás přehrával. Hosté si vypracovali několik vyložených šancí, dokonce nedali penaltu, když to jeden z jeho hráčů kopl vedle. My jsme se ujali vedení pěknou střelou k tyči. V závěru první půle jsme zvýšili na 2:0. Výsledek byl pro hosty krutý, protože v prvním poločase byli lepší. Po přestávce jsme ale hru vyrovnali, místy jsme byli i lepší. Hluk však v závěru výsledek dvakrát snížil a o body bojoval až do konce. Hosté nás zatlačili dlouhými nakopávanými balony. My jsme to nakonec zvládli a náskok uhájili. Jsou to pro nás důležité body.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Od začátku jsme se se do soupeře pustili a kopali jsme šest rohů po sobě, ale míč dostat do branky se nám nepodařilo. Potom trefil Machala tyč, ale zahřmělo na druhé straně. Poprvé se dostali domácí před naši branku v 18. minutě a Janča zcela volný na hranici šestnáctky se nemýlil. Byla to stejná branka jak proti Újezdci. Nikdo proti Jančovi nevystoupil nebránil mu ve střelbě. Ve 35. minutě jsme kopali pokutový kop za sražení Zalubila. Zalešák však trefil pouze tyč. Z protiútoku v 37. minutě navlas stejná situace, jak před první brankou. Zcela volný Červenka měl dost času na zamíření a svoji střelu poslal do stejného místa k levé tyči. Do druhého poločasu jsme nastoupili s odhodláním něco s výsledkem udělat. Série nepočítaných rohů, ale míč dostat do branky ne a ne. Až v 81. minutě se po dalším rohu prosadil Zalubil. Chtěli jsme utkání vyrovnat, zapomněli jsme však na obranu a na levé straně jsme udělali dálnici, čehož domácí využili opět Jančou. V 90. minutě jsme opět snížili Kročilem na 3:2, ale další dálnice na levé straně definitivně vzala naši šanci na remízu.“

Branky: 18. a 84. Janča, 37. a 95. Červenka – 81. Zalubil, 90. Kročil. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 72.

ÚJEZDEC – DOLNÍ NĚMČÍ 2:1 (0:0)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Byl to naprosto vyrovnaný zápas. Oba týmy si v prvním poločase vytvořili po dvou vyložených brankových příležitostech, oba gólmani se ale zaskvěli. I po přestávce byl obraz hry naprosto stejný. Bylo to o tom, kdo dá první gól. Naštěstí jsme ho stejně jako v Hluku vstřelili my. Po rohu jsme dotlačili balon do branky. Následně Valenta uvolnil Lekeše, který vstřelil svoji první branku v sezoně. V závětu to však bylo chvíli napínavé, když jsme z penalty inkasovali kontaktní gól chvilku. Nakonec jsme ale vedení nepustili. Se třemi body i vstupem do sezony jsme spokojení. I když si to ještě musí sednout a na souhře musíme zapracovat.“

Branky: 82. Jakub Liška, 87. Filip Lekeš – 90. Tomáš Stojaspal z penalty. Rozhodčí: Filípek. Diváci: 250.

BUCHLOVICE – FRYŠTÁK 1:3 (1:0)

Josef Křiva, vedoucí mužstva TJ Buchlovice: „Na úvod sezony jsme si připsali druhou porážku sezony. I tentokrát jsme narazili na kvalitního soupeře. Bohužel jsme neproměnili čtyři tutovky. Vypracovali jsme si víc šancí, než soupeř. I když Fryšták byl v poli výborný, kluci bojovali. První poločas byl vyrovnaný. První šanci měl Mikula, ale stejně jako ve 42. minutě neupěl. Ve 25. minutě šel sám na gólmana Vaculík. Jeho střelu obětavým zákrokem obránce nohou vyrazil nad břevno. Gól jsme dali z penalty po faulu na Doseděla. Pokutový kop bezpečně proměnil Kořínek. Fryšták měl v první půli pouze jednu vyloženou šanci. Hosté nás patnáct minut druhé půle válcovali a v 65. minutě výsledek po naprostém selhání obránce, který dal špatnou malou domů brankáři, srovnali. Ještě předtím ale šel Belant sám z boku na gólmana, ale z osmi metrů střílel pouze do boční sítě. Následně Procházka těsně nedosáhl na centr a pak šel sám na gólmana, ale v jasné šanci nesmyslně nahrával. Soupeř to potrestal v 71. minutě, kdy se po závaru a zpětné přihrávce prosadil střelou k tyči Hřebačka. Třetí gól dal Fyršták po neodpískaném útočném faulu. Hosté ukázali, že mají kvalitní mančaft. Nám citelně scházel David Křiva. Umřeli jsme na neproměňování šancí.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „První venkovní utkání nového ročníku odehrál Fryšták v Buchlovicích. Stejně jako v prvním kole musel dotahovat náskok soupeře, protože domácí proměnili ve 35. minutě nařízený pokutový kop. Po změně stran čekali hostující fans na vyrovnávací branku jejich týmu do 65. minuty. To se trefil Vavruša. V 71. minutě otočili hosté skóre zápasu po trefě Hřebačky 1:2 a bylo na Buchlovicích, aby zapnuly na vyšší rychlost. Fryšták si však tři body nenechal vzít a v 89. minutě pojistil výhru svou třetí brankou, střelcem byl Vavruša.“

Branky: 35. Kořínek – 65. a 89. Vavruša, 71. Hřebačka. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 125.

1. Osvětimany 2 2 0 0 0 14:1 6

2. Kunovice 2 2 0 0 0 7:0 6

3. Újezdec 2 2 0 0 0 4:2 6

4. Bojkovice 2 1 1 0 0 8:4 5

5. Fryšták 2 1 1 0 0 4:2 5

6. Nedachlebice 2 1 0 0 1 6:3 3

7. Dolní Němčí 2 1 0 0 1 3:2 3

8. V. Otrokovice B 2 1 0 0 1 4:6 3

9. Koryčany 2 1 0 0 1 3:9 3

10. Nivnice 2 0 0 2 0 2:2 2

11. Hluk 2 0 0 0 2 3:6 0

12. Buchlovice 2 0 0 0 2 1:6 0

13. Zlechov 2 0 0 0 2 0:6 0

14. Šumice 2 0 0 0 2 4:14 0

PETR KOSEČEK, ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU