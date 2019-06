Jediný bod dělí kvasické fotbalisty od triumfu v krajské I. A třídě skupině B. Svěřenci trenéra Petra Bláhy i bez vyloučeného Stojaníka zvládli náročné utkání v Dolním Němčí, kde zvítězili 2:1 a před druhými Osvětimany mají kolo před koncem stále tříbodový náskok.

SKUPINA A

ROŽNOV P. R. - KELČ 2:0 (2:0)

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Zápas v Rožnově pod Radhoštěm se nám vůbec nevydařil a od začátku jsme tahali za kratší konec. Domácí stále bojují o záchranu a k utkání také tak přistou-pili. Hned z první povedené akce se jim podařilo skórovat. Ve hře bylo hodně nepřesností, nám se nedařila příliš kombinace. Domácí podruhé udeřili v samotném závěru prvního poloča-su, kdy se prosadil Ondruch. O půli jsme v kabině zvýšili hlas, ale náš celek to z letargie ne-probudilo. Domácí si tři body v poklidu pohlídali, nám se kontaktní branku vstřelit nepodařilo. Náš výkon byl v tomto utkání špatný a určitě si jej ještě před závěrečným duelem rozebereme, neboť takto se prezentovat prostě nemůžeme.“

Branky: 17. Seidl, 44. Ondruch.

HRACHOVEC - VIDČE 4:3 na pen. (1:2)

Vladislav Basel, činovník TJ Vidče: „Duel v Hrachovci jsme začali ve velkém stylu a po de-seti minutách jsme vedli již o dvě branky. Nejdříve se trefil Dobeš a o chvíli později Kubját. Domácí postavila na nohy kontaktní branka ve 12. minutě. V první půli jsme ale byli lepším týmem a zaslouženě jsme první dějství vyhráli. Ve druhém poločasu jsme se zbytečně zatáhli do obrany a domácí byli aktivnějším mužstvem. Také se dočkali brzo vyrovnání a začínalo se prakticky od nuly. Oba celky si pak vytvořily několik dobrých příležitostí, nám se podařilo skórovat třináct minut před koncem Mičkalem. V závěru už hráli domácí vabank a podařilo se jim nakonec i vyrovnat. Na penalty máme letošní bilanci nulovou a podle toho to i tak dopa-dlo a bereme z duelu jen bod.“

Branky: 12. Cahlík, 49. Horák, 89. Solanský - 4. Dobeš, 9. Kubját, 77. Mičkal.

VIGANTICE - VLACHOVICE 2:1 (0:1)

Zdeněk Hoffman, trenér Vigantic: „Hosté u nás neměli co ztratit a hráli bezstarostný fotbal. My jsme v prvním poločasu podali špatný výkon, málo jsme běhali a dopředu jsme nebyli vů-bec nebezpeční. Vlachovice mají v kádru několik výborných fotbalistů a po první půli zaslou-ženě vedly o jednu branku. Do druhé půle jsme udělali změny v sestavě a našemu výkonu to pomohlo. Podařilo se nám otočit výsledek utkání, ale hosté byli stále nebezpeční pro naši branku. Podařilo se jim nastřelit tyčku a měli i další příležitosti. Nakonec jsme utkání dovedli do vítězného konce, vzhledem k průběhu zápasu by si ale hosté bod zasloužili. Jsem ale rád, že jsme poslední zápas na domácí půdě zakončili výhrou.“

Branky: 62. Vičan, 78. Blažek - 28. Hovězák.

BRUMOV B - KATEŘINICE 3:4 (2:2)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: "Chtěli jsme v Brumově uspět za tři body, máme v posled-ních zápasech herní pohodu a chuť po vítězstvích a na dálku jsem chtěl výhrou zařídit klid pro Valašské Klobouky, které se snaží odpoutat od posledního místa. Mám k nim hodně blízko. Vyrostl jsem tam a začínal s fotbalem. Po vyrovnaném začátku jsme šli do vedení brankou našeho střelce Fojtů, ale Brumov nám nenechal nic zadarmo. Když jsme po šanci a následné tyči mohli odskočit do dvoubrankového vedení, tak po centru domácí srovnali. Poté na 2:1 prošel od půlky hřiště Čtvrtníček a nádherné sólo zakončil pohotovým lobem přes domácího brankáře. Závěr poločasu jsme nezvládli a opět ztratili vedení. V zápase bylo hodně šancí i dost podívané na rozháranou hru. Hrálo se otevřeně, hodně se faulovalo, my jsme se malinko zlobili i na výroky rozhodčího, kdy dle mého názoru se měla udělovat červená karta za zmaře-ní vyloženě brankové příležitosti úmyslnou rukou. Dále po faulu v pokutovém území zvyšoval penaltou Čtvrtníček na 3:2. Domácí nás místy zatlačili a právem se jim podařilo srovnat na 3:3. Brumov ještě více otevřel hru, ale nás při šancích domácích podržel v brance Dobeš a po rych-lém brejku a potrestání pravidla nedáš - dostaneš Macík dal vítězný gól na 4:3. Tímto jsme i v okleštěné sestavě s trochou štěstí nakonec vyhráli. Na druhou stranu jsme mohli dát herní pro-stor našim dorostencům, kteří opouští svoji věkovou kategorii a přecházejí do našeho týmu, velmi mne potěšilo jejich nasazení a herní projev. Pomalu se těšíme na nadcházející sezonu, kdy budeme opět doplněni kvalitní mládeží z Kateřinic.“

Branky: 45. a 61. Kubiš, 27. Habanec - 35. a 56. z pen. Čtvrtníček, 5. Fojtů, 81. Macík.

VAL. MEZIŘÍČÍ B - VAL. PŘÍKAZY 5:3 (3:1)

Andrej Stánok, trenér Valašských Příkazů: „Domácí proti nám postavili tentokrát silnou se-stavu a na jejich výkonu to bylo znát. My jsme hráli dobře jen v úvodu utkání, poté nám vázla kombinace a hráči vše řešili individuálně. Domácí celek šel do vedení již po patnácti minutách. Po půlhodině hry dali domácí fotbalisté druhou branku, vzápětí ale kanonýr Kušnier z penalty snížil na 1:2. Domácí ale brankou do šatny znovu odskočili na dvoubrankový rozdíl. V úvodu druhé půle jsme snížili znovu na jednobrankový rozdíl, domácí ale vzápětí dvěma slepenými góly utkání rozhodli ve svůj prospěch. V závěru zápasu dal Kušnier výsledku kosmetickou podobu a také zkompletoval svůj hattrick. Utkání nám ale nevyšlo podle představ a náš výkon nebyl optimální.“

Branky: 15., 43. a 59. Gajdoš, 35. Kristýn, 58. Horáček - 37. z pen., 54. a 69. Kušnier.

VAL. KLOBOUKY - SLUŠOVICE 1:4 (0:1)

Radek Ovesný, sekretář Val. Klobouk: „Domácí začali aktivně a od začátku se snažili hrát s vedoucím družstvem vyrovnanou partii. Zpočátku se zápas odehrával zejména ve středu hřiště, hosté roztáhli hru na širokém hřišti, kombinovali, ovšem bez větších šancí. Z první vážnější šance hostů se měnil stav již v 10. min. Rychlý přechod Slušovic do útoku zakončil levou no-hou střelou po zemi k tyči Kvasnica. Po brance se hra uklidnila, do půlky se již nic vážnějšího nestalo a ve vedru se šlo do kabin za stavu 0:1. Po přestávce domácí zaspali úvod poločasu, ve 49. minutě zvýšil Večeřa na 0:2, v 66. minutě využil krásnou průnikovou přihrávku Zedníčka hráč Janků, který přeloboval bezmocného domácího gólmana Důbravu. Hosté se trefili ještě jednou, když v 82. minutě k údivu všech skončil za brankovou čarou roh, který zahrával Klečka. Domácí v závěru korunovali svoji snahu, když čestný úspěch domácích trefil benjamínek v týmu Pavel Opravil stylem, za který by se nemusel stydět zkušený hráč, kdy po dlouhém křižném pasu Mikulčíka ve sprintu zpracoval balon na soupeřovu bránu a chladnokrevně přehodil gólmana hostů. Domácí v boji o záchranu tentokrát vyšli naprázdno.“

Michal Klimt, vedoucí mužstva Slušovic: „První uklidňující branka hostů padla již v desáté minutě. Poté následoval nudný fotbal s minimem šancí. Zajímavější fotbal započal až v 50. minutě, kdy hosté dali na 0:2 a polevili, čehož využil soupeř, který se dostal do šancí a v uvolněném závěru výsledek zkorigovali, ale to bylo již 0:4. Slušovice ukázaly svou sílu a bez problémů zvítězily."

Branky: 86. Opravil - 11. a 50. Kvasnica, 66. Janků, 82. Klečka,

PODLESÍ - NEDAŠOV 1:2 na pen. (1:0)

Radek Cícha, kapitán Nedašova: „V Podlesí nás nečekalo nic jednoduchého. Soupeř má kvalitní tým se zkušenými hráči. Byl to pro nás stěžejní zápas, abychom se udrželi v boji o druhou příčku. Ze začátku zápasu jsme byli hodně nervózní a z toho pramenily chyby v roze-hrávce. Nedokázali jsme si přihrát, udržet balon na svých kopačkách a hned v 5. minutě po závaru v našem vápně byl nařízen pokutový kop. Domácí Zetek se nemýlil a rázem jsme pro-hrávali. Postupem času jsme se dostali do hry a začali jsme si vytvářet šance. Tolik šancí, co jsme si vytvořili, tak za svou kariéru v Podlesí nepamatuji. Hostující gólman čaroval a nedoká-zali jsme ho jakýmkoliv způsobem prostřelit. Nutno podotknout, že i domácí si vytvořili pár slibných šancí, které dokázal výborně vychytat hostující Solař. Nakonec v 82. minutě se nám podařilo vstřelit vyrovnávající branku, o kterou se zasloužil Jarolím Holba. V penaltovém roz-střelu jsme byli úspěšnější a myslím si, že ten bodík navíc jsme si zasloužili. Děkuji celému týmu za kvalitní, bojovný výkon a těšíme se na souboj doma s Viganticemi, kdy si to rozdáme v přímém boji o druhou příčku v tabulce.“

Branky: 5. Zetek z pen. - 82. Surý.

1. Slušovice 25 19 4 1 1 67:17 66

2. Nedašov 25 15 2 2 6 56:31 51

3. Vigantice 25 14 4 1 6 50:32 51

4. Podlesí 25 13 1 8 3 54:32 49

5. Kateřinice 25 12 4 1 8 54:41 45

6. Val. Příkazy 25 12 1 5 7 49:41 43

7. Vlachovice 25 10 2 1 12 46:50 35

8. Kelč 25 9 3 1 12 52:44 34

9. Val. Meziříčí B 25 8 2 2 13 56:62 30

10. Hrachovec 25 6 3 4 12 28:59 28

11. Vidče 25 8 0 3 14 45:54 27

12. Rožnov p. R. 25 6 3 2 14 31:58 26

13. Val. Klobouky 25 6 2 1 16 26:59 23

14. Brumov B 25 5 1 0 19 32:66 17

SKUPINA B

DOLNÍ NĚMČÍ – KVASICE 1:2 (0:0)

Petr Bláha, trenér Kvasic: „Utkání nebylo vůbec jednoduché. Pomohlo nám, že jsme se stejně jako v minulých zápasech dostali do vedení. Zatímco v předcházejících duelech to z naší strany nebylo úplně ideální a spíše jsme to tlačili silou vůle, tentokrát jsme dobře kombinovali a hráli dobře. Za včerejší utkání musím kluky pochválit. Zápas odehráli ve velkém tempu. Od vyloučení Stojaníka v 51. minutě se semkli a zápas zodpovědností, obrovským nasazením a výbornou organizací hry zvládli. Ve druhé půli jsme se zatáhli a hráli na brejky. Dva z nich nám vyšly, což bylo rozhodující. Soupeř snížil až v samotném závěru. Kluci si sáhli na dno. Radost byla obrovská, vítězství zasloužené. Nyní nám chybí už pouze bod.“

Branky: 90. Richtr - 66. Vojtášek, 83. Pulkert. Rozhodčí: Ambroz. Červená karta: 51. Stojaník (Kvasice). Diváci: 173.

OSVĚTIMANY – BUCHLOVICE 3:0 (0:0)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Výsledek je pro hosty ještě milosrdný. Mrzí mě, že jsme neproměnili spoustu vyložených šancí. Úřadoval hlavně Zýbal, tutovky ale zazdili i další naši hráči. Produktivita nás sráží, na druhé straně rozumím tomu, že ne všechno se podaří proměnit. Ale jinak utkání jsme zvládli velmi dobře. Od začátku zápasu jsme drželi balon, kombinovali a dobývali soupeřovu defenzivu. Buchlovice se pouze bránily, na naši branku pořádně nevystřelily. Pomohl nám vedoucí gól Klimeše na začátku druhého poločasu. Po první brance jsme se uklidnili. Vzápětí Zýbal přidal druhý gól a bylo hotovo. V závěru se ještě Křemeček hezky trefil z trestného kopu přes zeď.“

Branky: 52. Klimeš, 62. Zýbal, 83. Křemeček. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 110.

NIVNICE – OŘECHOV 3:1 (1:1)

Roman Leitner, trenér Nivnice: „Já jsem kluky před utkáním upozorňoval na to, že se Ořechov nedá podcenit. I přesto jsme začali vlažně, bez pohybu. Ořechov spoléhal na rychlé brejky a z jednoho z nich jsme dostali gól. Naštěstí jsme výsledek ještě do přestávky srovnali. Na konci prvního poločasu jsme mohli dát druhý gól, ale velkou příležitost jsme nevyužili. Kdybychom proměnili všechny šance, vyhráli bychom 8:1. Dokud Ořechov cítil šanci, bojoval a snažil se. My jsme se však po třetí brance uklidnili a zápas zvládli. I když hra tentokrát byla špatná, tři body máme, což je hlavní. Chtěli jsme se rozloučit výhrou a to se nám povedlo.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Sestup nás samozřejmě netěší, ale zklamaní nejsme. S touto eventualitou jsme totiž dopředu počítali. Zdravotní stav ani věková skladba týmu opravdu není na tuto soutěž ideální. Věděli jsme, že to budeme mít složité. Abychom se zachránili, muselo by se něco stát. Na druhé straně v Nivnici jsme k bodům měli velice blízko. Byl to hratelný soupeř a po prvním poločase jsme klidně mohli vést o tři branky. Bohužel šance jsme neproměnili. Nebyli jsme horším týmem, ale zápas jsme nakonec zase nezvládli.“

Branky: 34. a 72. Straňák, 60. Kostelník - 27. Trlida, Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 150.

ÚJEZDEC – NEDACHLEBICE 2:0 (1:0)

Miroslav Mikliš, místopředseda klubu TJ Sokol Újezdec-Těšov: „Domácí nutně potřebovali z tohoto utkání tři body, aby si zachovali naději na setrvání v soutěži. Bohužel museli oželet v sestavě tři klíčové hráče a to se na nich projevovalo. Hra byla velmi neurovnaná. Domácí nedokázali udržet déle míč na svých kopačkách, a tak fotbalovější hosté drželi otěže hry ve svých rukách a měli herní převahu. Nicméně své příležitosti nedokázali využít, a tak udeřili domácí. Pomohla jim k tomu standardní situace. Kapitán Kobzinek se ranou trefil pod břevno a poslal domácí v 25. minutě do vedení. Do konce poločasu se již nic významného neudálo. Ve druhé půli se obraz hry příliš nezměnil, domácí byli pořád horším týmem, ale bojovali a to se jim vyplatilo v 65. minutě. Vedení navýšil Jan Lekeš a svůj tým konečně uklidnil. Hosté se však nevzdali, ale jejich velké šance vychytal několikrát domácí brankař Jirka Pochylý. Domácí mohli své vedení ještě navýšit, do otevřené obrany Nedachlebic třikrát šli do přečíslení, ale v koncovce selhali. Stav 2:0 zůstal do konce utkání a domácí se udrželi na třinácté pozici v tabulce, která dává naději na záchranu.“

Petr Polášek, trenér Nedachlebic: „I kdybychom hráli do noci, tak snad branku nedáme. Domácím zachytal skvělé gólman Pochylý. To pak nemůžeme pomýšlet na body.“

Branky: 25. Kobzinek, 65. Lekeš. Rozhodčí: Číž. Diváci: 210.

OTROKOVICE B – KORYČANY 2:3 (0:2)

Jan Janča, trenér Otrokovic B: „Bohužel utkání nám zase nevyšlo. Góly jsme dostali po nedůrazném řešení obranných situací a po prvním poločase jsme prohrávali 0:2. První poločas byl z naší strany špatný. Nějaké šance jsme si sice vypracovali, ale branky jsme nedali. Druhá půle byla z naší strany o hodně lepší. Soupeře jsme přitlačili a v podstatě jsme hráli jenom na polovině Koryčan. Snížení přinesla akce a centr z pravé strany, po kterém skóroval Bahounek. Hosté sice po přestávce skoro nebyli na naší polovině, přesto nám dali třetí gól. My jsme dokázali Malátem snížit, ale na vyrovnání jsme už nedosáhli. Je to škoda, protože Malát měl i další vyložené šance. Koryčany ale mají zkušenější mužstvo, zápas zvládli takticky. Náš tým má věkový průměr jednadvacet let a pořád se učí.“

Branky: 51. Bahounek, 78. Malát - 37. a 77. Kaňa, 39. Lysko. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 68.

BOJKOVICE – NAPAJEDLA 4:0 (2:0)

Pavel Míča, sekretář klubu SK Slovácká Viktoria Bojkovice: „Fotbalisté Slovácké Viktorky v posledním domácím utkání stávajícího soutěžního ročníku podali výborný kolektivní výkon, který zúročil gólovým hattrickem střelecky disponovaný Hladík. Utkání mohl zdramatizovat v 68. minutě hostující Saibert, který ovšem za stavu 2:0 nařízený pokutový kop namířil jen do tyče Urbánkovy branky. O tři minuty později pak domácí fakticky rozhodli zápas, když po krásné kombinační akci po ose Miča – P. Martinec - Gago - Hladík navýšil posledně jmenovaný skóre utkání na 3:0 střelou do prázdné branky. V posledních vteřinách utkání uzavřel gólový účet povedenou hlavičkou Jančařík. Za předvedený výkon zaslouží domácí mužstvo uznání. Vítězstvím si zajistilo konečnou čtvrtou příčku v sezoně.“

Branky: 18., 33. a 71. Hladík, 89. Jančařík, Rozhodčí: Číž. Diváci: 210.

ŽALKOVICE – KUNOVICE 3:1 (0:1)

Radomír Pala, sekretář Žalkovic: „Byl to pohledný a vyrovnaný zápas, který vyšel hlavně našemu střelci Zdeňku Horákovi, který se blýskl hattrickem. Hlavně díky navrátilci po zranění se začínají výsledky lepšit. Škoda že přišly už trošku později. Ale s Kunovicemi jsme odehráli dobrý zápas. Měli jsme víc šancí než soupeř, který se prosadil hned v 6. minutě. My jsme se v první půli zastřelovali, ale po přestávce Zdeněk Horák dvěma góly zavelel k obratu. Kunovice se snažily, ale my jsme vedení už nepustili.“

Branky: 50, 51. a 68. Horák - 6. Kříž. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 45.

1. Kvasice 25 21 0 2 2 79:21 65

2. Osvětimany 25 20 1 0 4 86:30 62

3. Dolní Němčí 25 14 2 1 8 58:40 47

4. Bojkovice 25 13 1 1 10 58:59 42

5. Napajedla 25 9 5 1 10 51:43 38

6. Koryčany 25 11 1 2 11 42:40 37

7. Nivnice 25 10 2 1 12 50:52 35

8. V. Otrokovice B 25 8 3 5 9 56:63 35

9. Nedachlebice 25 10 0 4 11 52:53 34

10. Kunovice 25 8 4 1 12 44:54 33

11. Buchlovice 25 7 3 2 13 35:45 29

12. Žalkovice 25 7 2 2 14 45:53 27

13. Újezdec 25 5 2 4 14 33:73 23

14. Ořechov 25 5 1 1 18 28:91 18

