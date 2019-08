Ve skupině B fotbalisté Kunovic zvládli i třetí letošní duel a po domácí výhře nad Újezdcem 2:1 mají za devět bodů slíbených od sponzora dvě stě řízků. V čele jsou Osvětimany, které zvítězily i bez kouče Němčického.

SKUPINA A

JUŘINKA – HORNÍ LIDEČ 1:2 (0:1)

Zdeněk Hoffman, trenér Juřinky: „Pro nás to byla trochu nešťastná prohra, utkání by více slušela remíza. Navíc jsme prohospodařili první poločas, kdy jsme hráli bez důrazu v osobních soubojích, soupeř využíval dobrého pohybu a byl silný ze standardních situací. Hosté se v závěru poločasu ujali vedení z penalty, která byla správně nařízená. Do druhé půle jsme vstoupili daleko lépe, zvýšili jsme pohyb a agresivitu a zatlačili jsme hosty na jejich polovinu. Nabídnuté příležitosti jsme však nevyužili a Horní Lideč podržel i brankář. a Hosté nás pak potrestali podruhé, kdy se 78. minutě prosadil Plšek. Kontaktní branka Smolky přišla pozdě a na vyrovnání už nám nezbyl čas. Je to škoda, za výkon ve druhém poločasu jsme si bod určitě zasloužili.“

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „V prvním poločasu jsme byli lepší a dokázali jsme perfektně pokrýt domácí hráče. Z naší aktivity pak pramenila úvodní branka, kterou jsme vytěžili z pokutového kopu těsně před odchodem do kabin. Ve druhém poločasu se domácí zlepšili, nám se už nepodařilo udržet tak vysoké tempo. Juřinka si vypracovala několik dobrých příležitostí, ale ty neproměnila. Druhou naši pojistku přidal v 78. minutě Plšek. Domácí vsítili kontaktní branku až v nastaveném času z pokutového kopu. Cennou výhru jsme uhájili a pro nás nováčka je sedm bodů v úvodu skvělých a jsme za ně rádi.“

Branky: 92. Smolka (pen.) – 43. Fojtík (pen.), 78. Plšek.

VLACHOVICE – VAL. PŘÍKAZY 4:5 P. (3:1)

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „Úvod vyšel lépe našemu mužstvu, které se dostalo do vedení už ve 12. minutě, když odražený míč dorazil do branky Martin Sáblík. Ve 33. minutě pak zvýšil Hověžák na 2:0. Hostům se podařilo snížit o tři minuty později, to za domácí obranu zaběhl Petrušek a Karas prostřelil domácího brankáře. Tentýž hráč se trefil ve 41. minutě i podruhé, bohužel do vlastní branky, když se pokoušel odvrátit míč do zámezí. Domácí tak odcházeli do kabin s dvoubrankovým náskokem. Do druhého poločasu vstoupili aktivněji hosté a v 52. minutě snížili Pernišem z pokutového kopu na 3:2. V 60. minutě se pískala druhá penalta, kterou opět proměnil Perniš a srovnal na 3:3. Nutno říct, že obě penalty byly poměrně přísné. V 70. minutě završil obrat v zápase Dorica, který se po chybě v domácí obraně dostal k míči a upravil na 4:3 ve prospěch Valašských Příkaz. Domácím se podařilo vyrovnat až v poslední minutě utkání. Po zahrání trestného kopu se trefil Plšek. Tentýž hráč bohužel v rozstřelu neproměnil hned první penaltu a jelikož se všichni ostatní hráči nemýlili, odvezli si hosté i druhý bod.“

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „Letos poprvé jsme se sešli kompletní a podali jsme slušný výkon. Do utkání jsme nevstoupili špatně, ale přišla první individuální chyba a prohrávali jsme. Netrvalo dlouho, opět ztráta míče na vlastní polovině a bylo to už 2:0. Pak jsme po pěkné akci snížili na 1:2, ale nepovedl se nám závěr poločasu, kdy jsme si dali vlastní branku. O půli jsme se řekli v kabině pár slov s tím, že zápas není určitě ztracený, pouze je potřeba využít brankové příležitosti. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a po pěkné akci byl ve vápně faulovaný náš hráč. Zkušený Perniš se postavil k penaltě, ale brankář domácích míč vyrazil, se štěstím se mu však povedla dorážka. O pár minut později zahráli Vlachovjané ve vápně rukou, k penaltě se opět postavil Perniš a s velkým přehledem proměnil. Domácí trošku vypadli z tempa a my jsme toho využili, kdy po přesném centru zakončil Dorica. V ten moment jsme měli jednaznačně utkání pod kontrolou, ale opět se nám v závěru vymstila nekoncentrovanost. V 90. minutě zahrávali domácí standardní situaci, balón propadl na zadní tyčku a tam nikým nehlídaný hráč zakončoval. Už se ani nerozehrávalo ze středu hřiště a zápas byl končen. Letos už po třetí remíze opět rozhodovaly pokutové kopy. Vlachovice jednou neproměnily a nám se podařilo všechny proměnit. S ohledem na poločasový výsledek, bod navíc bereme, ale myslím si, že jsme si za předvedenou hru zasloužili všechny tři a to především za druhý poločas.“

Branky: 12. Sáblík, 33. Hovězák, 41.vlastní (Karas), 90. Plšek – 36. Karas, 52. (pen.), 60. Perniš (pen.), 70. Dorica.

ROŽNOV P. R. – PODLESÍ 0:4 (0:2)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Domácí celek představil velmi mladé mužstvo a v úvodu zápasu byl o něco aktivnější. My jsme přežili velkou šanci Rožnova a to bylo pro vývoj utkání důležité. Po půlhodině se trefil Holčák a těsně před odchodem do šatem přidal druhou branku Křižan. Domácí chtěli ve druhém poločasu s výsledkem ještě něco udělat, ale vítr z plachet jim vzala třetí naše branka, kterou dal 52. minutě Blažek. Od té doby jsme měli duel zcela pod kontrolou a domácí již pomaličku rezignovali. Navíc si třináct minut před koncem vstřelili vlastní branku. Naše výhra je naprosto zasloužená, v úvodu jsme hráli trošku opatrněji, ale po vstřelené brance šla naše hra výrazně nahoru. Za dva zápasy jsme vstřelili deset branek, což je v našem případě nevídaná bilance a se startem do nové sezony jsme nadmíru spokojeni.“

Branky: 28. Holčák, 41. Křižan, 52. Blažek, 77. vlastní (Urban).

KELČ – HRACHOVEC 0:2 (0:1)

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Duel jsme nezvládli. Soupeř měl více ze hry a působil kompaktnějším dojmem. Nechci se vymlouvat, ale chyběli čtyři klíčoví hráči základní sestavy a to už je na nás hodně. Měli jsme dobrých prvních deset minut duelu, kdy jsme nastřelili břevno a nevyužili dobře kopnutý roh k zakončení hlavou. Soupeř naopak po rohovém kopu udeřil a šel do vedení. Ve druhé půli již Hrachovec měl navrch a obrat nepřipustil. Prohráli jsme zaslouženě a musíme se dát dohromady a začít konečně bodovat.“

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovce: „Zápas se nám povedl náramně a mužstvo podalo výborný výkon, především záložní řada převyšovala tu domácích. Kelč si sice v úvodu vypracovala dvě příležitosti, jedenkrát nás dokonce zachránilo břevno. Po čtvrthodině hry jsme vsítili úvodní branku a převzali jsme otěže utkání do svých rukou. Výborně nám zahráli krajní hráči Brázdil se Solanským a vpředu se bil statečně Orság. Ten měl hned několik příležitostí navýšit skóre. Rozhodnutí přišlo v 66. minutě, kdy střídající Toth po deseti sekundách pobytu na hřišti vstřelil druhou branku. Závěr utkání už jsme měli pod kontrolou a domů jsme si odvezli naprosto zaslouženou výhru.“

Branky: 16. Janošek, 66. Toth.

VAL. POLANKA – VAL. MEZIŘÍČÍ B 2:3 (0:3)

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „Přijel k nám kvalitní soupeř, který chtěl hrát fotbal. Dařilo se nám tvořit si slibné šance, ale bohužel jsme od Valmezu obdrželi tvrdou lekci z produktivity v prvním poločase, kdy jsme inkasovali tři branky. Přesto všechno jsme se kluky snažili v kabině namotivovat, aby zápas nevzdávali. Ve druhé půli jsme soupeře přehrávali, snížili na rozdíl jedné branky, ale na vyrovnání už bohužel nedosáhli. Přesto jsme byli spokojeni s výkonem i přístupem hráčů. Nyní se budeme soustředit na venkovní utkání v Podlesí. Chtěl bych ocenit i soupeře, byl to opravdu kvalitní zápas.“

Branky: 50. Maček, 68. Štrbík – 13. Kundrát, 23. Štys, 33. Gajdoš.

VAL. KLOBOUKY – KATEŘINICE 1:0 P.

Radek Ovesný, sekretář Val. Klobouky: „Opět se projevila zkušenost a vyhranost soupeře. Po většinu prvního poločasu byli na balónu zejména hráči Kateřinic, projevila se jejich zkušenost, ovšem ani jedna akce v prvním poločase neskončila brankou. Do kabin se tak šlo za stavu 0:0. Po přestávce byla hra spíše vyrovnaná a odvíjela se zejména mezi šestnáctkami. Herní převahu opticky měli zkušenější hosté, ovšem domácí hrozili zejména z rychlých brejků a vytvořili si i brankové příležitosti, zejména po akcích Marka Dubčáka chyběla kvalitní finální přihrávka a také zakončení. Domácí podali tentokrát zodpovědný výkon v zadních řadách a zápas po devadesáti minutách skončil bezbrankovou remízou. Loterii pokutových kopů vyřešil v šesté sérii gólman domácích Robin Důbrava, když chytil pokutový kop Kateřinic a František Mana potvrdil nekompromisně proměněnou penaltou první dva body Valašských Klobouk v sezoně.“

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Po pohárovém vítězství nad účastníkem KP z Luhačovic jsme byli trošičku unavení a bylo to znát i na našem pohybu. Chyběla nám přímočarost a chuť dávat góly. Odehráli jsme z mého pohledu špatné utkání. První poločas Valašské Klobouky hrály v hlubokém bloku a nám se těžko dostávalo do vápna ke klidnému zakončení. Vytvořili jsme si však pouze jednu stoprocentní šanci , kde nás vychytal domácí brankář. Druhá půle byla ve stejné režii, my jsme měli šanci Čtvrtníčkem, také domácí svoji možnost neproměnili. A tak jsme se rozešli za bezbrankového stavu. Na penalty měli více štěstí domácí.“

VIDČE – VIGANTICE 2:0 (0:0)

Vladislav Basel, sekretář TJ Vidče: „Před slušnou diváckou kulisou odehráli domácí výborný zápas. První poločas sice mnoho šancí nenabídl, přesto byli domácí aktivnější. Vyložené šance nepřicházely a za zmínku snad jen stojí pokus Dobeše, kterého včasným vyběhnutím vychytal hostující brankář a trestný kop Kramoliše z hranice šestnáctky, jenž mířil do zdi. Start do druhé půle však vyšel domácím náramně. Ve 49.min. výborně hrající Dobeš našel přesnou přihrávkou rozběhnutého Kozáka a ten střelou pod břevno nedal hostujícímu brankáři šanci 1:0. Vzápětí mohl srovnat Pavlíček, ale jeho sólo na brankáře zastavil na poslední chvíli vypíchnutím míče Křenek. V 72.min. se podařila domácím krásná kombinační akce a po ose Heryán, Drda a přiklepnutí Křenka se do šance dostal Dobeš a zkušeně obstřelil Slováka 2:0. Zdramatizovat utkání mohl Macíček, ale ve vyložené šanci přestřelil bránu. V závěru si již domácí i za cenu taktických střídání utkání zkušeně pohlídali a zaslouženě si připsali první tři body v novém ročníku.“

Branky: 49. Kozák, 72. Dobeš.

1. Val. Meziříčí B 3 3 0 0 0 9:4 9

2. Horní Lideč 3 2 0 1 0 5:3 7

3. Podlesí 2 2 0 0 0 10:3 6

4. Hrachovec 3 2 0 0 1 7:7 6

5. Val. Polanka 3 1 1 0 1 10:6 5

6. Val. Příkazy 3 0 1 2 0 7:7 4

7. Vlachovice 3 1 0 1 1 6:8 4

8. Vidče 3 1 0 0 2 4:5 3

9. Kelč 3 1 0 0 2 3:4 3

10. Kateřinice 2 0 0 2 0 3:3 2

11. Juřinka 2 0 1 0 1 4:5 2

12. Vigantice 2 0 1 0 1 1:3 2

13. Val. Klobouky 3 0 1 0 2 4:9 2

14. Rožnov p. R. 3 0 1 0 2 2:8 2

SKUPINA B

OSVĚTIMANY – NIVNICE 2:1 (0:0)

Ondřej Zýbal, útočník Osvětiman: „Oproti minulým zápasům jsme nastoupili se dvěma změnami. Kapitán Křemeček je zraněný a Švrček na dovolené. Navíc nám chyběl i trenér Němčický, takže nás koučoval Filip Trávníček. Pro nás to byl velice těžký zápas. Nivnice zalezla a čekala na naše chyby. První poločas byl spíše bojovný, šance měly oba týmy. I po přestávce jsme chtěli hrát pořád trpělivě. Věděli jsme, že doma gól musíme dát. Jenže jsme ze standardky kapitulovali. Nakonec se ale projevila obrovská síla našeho mužstva a utkání jsme Lukášem Klimešem a Salayem dokázali otočit. Za vítězství jsme moc rádi. Dneska to byl kolektivní výkon. Je jasné, že každý zápas nemůžeme vyhrát 7:0. Nivnice na nás byla dobře nachystaná, ale myslím, že jsme si vyhrát zasloužili.“

Branky: 61. Klimeš, 76. Salay 46. Těthal. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 120.

KORYČANY – ŠUMICE 2:3 NA PENALTY (1:1)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „Prvních deset minut patřilo domácímu týmu. Vytvořil si tlak a bušil do hostující obrany. Vytvořeným šancím však chybělo trochu štěstí a proti byl i dobře chytající Milan Šidlo. Lekci z produktivity předvedl hostující Kelíšek. Stačila jedna chyba domácího obránce a Kelíšek v samostatném úniku prostřelil domácího Vrbu. Koryčany však pokračovaly v tvorbě gólových šancí. Ve 22. minutě bylo srovnáno. Filipský potáhl míč po levé straně a přesným centrem posadil míč na hlavu Gejdoše – 1:1. Domácí dělali vše proto, aby do poločasu výsledek otočili, nicméně nebylo jim přáno. Druhá půle začala náporem hostí a vyplatilo se. Už ve 47. minutě vystřihl nádherný gól hostující Pilka. Šumice cítily příležitost a domácí byli zaskočeni. Vyrovnání zařídil opět Gejdoš. Z rohového kopu hlavou srovnal stav zápasu na 2:2. Přesto byli hosté rychlejší na míči a navíc domácí hráli od 75. minuty v oslabení. Přes veškerou snahu obou týmů zápas dospěl do penaltového rozstřelu a v něm byli úspěšnější hosté.“

Branky: 22. a 65. Gejdoš – 12. Kelíšek, 47. Pilka. Rozhodčí: Šubík. Červená karta: 76. Věžník (Koryčany). Diváci: 120.

KUNOVICE – ÚJEZDEC 2:1 (1:1)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Do utkání jsme vstoupili celkem dobře. Měli jsme tři vyložené šance, které jsme bohužel nedali. Nebyli jsme důrazní v dorážkách. Pak sudí proti nám odpískal nesmyslnou penaltu, která vůbec nebyla. Naštěstí jsme před poločasem výsledek z rohu srovnali. V úvodu druhé půle jsme přidali druhý gól a zápas otočili. Ve zbytku utkání jsme hráli dobře, přesto to bylo ubojované vítězství. Hosté si po přestávce vyloženou šanci nevypracovali. Až v nastavení mohl vyrovnat Pilka, ale nedal. My jsme tam měli kontrové situace, ale jejich řešení nebylo optimální. Soupeř má v sestavě zkušené hráče, v první půli byl nepříjemný, ale tutovku neměl. Po středečním poháru nebyl náš výkon optimální. Kluci byli zataženější. Za devět bodů po třech kolech ale dostanou od sponzora dvě stě řízků.“

Branky: 42. Kříž, 48. A. Chaloupka – 23. Kobzinek z penalty. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 215.

BOJKOVICE – BUCHLOVICE 6:2 (3:2)

Pavel Miča, sekretář klubu SK Slovácká Viktoria Bojkovice: „I tentokrát byla v domácím utkání Slovácké Viktorky k vidění gólová přestřelka. Účet zápasu otevřel ve 20. minutě hostující Belant. Ve 22. minutě bylo ovšem srovnáno, když Gago doklepával skvělou přihrávku Vojty Doliny před prázdnou branku. Ve 27. minutě po faulu na Andrlíka proměnil pokutový kop Vacula. Po pěkné kombinační akci vyrovnal Mikula. Hned o minutu později ale strhl vedení opět na domácí stranu po rohovém kopu hlavičkou Miča. Přestřelka pokračovala i po změně stran. V 53. minutě Gago přízemní střelou zpoza šestnáctky trefil přesně k levé tyči Pavelovy branky. V následujících minutách mohli skórovat po brejkových situacích i Buchlovičtí, ale jejich koncovka postrádala přesnost. Závěr patřil bratrům Dolinovým, když nejprve v 73. minutě rozvlnil síť křížnou střelou Víťa a v 88. minutě využil krásnou Gagovu přihrávku střelou do prázdné branky i Vojta. I když se výhra nerodila lehce, vybojované vítězství bylo nakonec zcela zasloužené.“

Branky: 43. a 53. Miča, 22. Gago, 27. Vacula z penalty, 73. Vít Dolina, 88. Vojtěch Dolina – 20. Belant, 42. Mikula. Rozhodčí: Surovec. Diváci: 120.

NEDACHLEBICE – HLUK 3:1 (1:1)

Miroslav Bednařík, trenér TJ Nedachlebice: „Hosté se v úvodu po chybě v naší obraně ujali vedení, což ovlivnilo zbytek prvního poločasu. Sice jsme brzy výsledek srovnali, ale proti zhuštěné obraně Hluku jsme se těžko prosazovali. Chyběla nám jiskra a nápad. Na druhé straně musím říct, že hosté hrozili z nebezpečných protiútoků. My jsme však po přestávce hru výrazně zrychlili a zpřesnili a podařilo se nám vytvořit rozhodující náskok. Nutno vyzdvihnout Honzu Sedláře, autora hattricku.“

Branky: 14., 50. a 52. Sedlář – 6. Bukvic. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 199.

FRYŠTÁK – ZLECHOV 5:0 (3:0)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „V rozdílném rozpoložení nastoupily oba týmy do zápasu. Zlechov ještě nebodoval ani neskóroval. Fryšták má postupové ambice a úvod soutěže zvládl, byť ví, že mu los přál. Navíc ve fotbale v ČR už to tak chodí, u favorita hlodá červíček zda situaci zvládne a mnohdy to nevyjde. Podívejme se třeba na Zlín. Fryšták v úvodu utkání taky jako by soupeře nechal vyniknout. Zlechov měl dvě nebezpečné hlavičky. Jenže přišla 16. minuta. Trochu prostoru dostal na velkém vápně Vavruša a bylo to 1:0. To byl zlom utkání. Domácí tým začal soupeře přehrávat. V 17 minutě postupoval sám na bránu Chudý, brankář Zlechova Vendel tým podržel. Následně Petráš přiťukl ve vápně míč Vavrušovi a hanácký nárt domácího snajpra se nemýlil. Ve 28. minutě mohl Vavruša zkompletovat hattrick, po příhře Hřebačky však minul bránu. V 37. minutě míč za obranu zpracoval Chudý, přehodil si brankáře a míč dovezl do prázdné branky. Bylo rozhodnuto. Po přestávce se hosté snažili s vývojem střetnutí něco udělat. Chvilku zatlačili domácí tým, ale žádnou šanci si nevytvořili. Naopak v 67 minutě s chutí hrající Hřebačka potřetí v utkání přihrál na gól, když Vavruša nejdříve trefil břevno a jeho dorážka hlavou už skončila v síti. Definitivní tečku zápasu dala znovu branka Vavruši, který koníčkem zakončil centr Bednaříka.“

Branky: 17., 20., 67. a 72. Vavruša, 38. Chudý. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 100.

DOLNÍ NĚMČÍ – OTROKOVICE B 2:1 (0:1)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Je to vydřené vítězství. Hlavně v prvním poločase jsme neproměnili spoustu šancí. Navíc jsme nedali ani penaltu, když Martin Krchňáček poslal míč vedle. Gól jsme inkasovali hned ve druhé minutě. Pomohlo nám ale vyloučení Dembélého, který stáhl v šestnáctce útočníka Pavla Krchňáčka. Od té chvíle jsme hráli skoro pořád na soupeřově polovině. K vyrovnání nám pomohl až náhodný gól po rohu. Hlavou se trefil Kadlček. Utkání nakonec tečovanou střelou rozhodl Martin Krchňáček, který se vykoupil za zahozenou penaltu. V závěru jsme ale trpěli, protože jsme podali hprší výkon než ve steřdu v poháru. Otrokovice hrály velmi dobře, v deseti za stavu 1:1 šel jejich hráč sám na brankáře, který nás podržel. O ten gól jsme ale byli lepší.“

Branky: 55. L. Kadlček, 73. Martin Krchňáček – 2. Marčík. Rozhodčí: Zelený. Červená karta: Dembélé (Otrokovice B). Diváci: 180.

1. Osvětimany 3 3 0 0 0 16:2 9

2. Kunovice 3 3 0 0 0 9:1 9

3. Bojkovice 3 2 1 0 0 14:6 8

4. Fryšták 3 2 1 0 0 9:2 8

5. Nedachlebice 3 2 0 0 1 9:4 6

6. Dolní Němčí 3 2 0 0 1 5:3 6

7. Újezdec 3 2 0 0 1 5:4 6

8. Koryčany 3 1 0 1 1 5:11 4

9. V. Otrokovice B 3 1 0 0 2 5:8 3

10. Nivnice 3 0 0 1 2 3:4 2

11. Šumice 3 0 1 0 2 6:16 2

12. Hluk 3 0 0 0 3 4:9 0

13. Buchlovice 3 0 0 0 3 3:12 0

14. Zlechov 3 0 0 0 3 0:11 0

PETR KOSEČEK