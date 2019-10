HOR. LIDEČ - PODLESÍ 5:1 (2:1)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „S lídrem jsme chtěli bodovat a nakonec se nám to i povedlo. Hosté se ujali sice vedení již v 5. minutě, ale inkasovaná branka nás nezlomila a po dvaceti minutách Kliš vyrovnal. Po půlhodině hry nás dokonce Smolík poslal do vedení. Poté nás hosté přitlačili, ale vyrovnat se jim naštěstí nepodařilo. Pomohla nám pauza, kdy jsme se zklidnili a řekli jsme si, co máme na soupeře hrát. Druhý poločas byl již v naší režii, byli jsme hodně aktivní a odměnou nám byla třetí branka Abíka. Za této situace se již hosté nezmohli na odpor a nám se podařilo v závěru přidat další dvě branky. Utkání se lámalo za stavu 2:1, kdy hosté své možnosti neproměnili, závěr duelu jsme ale měli pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli. Musím všechny hráče za předvedený výkon pochválit, utkání nám tentokrát sedlo a získali jsme další tři body.“

Branky: 19. Kliš, 32., 71. Smolík, 57. Abík, 88. Líňa - 5. Adzima.

ROŽNOV - KELČ 1:3 (1:1)

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Utkání jsme zvládli výsledkově a ve druhé polovině zápasu i herně. Bohužel, jsme hned v úvodu udělali chybu na pravé straně, soupeř se dostal do šestnáctky a hezky dohrál kombinaci. Rychle jsme se otřepali a měli dvě šance, vyrovnání pak přišlo po rohovém kopu, kdy se hlavou prosadil Novák . Do poločasu měli stoprocentní šanci domácí, kdy se míč po trestném kopu dostal od tyče k domácímu hráči, ten ale minul u malého vápna. Do druhé půle jsme šli s respektem, soupeř byl ale nepřesný a my jsme pomalu získávali územní i herní převahu. Nakonec jsme se prosadili i gólově, kdy Jiříček uplatnil své přednosti a nezištně po úniku našel Kulicha, který to měl už do prázdné branky jednoduché. Zanedlouho využil chybu stopéra domácích Jiříček a sám rozhodl. V závěru jsme hru kontrolovali. Těšíme se v sobotu na lídra tabulky z Valašské Polanky a následné zakončení sezony.“

Branky: 4. Zetek - 13. Novák, 62. Kulich, 73. Jiříček.

VIGANTICE - VAL. MEZIŘÍČÍ B 0:1 (0:0)

Pavel Štůrala, trenér Vigantic: „Z celkového výsledku jsem velmi zklamaný, neboť jsme předvedli matný výkon a navíc se nám nedařilo střelecky. I když jsme si vypracovali hromadu šancí, tak jsme je zahazovali jako na běžícím pásu a branku bychom nedali ani do rána. Hosté nás tak vyučili z efektivity, kdy využili ojedinělou brejkovou příležitost. Rezerva Valašského Meziříčí s námi odehrála kvalitní utkání, my můžeme jen litovat zahozených šancí. Z výsledku určitě panuje rozčarování, neboť jsme měli bodovat a hostím jsme výhru doslova věnovali. V příštím kole cestujeme do Podlesí, tak snad se nám podaří střeleckou smůlu protrhnout.“

Branka: 46. Gajdoš.

VAL. POLANKA - VLACHOVICE 4:1 (1:1)

Valašská Polanka se do domácího prostředí vrátila po třech týdnech a hned v úvodu bylo vidět, jak se domácí borci snaží udělat svým fanouškům radost. Již ve 3. minutě naservíroval míč Davidu Mačkovi Michal Baran, jenže pomezní Číž posoudil situaci jako ofsajd. Následně se Štrbík pokoušel vyzvat k hlavičce Davida Mačka, úmysl se prvně jmenovanému vydařil, co se však nepovedlo, byla přesnost druhého jmenovaného. Vlachovice se ozvaly ve 4. minutě, střela Viktora Trčky šla těsně mimo Kolínkovu tyč. Ve 12. minutě opět předvedl své kulinářské schopnosti Michal Baran, připravil šanci Davidu Mačkovi a ten trefil tyč. Polančané měli v první půli více ze hry, tvořili si další slibné příležitosti, ale koncovka byla tragická, i díky tomuhle faktu skončila první polovina hry bez branek.

Kdo by řekl, že po bezbrankové první půli rozhodne o vítězi jediná branka, byl na omylu. Padlo jich celkem pět. Hned po začátku druhého poločasu se prosadili hosté, aktivní nástup Vlachovic proměnil ve vedoucí branku Sáblík. Polančané ovšem nechtěli na domácím hřišti padnout a ihned se pustili do útoku a v 53. minutě se dostavilo srovnání zápasu, David Maček byl faulován v pokutovém území a penaltu s přehledem proměnil zkušený snajpr v polanském dresu Roman Trčka. V 60. minutě se podařilo Kovalčíkovi připravit šanci pro Filipa Mačka, ovšem pohotový Mácháč včas zasáhl svou rukou. Z následného rohového kopu pálil domácí Novák těsně nad, ale jeho čas měl teprve přijít. V 74. minutě domácí otočili skóre, když se střelou do protipohybu brankáře prosadil kapitán Filip Maček, jenž svůj návrat do polanského dresu oslavil rozhodující trefou. Klid na duši Polančanů obstaral v 85. minutě Novák, ten napřáhl z úctyhodné vzdálenosti a za pomocí tyče poslal domácí do dvoubrankového náskoku, takovou euforii si nenechali ujít i domácí trenéři a od rozhodčího Veselého obdrželi žlutou kartu, která jim však vadit nemusela. Do konce zápasu se podařilo Polančanům vstřelit ještě jednu branku, po krásném servisu Barana se prosadil David Maček a tím definitivně pečetil výhru Valašské Polanky, která slaví už po osmé v řadě.

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „Přijel k nám bojovný soupeř. My jsme si situaci zbytečně komplikovali, protože jsme v první půli neproměnili vyložené šance. Naopak soupeř se hned po výměně stran dostal do vedení. Naštěstí se nám podařilo brzy srovnat a díky trefě uzdraveného kapitána Filipa Mačka jsme zápas otočili. Pak si myslím, že jsme byli lepším týmem a zaslouženě vyhráli. Musím ale uznat i bojovnost soupeře, který se na našem hřišti předvedl velmi sympaticky.“

Branky: 53. Trčka (pen.), 74., 88. Maček, 83. Novák - 46. Sáblík.

VAL. KLOBOUKY – HRACHOVEC 1:3 (1:1)

Radek Ovesný, sekretář Valašské Klobouky: „Domácí začali tentokrát velmi dobře, přitlačili soupeře na jeho polovinu a odměnou jim bylo vedení od 17. minuty, když od poloviny hřiště hostujícím obráncům utekl Dubčák a po zemi k tyči prostřelil hostujícího gólmana. Poté se hra odvíjela zejména ve středu hřiště, domácí znovu několikrát zahrozili, hosté jen sporadicky, ovšem na obou stranách bez gólového efektu. Do kabin se šlo za příznivého stavu pro domácí 1:0. Po přestávce chtěli domácí pojistit vedení a uklidnit se. To se jim bohužel nepovedlo, hosté srovnali hru a začali hrozit z rychlých brejků. V 72. minutě poprvé udeřili hosté, po chybě ve středu hřiště se dostal v pokutovém území domácích Krivčík a vyrovnal. Domácí rozhozeni vyrovnávajícím gólem inkasovali během dalších deseti minut ještě dvě branky, to když se prosadili Gabriš a Janošek. Domácí tým tak opět vyšel z utkání bodově naprázdno.“

Branky: 17. Dubčák - 72. Krivčík, 75. Gabriš, 84. Janošek.

KATEŘINICE - VIDČE 2:1 (0:1)

Vladislav Basel, sekretář TJ Vidče: „Podařilo se nám vstřelit dvě branky, vytvořit si v každém z poločasů několik vyložených gólových šancí, přesto ale po závěrečném hvizdu hlavního rozhodčího odjíždíme domů bez bodu. Skvělý vstup do zápasu a již v 5.min. po nedorozumění domácího stopera a brankáře nachází Dobeš volného Drdu a ten prostřeluje vše před sebou - 0:1. Kateřinice hrozí ostatně jako po celý zápas z dobře sehraných standardních situací. Po jedné takové nás od obdržené branky zachraňuje břevno. Ve 20.min zahráváme rohový kop a nikým nekrytý Mičkal hlavou posílá míč do sítě. K překvapení všech hlavní rozhodčí „vidí“ útočný faul a branku neuznává. To do značné míry ovlivnilo utkání, nicméně máme dostatek šancí na to, jak utkání rozhodnout, ale bohužel vyložené příležitosti neproměňujeme. Těsně před přestávkou postupuje sám na Vrbu Mičkal, ale domácí brankář chytá.

Druhá půle začíná krásnou střelou do šibenice v podání domácího Pfeilera, 56.min. srovnáno na 1:1. Poté se do šancí dostávají postupně Mičkal a Babinec, ale opět nás zrazuje koncovka. Vzápětí na druhé straně na penaltě hlavičkuje nikým nekrytý domácí Čtvrtníček, Einšpiegl je pozorný. Rozhodnout může Špůrek, ale v 80.min. sám před brankářem těsně míjí levou tyč domácí brány. Když už utkání míří do penaltového rozstřelu, špatným autovým vhazováním nabízíme soupeři centr do šestnáctky a zde dobře postavený domácí Drda rozhoduje utkání 85.min. na 2:1. Opět jsme potvrdili, že venku se nám herně daří více než doma a odehráli dobré utkání. Bohužel nedáváme góly. Dnes prostě nevyhrál lepší, ale šťastnější tým.“

Branky: 56. Pfeiler, 85. J. Drda - 5. P. Drda.

JUŘINKA – VAL. PŘÍKAZY 3:2 (1:1)

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „První trhlina nastala již v páté minutě, kdy jsme zahráli špatně malou domů a brankář fauloval ve vápně, z čehož resultovala penalta a vedení domácích. Ale podařilo se nám rychle srovnat, čímž byli domácí docela zaskočeni. Pak jsme ve 25. minutě dostali také výhodu pokutového kopu, ale tu jsme nevyužili. Za deset minut bylo ještě hůř, po zkratovém jednání našeho brankáře, ten obdržel červenou kartu a začala naše bitva v deseti .Přesto jsme si řekli o poločase, že uděláme vše pro bodový zisk. Domácí šli sice do vedení, kdy udělal hrubou chybu náš brankář, který v té době byl hráč z pole, ani v tento moment jsme nerezignovali a podařilo se nám vyrovnat. A i v deseti jsme soupeře zatlačili, tomu se nedařila finální fáze a z brejků nic nevyužil. Až na jeden odražený balón, kdy nekompromisně domácí skórovali. To bylo z jejich strany vše a nám se docela hra dařila, ale chyběla nadstavba, což jsou góly. Myslím si, že v jedenácti hráčích by se zápas odvíjel asi jinak, ale to je jedno, protože opět body nemáme.“

Branky: 5. Vavřík (pen.), 48., 74. Juřica - 10. Petrušek, 63. Vaculka.

1. Val. Polanka 12 8 2 0 2 37:19 28

2. Podlesí 12 8 1 0 3 38:21 26

3. Val. Meziříčí B 12 8 0 2 2 24:13 26

4. Horní Lideč 12 8 0 1 3 26:17 25

5. Vigantice 12 7 1 0 4 33:21 23

6. Kateřinice 12 6 1 3 2 24:23 23

7. Juřinka 12 6 1 0 5 32:28 20

8. Kelč 12 6 0 0 6 32:24 18

9. Rožnov p. R. 12 4 1 0 7 16:23 14

10. Vlachovice 12 4 0 1 7 28:37 13

11. Hrachovec 12 4 0 0 8 18:24 12

12. Vidče 12 2 2 1 7 9:22 11

13. Val. Příkazy 12 2 1 2 7 28:34 10

14. Val. Klobouky 12 0 1 1 10 6:45 3

SKUPINA B

BOJKOVICE – OSVĚTIMANY 2:1 (0:1)

Pavel Miča, sekretář Bojkovic: „Souboj druhého s prvním, nadstandardní podzimní slunečné počasí a zřejmě i ukončení mistrovských utkání okresních soutěží v minulém týdnu přispěly k velmi početné divácké kulise, která byla zvědavá, jestli Slovácká Viktorka dokáže jako první porazit jasného lídra tabulky, nebo zda si Osvětimanští ještě více upevní suverénní postavení v tabulce. Do utkání lépe vstoupilo hostující mužstvo a již v 8. minutě se v domácím vápně po centru z pravého křídla nejlépe zorientoval hostující kanonýr Zýbal, který s přehledem rozvlnil síť bojkovické branky. Nadšeně bojující domácí mužstvo se velmi kvalitního soupeře nezaleklo, dokázalo s ním držet krok a šance byly k vidění na obou stranách. Bezchybně chytající brankáři na obou stranách však do přestávky žádný další míč za svá záda nepustily a favorit tak v půli držel nejtěsnější vedení. Do druhého dějství vstoupili lépe hráči Slovácké Viktorky. Ve 48. minutě našel ideální nahrávkou za obranu Vacula domácího kanonýra a Gago ze čtrnáct metrů nechytatelně prostřelil gólmana Chvojku. V 67. minutě právě Chvojka nepříliš povedenou rozehrávkou zkomplikoval své obraně život, čehož využil domácí kapitán Víťa Dolina. Prodral se mezi dvěma soupeři do výborné střelecké příležitosti a z dvaceti metrů dokázal propálit míč mezi gólmanem Chvojkou a jedním z osvětimanských obránců do soupeřovy svatyně. Závěr utkání patřil hostujícímu týmu, který si vytvořil velký tlak. Ovšem nepřesná koncovka hráčů Osvětiman, výborné zákroky gólmana Urbánka a obětavá obranná hra všech domácích hráčů, za přispění tolik potřebného štěstí, slavila úspěch. V divácky atraktivním pohledném utkání Slovácká Viktorka dokázala vstřelit o jednu branku více než soupeř, a proto tři body zůstaly v Bojkovicích.“

Branky: 48. Petr Gago, 67. Ví Dolina - 8. Ondřej Zýbal. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 200.

ÚJEZDEC – NEDACHLEBICE 3:4 (0:2)

Miroslav Mikliš, místopředseda Újezdce: „Nedachlebice nejsou oblíbeným soupeřem Újezdce, herně ani výsledkově se jim v poslední době proti tomuto týmu nedaří. A to se potvrdilo i v tomto utkání. Domácí sice měli optickou převahu, vytvářeli si šance, ale trestuhodně je zahodili, a naopak v prvním poločase inkasovali dvě zbytečné branky. Když se domácí ve druhém poločase dokázali vrátit brankou do utkání, otevřeli hru a hosté toho využili vstřelením dalších dvou branek. Újezdec již pouze korigoval stav na 3:4 proměněnou penaltou v nastaveném čase.

Branky: 58. Jakub Liška 80. Antonín Hráček, 92. Miroslav Kobzinek z penalty - 29. a 79. Jan Sedlář, 33. Filip Brzica, 67. Michal Váňa. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 200.

KUNOVICE – ŠUMICE 1:2 (0:2)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Samozřejmě jsme zklamaní. Nejenom z výsledku, ale i přístupu hráčů. Máme teď špatnou sérii, prohráli jsme po páté za sebou. Přitom jsme věřili, že to konečně zlomíme. Před utkáním se nám vyprázdnila marodka, vrátili se hříšníci, takže jsme nastoupili v téměř nejsilnější sestavě. Bohužel k utkání jsme přistoupili tragicky. V první půli jsme hráli bez pohybu, důrazu. Byli jsme málo agresivní, vůbec se nenabízeli. A po nedůrazu v obranné činnosti jsme dostali dva zbytečné góly. Po přestávce jsme trošku přeházeli sestavu. Vytvořili si územní převahu a gólem Kříže výsledek snížili. Měli jsme tam nějaké závary, na vyrovnání jsme ale nedosáhli. Nejblíže gólu byl Skovajsík v poslední minutě, tisíciprocentní šanci ale zazdil.“

Branky: 76. Kříž - 22. Ondřej, 31. Kelíšek. Rozhodčí: Gargulák. Diváci: 100.

DOLNÍ NĚMČÍ – NIVNICE 2:1 (0:1)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí „Bylo to výborné derby. Bylo krásné počasí, přišla spousta lidí. Pro nás to byl těžký, hodně bojovný a vyrovnaný zápas. Oba týmy si vypracovaly zhruba stejně šancí. My jsme nakonec byli šťastnější. My jsme inkasovali gól ve 36. minutě, kdy centr proletěl až k volnému hráči, který ho uklidil zblízka do sítě. My jsme vyrovnali z podobné akce. Stojaspal utekl po straně, dal míč pod sebe a Richtr se nemýlil. Obrat završil Bída, který se trefil hlavou po rohu. Nivnice si ve druhé půli vypracovala dvě vyložené šance, brankář nás ale výbornými zákroky podržel. Sám na něj šel Velecký a ještě jeden z hráčů, ale Bobčík nás zachránil.“

Branky: 49. Richtr, 67. Bída - 36. Bumbalík. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 360.

OTROKOVICE B – ZLECHOV 2:3 (1:2)

Jan Janča, trenér Otrokovic B: „Zápas se mi těžko hodnotí. Z naší strany to bylo špatné utkání. Bohužel jsme zase neproměnili několik šancí, soupeřovu branku jsme přestřelili i z malého vápna. Když se k tomu přidaly chyby v obraně, vyšla z toho porážka.“

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Za první výhru po devadesáti minutách jsme velmi rádi. Za třemi body jsme šli od začátku ale velmi důrazně. Jde vidět, že se mužstvo trošku dává dohromady. V Otrokovicích jsme vedli hned od desáté minuty. Domácí brankář špatně vyboxoval míč a Hynek Vaněk se nádherně trefil pod břevno do šibenice. Domácí srovnali po centru do šestnáctky, když se tam vynořil osamocený hráč a vyrovnal na 1:1. Vzápětí z trestného kopu Tomáš Vaněk překonal brankáře a zase jsme vedli. Otrokovice mimo gólové situace neměly v první půli skoro nic. Soupeře jsme nepustili skoro do ničeho. V první půli stojí ještě za zmínku neodpískaný pokutový kop po evidentním zákroku ve vápně, když domácím brankář rukama shodil právě Velcra. Bylo to naprosto evidentní, všichni to viděli. Hned na začátku druhé půle jsme dali na 3:1. Mikula šel sám na brankáře, kterého obešel a poslal míč do sítě. Ještě předtím šel Velcr sám na brankáře, ale nedal. Domácí nás ve druhé půli přitlačili a z penalty snížili. Soupeř ve zbytku utkání hrozil ze standardek. My jsme mohli zápas definitivně rozhodnout Mikulou, ale další šanci neproměnil. I tak jsme ale zápas zvládli.“

Branky: 32. Horák, 66. Daniel z penalty - 10. H. Vaněk, 39. T. Vaněk, 51. Mikula. Rozhodčí: Filípek. Diváci: 60.

HLUK – BUCHLOVICE 5:0 (3:0)

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Byl to zápas Jakuba Slaného, který dal tři branky a na jednu perfektně nahrál Kuklovi. Už ve 3. minutě vyrazil dopředu Horníček, nahrál do pokutového území Slanému a ten mazácky poprvé překonal brankáře Pavelu. Druhá branka přišla v 11. minutě, kdy se náš hráč pěkně uvolnil v pokutovém území a překonal brankáře podruhé. Místo toho, abychom se uklidnili, nechali jsme hrát soupeře. Naše záloha nepracovala dobře a hosté se toho snažili využít. Byli v tomto čase lepším týmem, vypracovali si i nějaké šance, ale gólmana Šíchu nepřekonali. Ovšem se asi rozhodlo v 56. minutě, kdy Otrusiník dostal červenou kartu za podražení soupeře, který mohl jít sám na branku. Protože v 53. minutě dostal první žlutou za držení soupeře za dres, musel hřiště opustit. V 66. minutě prošel po levém křídle Slaný, přihrál do ideální pozice Kuklovi a bylo to 3:0. V 86. minutě prokázal Slaný svoji střeleckou formu a dal svůj třetí gól. Aby toho nebylo málo v 90. minutě po útočné akci se dostal na pravé straně do slibné šance Zálešák a uzavřel skóre na 5:0. Je nutno přiznat, že hosté si takovou nadílku nezasloužili. Byli snaživí, technicky dobří, bohužel střelecky vyšli naprázdno, takže výsledek na hřišti mluví jednoznačně pro domácí.“

Branky: 3., 11. a 86. Slaný, 66. Kukla, 90. Zálešák. Rozhodčí: Vychodil. Červená karta: 56. Otrusiník (Buchlovice). Diváci: 100.

FRYŠTÁK – KORYČANY 1:4 (1:0)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Podzimní domácí utkání Fryštáku nejsou dobré. V prvním poločase utkání s Koryčany prakticky nebylo co zaznamenávat. Byla to půle plná nepřesností z obou stran. O výsledku prvního poločasu rozhodla nešikovnost hostujícího obránce, který zahrál ve vápně rukou. Z penalty padl gól, skóroval fryštácký Sklenář. Koryčany do druhého poločasu nastoupily odvážněji a domácím zatápěly. K aktivitě jim pomohly hrubky domácích a otočení skóre se hostům podařilo během dvaceti minut. Katem domácího mužstva byl nejlepší dosavadní střelec mužstva v soutěži Gejdoš. Ten hattrickem rozhodl o exportu tří bodů do Koryčan.“

Branky: 24. David Sklenář z penalty - 55., 84. a 89. Rostislav Gejdoš, 65. Filip Hanák. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 83.

1. Osvětimany 12 10 1 0 1 51:11 32

2. Bojkovice 12 6 4 0 2 37:21 26

3. Koryčany 12 6 1 2 3 28:27 22

4. Nivnice 12 5 2 2 3 26:13 21

5. Nedachlebice 12 6 0 2 4 29:20 20

6. Újezdec 12 5 0 4 3 29:23 19

7. Dolní Němčí 12 5 0 3 4 23:23 18

8. Fryšták 12 5 1 1 5 22:23 18

9. Kunovice 12 5 1 0 6 23:25 17

10. Šumice 12 4 2 1 5 26:32 17

11. V. Otrokovice B 12 5 0 0 7 20:32 15

12. Hluk 12 2 1 1 8 17:27 9

13. Buchlovice 12 2 1 1 8 13:34 9

14. Zlechov 12 1 3 0 8 7:40 9

