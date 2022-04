Není již co ztratit a to ví i domácí trenér Marák, který nejenže posílá do hry dva nové hráče, ale zároveň přeskupuje sestavu jen na tři obránce a posiluje útok. Tento tah mu vychází již od úvodních minut. Ve 46.min. střídající Němec přiklepává míč Heryánovi a jeho nádherná střela zapadá do pravé šibenice Holáňovy brány 1:3. Následně Mičkal krásně před poloprázdnou bránou nachází Cába, tomu však míč ve stoprocentní příležitosti odskakuje od nohy a branku v zakončení míjí. Kontaktní gól visí ve vzduchu a přichází v 53.minutě. Drda dlouhým pasem našel Mičkala a tentokráte již jeho střílený centr končí v bráně. Do vlastní sítě si ho sráží Lukáš 2:3. Domácím radost ze vstřelené branky netrvá dlouho. Paťava je důraznější v souboji s domácím Drdou, uniká po levém křídle a před branou nachází zcela volného Vavříka 2:4. Asi rozhodující moment utkání. Domácí se nevzdávají, bojují a dvakrát se k zakončení dostává aktivní Mičkal. Nejprve mu chybí štěstí a branku míjí při úniku středem hřiště a po faulu na Němce a následném trestném kopu jeho střelu k tyči vyráží Holáň. Na druhé straně pozorný Petružela vyráží technickou střelu Vargy. Závěrečný tlak domácích nepřichází a tak si produktivnější hosté odvážejí z Vidče všechny tři body.

Kdo dnes z fanoušků v sychravém počasí na Saharu přišel nebo přijel, jistě nebyl zklamán. Dramatické utkání až do konce, na které se dalo dívat. Ostatně jako každý náš souboj s Juřinkou. Velké poděkování všem, kdo na utkání dorazili a hlavně těm, kdo v průběhu celého týdne a dnes připravili travnaté hřiště tak, že se na něm utkání dalo bezproblémově odehrát."

Martin Särkozy, trenér Juřinky: „Utkání se hrálo na velmi těžkém terénu a proto poměrně často vázla kombinace. První poločas byl z naší strany výborný a režíroval jej Dan Vavřík, který zkompletoval hattrick. Navíc jsme mohli přidat další branky. Domácí ve druhém poločasu přeskupili síly a postarali se o zdramatizování utkání. Poslední slovo měl opět muž utkání Vavřík, který se prosadil počtvrté. Domácí bojovali až do konce zápasu, své šance však nevyužili. V bojovném utkání jsme především díku výkonu v prvním dějství získali cenné tři body."

VIGANTICE - VLACHOVICE 5:1 (1:0)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Počasí nám nedovolilo odehrát utkání s posledním týmem tabulky na přírodní trávě a tak jsme museli využít naši umělku. Chvíli nám trvalo, než jsme si zvykli na jiný odskok míče, poněvadž jsme v pátek trénovali na trávě. Přesto jsme od úvodu zápasu diktovali tempo hry a vytvářeli si dobré příležitosti. Ujala se až Mydlova trefa po půlhodině hry. Hosté ale využívali každou příležitost k brejkům, naše obrana ale byla pozorná. Do kabin jsme šli s jednobrankovým náskokem. Ve druhém dějství se již po exhibici v Liperpoolu aklimatizoval Milan Baroš a během patnácti minut zkompletoval hattrick a mohl jít střídat. Hosté se pak dočkali čestného úspěchu.V závěru jsme přidali pátou trefu. Hostující tým ale musím pochválit, měl nebezpečné kontry a bojoval až do poslední minuty. Naše výhra je však naprosto zasloužená a dobrý výkon jsme okořenili pěknými brankami."

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „Věděli jsme, že nás ve Viganticím čeká zkušený protivník s bývalými reprezentanty Bolfem a Barošem v sestavě. V první půli jsme drželi dlouho příznivý stav a domácí se prosadili pouze jedenkrát. Ve druhé půli začal na hřišti úřadovat Milan Baroš, který se třikrát střelecky prosadil. Podařilo se nám vstřelit branku a několik nadějných brejků jsme nedotáhli do konce. V závěru jsme inkasovali popáté. Výhra domácích je ale zasloužená."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - HORNÍ LIDEČ 5:0 (3:0)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „S výsledkem i s našim výkonem jsem nadmíru spokojený. Využili jsme toho, že A mužstvo mělo svůj duel odložený a mužstvo jsme jsme doplnili o několik hráčů širšího divizního kádru. Měli jsme výborný vstup do zápasu a z branky jsme se mohli radovat už po pěti minutách. Pak jsme měli hluchou asi dvacetiminutovou pasáž, kde mohli hosté srovnat stav utkání. Závěr první půle byl v naší režii a podařilo se nám vstřelit rychle dvě branky za sebou. Hosté mohli ještě do půle korigovat výsledek, ale nařízenou penaltou pohrdli. Ve druhé půli jsme zlepšili kombinaci a tříbrankový náskok přinesl klid do našich řad. Přidali jsme čtvrtou branku a zanedlouho i pátou. Utkání se pak již jen dohrávalo. Byli jsme dnes lepším týmem a s podmínkami jsme se lépe popasovali."

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Utkání se hrálo na umělé trávě, která je menších rozměrů a utkání přineslo řadu soubojů. Věděli jsme, že domácí divizní celek si odložil své utkání se Stráním a proto mohl svoji sestavu vystužit několika fluktuanty. Nám chybělo několik nemocných hráčů a hlavně opora zadních řad Seidl. Inkasovali jsme úvodní branku již po pěti minutách hry. Domácí se uklidnili a byli častěji na míči. My jsme se snažili o vyrovnání, své šance jsme však nedokázali zužitkovat. V obrovské šanci na vyrovnání jsme branku Vaňkem přestřelili. Domácím se podařilo vstřelit dvě slepené branky v rozmezí tří minut a do kabin jsme odcházeli s tříbrankovým mankem, navíc těsně před přestávkou neproměnil Abík penaltu. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale domácí obranu se nám překonat nepodařilo. V 65. minutě se domácí prosadili počtvrté a zanedlouho přidali hráči rezervy pátou trefu. Mohli jsme dát něěkolik branek, ale trefovali jsme jen brankovou konstrukci Posílený soupeř byl tentokrát nad naše síly. Domácí hráči byli odolnější v osobních soubojích a bylo vidět, že jsou zde někteří hráči z vyšší třídy a mají větší technicko-taktické dovednosti, než moji svěřenci. Přesto je pro nás výsledek hodně krutý, zatím se v jarní části trápíme v zakončení, snad střeleckou nemohoucnost prolomíme v domácím utkání s Bylnicí."

BYLNICE - FRANCOVA LHOTA 2:2 (2:1)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „V duelu s lídrem tabulky jsme chtěli navázat na bojovný výkon z Juřinky. Měli jsme výborný vstup do zápasu a již v sedmé minutě jsme se mohli radovat z branky, když se prosadil z trestného kopu Roman Macků. Hosté spoléhali na své útočné hroty, ale po půlhodině hry jsme šli do dvoubrankového vedení. To se nemýlil z brejkové akce Josef Lysák. Dvoubrankové vedení však trvalo pouze pět minut, kdy jsme neuhlídali nejlepšího kanonýra soutěže Filáka. Přesto jsme šli do kabin spokojenější, kdy jsme vedli o jednu branku. Ve druhé půli jsme se zaměřili na defenzívu. Hosté ve druhé půli poslali na hříště hrající kouče Jaroše a snažili se vehementně o vyrovnání. To se jim podařilo v 73 minutě, kdy se prosadil Chmela. Ještě předtím jsme však mohli přidat třetí branku, ale samostatný nájezd jsme neproměnili. Do konce utkání již branka nepadla, přesto 120 prokřehlých diváků odcházelo spokojeno. Z mého pohledu to bylo utkání dvou rozdílných poločasů a celková remíza je nakonec asi spravedlivá."

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Zápas začal z naší strany v hodně slabém tempu, bohužel jsme hráli první poločas bez nasazení a taky nás to vytrestalo, kdy jsme dostali dva hloupé góly. Domácí Bylnice byla v prvním dějství živější a po našem gólu, kdy Chmela prostrčil míč šikovně na Filáka, jsme šli do šaten za stavu 2:1 pro domácí. Druhý poločas už byl na jednu bránu, Bylnice se soustředila jen na bránění a nedostala se skoro za půlku. Paradoxně z ojedinělé šance šel hráč Bylnice sám na našeho brankáře, který nás ale podržel. My jsme využili pouze jednu šanci ve druhém poločasu, kdy Kovář našel krásným centrem Chmelu a ten hlavou vyrovnal. Zápas jsme bohužel především v první půlce zaspali a tak si odvážíme jenom remízu."

Hrachovec - Podlesí - odloženo na čtvrtek 14. 4. v 16:30

Kateřinice - Val. Příkazy - odloženo na pátek 3. 6. v 17:00

Rožnov p/R - Kelč - odloženo na středu 15. 6. v 18:00

