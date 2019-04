Parta kouče Němčického přestřílela otrokovickou rezervu 8:3 a dál nahání vedoucí Kvasice, které uspěly v Bojkovicích.

SKUPINA A

KATEŘINICE - NEDAŠOV 2:1 p. (1:1)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „V duelu s Nedašovem byl k vidění velmi hezký a bojovný fotbal, který nakonec pro nás skončil šťastnou výhrou na penalty. Hra hostí nám však v úvodu dělala značné problémy. Nedašovští k nám velmi rychle přistupovali a nedovolili nám rozvinout naši hru. Těžili také ze standartních situací, které jsme kolikrát na poslední chvíli odvrátili. Po půlhodině hry nám vyšel brejk a Radek Fojtů si poradil s hostující obranou. Hosté dokázali srovnat, když jsme neuhlídali jejich další standartní situaci. Ve druhém dějství mohly oba týmy strhnout vítězství na svoji stranu, hosté trefili břevno, my jsme nedali do prázdné branky. V penaltách jsme jasně dominovali, brankář Dobeš dvě penalty chytil a další proměnil. Pochválit musím za výkon i hlavní sudí Karolínu Jílkovou, která přispěla kvalitním výkonem k celkové dobré atmosféře tohoto utkání.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Začátek utkání jsme měli ve vlastní režii a aktivní hrou jsme ovládli střed hřiště. Domácím se ale podařilo vstřelit branku, naštěstí do poločasu jsme srovnali stav utkání. Ve druhé půli mohly oba celky rozhodnout utkání ve svůj prospěch, nakonec se to ani jednomu nepodařilo. V penaltách jsme již poněkolikáté vyhořeli a na jejich provedení budeme muset ještě zapracovat. Bod z venku ale nakonec bereme.“

Branky: 32. Fojtů - 45. Šuráň. Rozhodčí: Jílková - Mitáček, Neubauer. Diváků: 105. Kateřinice: J. Dobeš - Z. Ondra, D. Hrabovský, Š. Doležel - T. Macík, (87. D. Mrlina), R. Fojtů, O. Čtvrtníček, M. Smilek, R. Pfeiler, J. Maček, (81. M. Bětík) - J. Drda, (90. D. Mikšík). Nedašov: D. Solař - P. Holba, (77. A. Šimšálek), R. Cícha J. Marek, P. Šuráň, D. Šenkeřík, M. Macháč, M. Slovák, M. Lorenc, R. Talčík, J. Fojtík.

VAL. KLOBOUKY - VIDČE 1:0 (0:0)

Radek Ovesný, vedoucí Valašských Klobouk: „Domácí začali aktivně a od začátku si vynutili územní převahu. Často měli míč na svých kopačkách. V 5. minutě v první velké šanci domácích z úhlu těsně minul levou tyč Mikulčík. V 10. minutě hlavičkoval těsně vedle a ve 22. nad po standardní situaci Macháč. Hosté poprvé vystřelili na domácího gólmana Důbravu až ve 27. minutě. Do kabin se šlo za nerozhodného stavu 0:0. Po změně stran pokračovali domácí v náporu, ve 46. minutě kopali roh. Potom se nastěhovali na půlku soupeře a nápor korunovali hned o minutu později, kdy se prosadil ve vápně střelou k tyči z otočky Macháč. V 58. minutě zatáhl po pravé straně balon Mikulčík, přesně nacentroval do vápna nabíhajícímu Trnavskému, jehož hlavičku k tyči bravurně vytáhl hostující gólman. Domácí museli zpozornět, když se na hřišti objevil střelec Kramoliš. Zrovna mu v 60. minutě zblokovali nebezpečnou střelu ze šestnácti metrů na roh. Hosté většinou hrozili z rychlých brejků a jedné standardní situace - přímém kopu po faulu domácích hráčů. V 70. minutě ještě potěšil diváky krásnou střelou z voleje Mikulčík, která šla těsně vedle levého horního růžku soupeřovy branky. Hrálo se až do konce, hosté se snažili vyrovnat, ale domácí tentokrát dohrávali utkání na soupeřově polovině a naplno bodovali ve druhém utkání v řadě."

Vladislav Basel, funkcionář Vidče: „Utkání nám výsledkově nevyšlo. I když jsme s domácími v poli dokázali sehrát vyrovnanou partii, nepohlídali jsme si start do druhého poločasu a po zaváhání v obranné fázi inkasovali jedinou branku zápasu. V závěru jsme sice domácí zatlačili na jejich polovinu, ale žádnou vyloženou gólovou šanci jsme si tak jako v průběhu celého zápasu nevytvořili.“

Branka: 47. P. Macháč. Rozhodčí: Číž - Dokoupil, Zubek. Diváků: 143. Valašské Klobouky: R. Důbrava - M. Dubčák - M. Šuchma, J. Vaněk, J. Nevrlka, J. Sucháček, F. Mana, P. Macháč, (49. J. Trnavský), M. Sáblík, (90. T. Grygar), T. Mikulčík, (87. M. Šoman), P. Procházka, (65. V. Fojtů). Vidče: L. Einšpiegl - J. Heryán, P. Křenek, P. Špůrek, V. Urban - A. Fryšara, P. Mičkal, P. Drda, J. Kubját, (81. P. Nerád) - R. Bill, (46. M. Kramoliš), O. Dobeš.

PODLESÍ - HRACHOVEC 3:1 (2:1)

Do Podlesí zavítali fotbalisté z Hrachovce, kteří v minulém utkání vydolovali cenné tři body na půdě zachraňující se brumovské rezervy. Papírovým favoritem v tomto duelu ale byli domácí hráči a tuto roli plnili hned od úvodního hvizdu. Po šesti minutách se totiž trefil Blažek a o minutu později přidal Bělocký druhou branku. Hosté se ale dokázali do zápasu vrátit a po dvaceti minutách snížil na jednobrankový rozdíl Kozelský. Ve druhém poločasu se fotbalisté z Hrachovce snažili o vyrovnání, domácí celek ale stále držel vedení. V závěru utkání již hosté hráli vabank a Bělocký tři minuty před koncem svojí druhou brankou stvrdil výhru Podlesí.

Tomáš Adámek, funkcionář Podlesí: „Začátek utkání nám vyšel skvěle a rychle jsme dali dvě branky a mohli jsme přidat i třetí. Hosté pak snížili na 2:1 a vycítili svoji šanci. Vedení jsme udrželi i do poločasu. Ve druhém dějství jsme zahodili pár šancí a hosté byli stále ve hře. Pak jim byl vyloučen hráč a v deseti jsme výhru udrželi a v závěru přidal Bělocký třetí branku."

Branky: 6. Blažek, 7., 87. Bělocký - 22. Kozelský. Rozhodčí: Gloser - Zapletal, Novák. Diváků: 200. Podlesí: J. Maleňák - Z. Košut (77. P. Pernický), J. Švec, (67. J. Janda), P. Bělocký, J. Zetek, (30. R. Tydlačka), R. Blažek, P. Blažek, T. Adámek, P. Skalický, T. Holčák, B. Petřvalský. Hrachovec: M. Růžička - O. Janošek, (88. F. Skýpala), M. Orság, L. Pavelka, (77. M. Cahlík), M. Varga, D. Varga, R. Škabraha, V. Mooc (71. J. Tóth), M. Kozelský, (50. T. Brázdil), P. Horák, T. Solanský.

VAL. PŘÍKAZY - BRUMOV B 2:1 (0:1)

Andrej Stánok, trenér Valašských Příkaz: „V utkání s brumovskou rezervou jsme chtěli potvrdit výhru s lídrem tabulky ze Slušovic, ale předem jsme věděli, že nás nebude čekat jednoduchý zápas. Hosté přijeli posíleni o pár hráčů A týmu a na jejich výkonu to bylo znát. V úvodu jsme své šance neproměnili a hosté nás potrestali z brejkové situace. Poté náš brankář Valčík lapil jistou branku a to byla nejspíše zlomová situace celého utkání. Nám byl navíc vyloučen Polách, ale kanonýr Kušnier dokázal i v deseti srovnat. Brumov navíc také dohrával o deseti hráčích, kdy jim byl vyloučen Patrik Novák. Nám se podařilo vsítit druhou branku, jejímž autorem byl opět Kušnier. Hosté se snažili o vyrovnání, jejich pohyb a agresivita nám dělaly velké problémy, ale těsnou výhru jsme uhájili až do závěrečného hvizdu sudího Stodůlky. Tři body určitě bereme, poněvadž utkání se pro nás vyvíjelo velmi nepříznivě, ale nakonec jsme zápas dovedli k tříbodovému zisku."

Libor Kubiš, trenér Brumova B: „Domácímu favoritu jsme byli rovnoceným soupeřem a v některých fázích utkání jsme ho i přehrávali. Výborně jsme začali a vsítili branku. Poté jsme si vypravovali další obrovské příležitosti, ty jsme ale neproměnili a to nás určitě stálo lepší výsledek. Domácí vytěžili z minima maximum a Kušnier nás dvakrát potrestal. Hráče ale musím pochválit za výborný výkon. Tak se má bojovat o body v soutěži, i když to tentokrát nevyšlo.“

Branky: 59., 62. Kušnier - 8. Bůbela. Rozhodčí: Stodůlka - Dospěl, Gargulák. Rozhodčí: 70. Valašské Příkazy: M. Valčík - J. Kušnier, M. Petrušek, (91. J. Igaz), L. Polách, V. Vobořil, M. Petrušek, L. Gargulák, M. Ptáček, T. Karas, L. Vaculka, M. Nikolén. Brumov B: R. Smolík - D. Polách, O. Polách, O. Novák, (79. M. Kubiš), J. Búbela, J. Kolínek, J. Fojtík, O. Janáč, K. Holec (66. A. Pecha), P. Novák, P. Vlček.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ B - KELČ 1:4 (0:2)

Domácí celek se tentokrát musel obejít bez fluktuantů z třetiligového A týmu, ale představil dvě nové akvizice z Ukrajiny - Vavrynjuka a Shabaldase. Ani to však ke třem bodům nevedlo a hosté si nakonec odvážejí z Valašského Meziříčí výhru. Hrdinou utkání byl hostující Jiříček, který během čtvrthodiny zkompletoval hattrick.

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Nám to dneska sedlo ve Valašském Meziříčí stoprocentně, paradoxně nám vyhovovalo větší hřiště více než soupeři. Dobře jsme kombinovali a po opatrném začátku jsme udeřili po hezké kombinaci z levé strany. Hrál se technický fotbal, který jsme od soupeře čekali, je to tak správně. Utkání jsme zlomili gólem do šatny. V úvodu druhé půle jsme čekali tlak, ale soupeř neměl kvalitu dopředu. Naopak my jsme byli sebevědomí, dobře kombinovali a trestali chyby v rozehrávce. Mohli jsme vyhrát i větším rozdílem, ale i tak jsem nadmíru spokojen. Pro domácí celek je výsledek možná krutý, asi nebyl horší o tolik branek. V zakončení byl ale neškodný a my jsme jeho chyby potrestali.

Branky: 90. Kostka - 30. Reisskup, 44., 52., 60. Jiříček. Rozhodčí: Bršlica - Vitásek, Pavlica. Diváků: 50. Valašské Meziříčí B: J. Hořanský - A. Veselý, M. Vavryniuk (88. V. Kostka), P. Zahradníček, M. Kundrát, V. Žilinský, (83. J. Kostka), Z. Sovák, D. Horáček, D. Štys (72. Y. Shabaldas), M. Zachrdla, J. Koleček. Kelč: T. Hrdlička - R. Pastrnek, A. Škařupa, M. Hegar - J. Hlavica, (17. R. Reisskup) - D. Jiříček (79. F. Ševčík) - L. Vadel (66. A. Zichala), M. David, V. Kulich, (72. J. Pavlištík), J. Machač, L. Novák.

SLUŠOVICE - VLACHOVICE 1:0 (0:0)

Michal Klimt, vedoucí Slušovic: „Po první porážce v sezoně bylo potřebné zahájit novou vítěznou sérii. Do zápasu jsme však vstoupili velice špatně. Nehráli jsme tak, jak jsme si před zápasem řekli. Celý první poločas nás svazovala nepřesnost přihrávek, špatný pohyb a malé nasazení. O poločasové přestávce jsme si velice důrazně řekli, co musíme změnit. V druhé půli se naše hra zvedla, ale z důvodu naší tristní koncovky nepřicházel potřebný gól. Soupeř podal dozadu velice poctivý výkon, a tak se šance rodily jen zřídka. V poslední desetiminutovce náš tlak vyústil v penaltu, kterou jsme bohužel neproměnili. Před koncem základní hrací doby mířila hlava po rohovém kopu ještě vedle. Vysvobození přišlo až v nastavení, kdy soupeř nechal na zadní tyči volného Poslušného a ten hlavou rozhodl zápas v náš prospěch. Zápas byl velmi obtížný a tři body z něj jsou velmi důležité pro naši cestu za postupem.“

Branky: 90. Poslušný. Rozhodčí: Vychodil - Bršlica, Vitásek. Diváků: 100. Slušovice: M. Kučera - L. Čunek, J. Večeřa, (85. O. Povolný), K. Zedníček, P. Kvasnica, T. Zbranek, (85. D. Šarman), L. Klečka, R. Dobeš, J. Vlachynský, J. Janků, (76. M. Poslušný), P. Bořuta (67. A. Novák). Vlachovice: P. Macháč - M. Trčka, J. Nedavaška, (79. A. Fojtů), J. Bobot, (70. M. Kováč), P. Straka, O. Šimoník, (60. Z. Kupčík), Z. Míča, D. Plšek, V. Trčka, M. Straka, J. Hovězák.

VIGANTICE - ROŽNOV P. R. 3:0 (1:0)

Zdeněk Hoffman, trenér Vigantic: „Derby s Rožnovem pod Radhoštěm jsme nakonec zvládli. Měli jsme sice pomalejší rozjezd do utkání, hosté ale dobře kombinovali a byli na míči častěji. Nám se příliš nedařilo si vytvořit nějakou vážnější situaci, ale hosté na tom byli podobně. Hodně nám pomohla branka těsně před odchodem do šaten, která nás uklidnila. Když jsme přidali ve 47. minutě druhou trefu, bylo rozhodnuto. Po další hezké akci jsme přidali třetí branku a utkání se dohrávalo jen z povinnosti. Pro hosty je ale tříbranková porážka asi dost krutá, v první půli byli hodně aktivní. Nám vyšla i střídání a celkově panuje s naší hrou spokojenost a diváci museli odcházet spokojeni.“

Branky: 40. Mikulenka, 47. Václavík, 67. Macíček. Rozhodčí: Dorotík - Filgas, Vlk. Diváků: 150. Vigantice: J. Slovák - M. Macíček, D. Křižan, M. Jež, (61. R. Babinec), J. Paprskář, K. Barabáš, (76. D. Řepka) - V. Vičan, M. Václavík (70. D. Bolcek), T. Pavlíček, M. Vičan, (85. O. Kulišťák) - D. Mikulenka, (46. V. Blažek). Rožnov pod Radhoštěm: M. Bolf - L. Mužátko, (72. E. Gomola), M. Urban- J. Cahlík, (46. L. Zetek) - Š. Ondruch - V. Kolařík, J. Novák, (80. M. Juračák), M.Seidl, M. Fiurášek, L. Fuksa, T. Dvořák.

1. Slušovice 16 13 2 0 1 39:9 43

2. Vigantice 16 9 2 1 4 30:17 32

3. Nedašov 16 9 1 2 4 28:21 31

4. Podlesí 16 8 1 4 3 35:22 30

5. Val. Příkazy 16 8 0 4 4 32:19 28

6. Vlachovice 16 7 2 1 6 29:28 26

7. Kelč 16 7 2 0 7 37:26 25

8. Kateřinice 16 6 3 1 6 34:28 25

9. Val. Meziříčí B 16 6 2 1 7 38:36 23

10. Val. Klobouky 16 5 1 1 9 22:39 18

11. Hrachovec 16 4 2 2 8 20:39 18

12. Vidče 16 4 0 2 10 24:35 14

13. Rožnov p. R. 16 2 3 2 9 16:40 14

14. Brumov B 16 3 0 0 13 14:39 9

SKUPINA B

BOJKOVICE – KVASICE 2:4 (1:2)

Pavel Miča, sekretář klubu SK Slovácká Viktoria Bojkovice: „Hosté jsou hlavními aspiranty na postup. Přijeli k nám se sedmi náhradníky. Kvalita Kvasic je velká. V závěru první půle se dostali do vedení 2:0. Pak sice Hladík po pěkné akci snížil, ale hosté ve druhém poločase přidali další dva góly a zápas definitivně rozhodli. V závěru ještě Hladík snížil, ale to bylo z naší strany vše. Soupeř je kvalitativně úplně někde jinde. Podle nás je jasný postupující do přeboru. Tato soutěž je pro Kvasice malá. Mohli jsme prohrát ještě větším rozdílem. Hráli jsme, na co jsme měli. Chyběl nám Gago a distancovaní Varga s Kalinou. Bez nich byl ten výsledek ještě dobrý.“

Branky: 41. a 89. Lukáš Hladík - 40. a 65. Pavel Vojtášek, 35. Josef Zapletal, 68. Karel Lepša z penalty. Rozhodčí: Bernatík. Diváci: 150.

OSVĚTIMANY – V. OTROKOVICE 8:3 (4:2)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „I když jsme vyhráli rozdílem pěti branek, budu zase docela kritický, protože jsme nehráli tak dobře, jak napovídá výsledek, který je pro hosty hodně krutý. Zápas byl až do šedesáté minuty hodně vyrovnaný. Konec ale hosté nezvládli a úplně se rozsypali. Otrokovice k nám přijely s mladým týmem a jediným náhradníkem. My jsme zápas zvládli hlavně díky kvalitě v útočné fázi. Utkání vyšlo hlavně útočníkovi Zýbalovi. Jsem moc rád, že se chytil a rozstřílel.“

Branky: 9., 37., 77., 87. z penalty a 89. Ondřej Zýbal, 43. Veliče Šumulikoski, 45. René Křemeček, 85. Jakub Salay - 16. Dominik Malát, 33. a 65. Adam Bahounek. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 150.

OŘECHOV – KUNOVICE 3:2 (1:1)

Tomáš Mrkus, předseda Sokola Ořechov: „K utkání jsme po předcházejícím debaklu přistupovali skromně a s pokorou. Věděli jsme, že Kunovice budou kousat. Náš výkon nebyl špatný. Bohužel než jsme se rozkývali, tak jsme prohrávali. Hned v první minutě jsme dostali gól. Ještě do poločasu se nám ale podařilo srovnat. V prvním poločase jsme byli herně o něco lepší. Balon jsme drželi víc na kopačkách a i některé akce byly vydařené. K výhře nám pomohl hlavně Tomáš Durna, který je běhavý a technicky velmi dobře vybavený. Dokázal podržet balon. Vpředu mu to s Jirkou Kowalíkem vyhovovalo. Párkrát si to pěkně dali. Výsledek jsme zaslouženě otočili. Kunovice zápas v závěru zdramatizovaly, z penalty skóre snížily. V závěru z toho bylo zbytečné drama. Klidně to mohlo být 3:3, ale hosté šanci neproměnili.“

Branky: 61. a 79. Tomáš Durna, 26. Jiří Kowalík - 2. Daniel Flek, 89. Pavel Kříž z penalty. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 150.

NAPAJEDLA – ÚJEZDEC-TĚŠOV 5:1 (2:0)

Jaroslav Hastík, sportovní manažer a asistent trenéra FS Napajedla: „Oproti předcházejícímu domácímu utkání jsme čekali těžší zápas. Újezdec provázela velice dobrá pověst. V zimní přípravě porazil i několik mužstev z krajského přeboru. Čekali jsme těžší utkání než s Ořechovem, což se potvrdilo. Soupeř disponuje sice mladým, ale sebevědomým a dobře připraveným mužstvem. Újezdec proti nám nemohl počítat s Bronislavem Červenkou, který ve stejné době koučoval Kroměříž v Hulíně, hostům scházeli také Slinták s Konečným, Trenér Červinka to měl trošku složitější, čehož jsme dokonale využili. Přes jejich pravou stranu se prosazoval Foral, výborně hrál Laciga. Soupeře jsme přehrávali a hned v úvodu jsme otupili jeho snahu hrát ofenzivě. Brzy jsme převzali iniciativu a od desáté minuty byli pány na hřišti, což jsme potvrdli také gólově. Nejprve Bartoň nezvládl hlavičku po rohu Dvořáčka, ale vzápětí po nádherné akci Lacigy a centru Forala dal vedoucí gól. To nás uklidnilo. V závěru poločasu jsme po futsalové akci Forala, který na levé straně přešel přes tři bránící hráče a nabil míč Holomkovi, přidali druhý gól. Hned na začátku druhého poločasu jsme skórovali třikrát za osm minut. Po průniku a nabídce Koutníka se trefil Laciga do šibenice, poté Dvořáček dělovkou z šestnáctky nedal Pochylému šanci a zmar soupeře dorazil střídající Kročil, který atakovaný Bartoněm v tísni přehodil vlastního gólmana. Újezdec stačil pouze po přečíslení dorážkou Vaculy snížit na konečných 5:1. To však bylo ze strany hostujícího týmu vše. Druhý poločas se dohrával. Zápas jsme měli pod kontrolou. Žádné komplikace si nepřipustili. Celý tým podal výborný výkon. Na umělce v Otrokovicích se nám nečekaně střelecky dařilo, když jsme tam ve dvou zápasech dali více gólů než na podzim v Napajedlech. Umělka nám svědčí.“

Branky: 23. David Bartoň, 40. Robin Holomek, 49. Jaroslav Laciga, 51. Michal Dvořáček, 53. Jaroslav Kročil vlastní - 55. Roman Vacula. Rozhodčí: Korch. Diváci: 93.

ŽALKOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 1:3 (0:1)

Radomír Pala, sekretář Žalkovic: „Naše porážka je zasloužená. Hosté výborně bránili, do mnoha šancí nás nepustili. V prvním poločase jsme sice měli mírnou herní převahu, ale do pořádného zakončení jsme se nedostali. Dolní Němčí několikrát zahrozilo a jednu příležitost využilo. I po změně stran byl obraz hry vyrovnaný. Bohužel jsme hned po přestávce inkasovali druhý gól a sami nebyli schopní se pořádně prosadit. V závěru se nám podařilo Neubertem snížit, ale na vyrovnání to nestačilo. Na konci střetnutí jsme otevřeli hru a ještě obdrželi třetí branku.“

Branky: 86. Martin Neubert - 5. a 90. Tomáš Stojaspal, 50. Libor Kadlček. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 120.

NEDACHLEBICE – BUCHLOVICE 2:0 (1:0)

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „Utkání bylo oboustranně průměrné. Domácí si výhru zasloužili, protože hosté žádné velké šance neměli. To ale nemění nic na tom, že jsme se taky trápili. První gól jsme dali z penalty, kterou sudí nařídil za ruku, druhý po rychlém protiútoku. Po hodině hry byl vyloučen hostující Kořínek a závěr utkání se v klidu dohrál. My jsme zápas kontrolovali, Buchlovice na zvrat neměly. Pro diváky to nebyl příliš atraktivní duel.“

Branky: 15. Ondřej Šuranský z penalty, 55. Michal Hána. Rozhodčí: Smýkal. Červená karta: 60. Martin Kořínek (Buchlovice) Diváci: 120.

NIVNICE – KORYČANY 0:2 (0:1)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „Koryčanským fotbalistům se vyvedl vstup do zápasu, kdy už v páté minutě vystihl špatnou rozehrávku domácí obrany Lysko. Ve střetu s nivnickým gólmanem poslal míč na domácí branku. Střela však postrádala razanci a domácí obránce vykopával míč téměř z brankové čáry. Vše si hosté vynahradili o pět minut později. Domácí brankář ještě hlavičku po rohovém kopu kryl, ale odražený míč se dostal ke kopačkám Šnajdra a ten nezaváhal. Nikdo z diváků nepředpokládal, že by tento těsný stav vydržel do konce základní hrací doby. Nutno přiznat, že obrany obou mužstev odváděly dobrou práci. A co propadlo obranou, likvidovali oba gólmani. Rozuzlení přišlo až ve třetí minutě nastavení. Domácí se až moc vrhli do útoku ve snaze něco s výsledkem udělat. Zapomněli však na Gejdoše, který dostal přesnou přihrávku a v samostatném úniku měl dostatek času přelobovat domácího gólmana. Tím potvrdil zasloužený tříbodový zisk pro Koryčany.“

Branky: 9. Radek Šnajdr, 90. Rostislav Gejdoš. Rozhodčí: Korch. Diváci: 203.

1. Kvasice 16 13 0 1 2 55:14 40

2. Osvětimany 16 11 1 0 4 52:24 35

3. Bojkovice 16 9 1 1 5 37:38 30

4. Napajedla 16 7 4 0 5 37:25 29

5. Dolní Němčí 16 8 1 1 6 37:30 27

6. Nedachlebice 16 8 0 2 6 38:26 26

7. Nivnice 16 7 1 1 7 31:29 24

8. V. Otrokovice B 16 5 2 3 6 34:44 22

9. Kunovice 16 5 2 1 8 33:36 20

10. Buchlovice 16 5 1 1 9 22:31 18

11. Ořechov 16 5 1 1 9 23:55 18

12. Žalkovice 16 4 2 1 9 23:31 17

13. Koryčany 16 5 0 2 9 21:30 17

14. Újezdec 16 3 1 2 10 24:54 13

