Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „S Osvětimany jsme i přes porážku odehráli dobrý zápas. Měli jsme problémy se sestavou. Dva kluci jsou pořád pryč, Tomešek sice nastoupil, ale zranění si obnovil, takže šel brzy dolů. Ani Hromada nebyl stoprocentně fit, také David Křiva měl salmonelu a shodil osm kilo. Neměl potřebnou kondici. I tak jsme utkání odmakali. Samozřejmě na držení míče hosté vyhráli sedmdesát ku třiceti, ale moc velkých šancí neměli. I když jsme inkasovali relativně brzy, podařilo se nám skóre vyrovnat. Kluci dál dobře bránili, bohužel utkání rozhodla penalta na konci první půle. My si myslíme, že pokutový kop byl velmi přísný, zanechal v nás špatný dojem. Ve druhé půli jsme se jenom bránili a měli dvě standardní situace, bohužel balon jsme nedokázali dorazit do sítě. Na druhé straně po chybě Vaška mohl výhru Osvětiman pojistit Perůtka, ale v jasné šanci trestuhodně selhal. Kdyby dal gól, byl by klid. Takto jsme až do konce sahali po bodu. Rozhodčího z porážky neviníme, ale některé věci nezvládl. S podzimem můžeme být spokojení. Za cíl jsme si dali zisk šestnácti bodů, uhráli jsme jich dvacet. Chybí nám hrotový útočník, jinak obranu a zálohu máme velmi dobrou. Přes zimu musíme sehnat nějaké útočníky, abychom kádr posílili.“

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Zápas se mně moc nelíbil. Domácí hráli z hlubokého bloku, spoléhali na brejky. My jsme se trápili. Měli jsme problémy se tam dostat, i proto to byl takový uspávací fotbal. Pokud bychom přidali další góly, bylo by to jiné, ale soupeř dokud cítí šanci, tak bojuje a dělá všechno proto, aby nám to až do konce znepříjemnil. Klidně jsme mohli z nějaké standardky nebo rychlého protiútoku inkasovat nějakou branku. Před utkáním mi zavolal gólman Chvojka, že je nemocný, tak jsem se domluvil s Petrem Drobiszem. Jsme kamarádi, bydlíme kousek od sebe. Požádal jsem je o pomoc. Jsem rád, že na to kývl. Centr před vyrovnávacím gólem vzal obrovský vítr, i tak na tom nese trochu vinu, na druhé straně jsme mezi stoperem a bekem nechali volného hráče. Všem jsem jim vyčinil. Ale svými zkušenostmi nám pomohl. Celkově jsme ale s podzimem spokojení. Vyhráli jsme všechny zápasy, takže síla a kvalita tady je. Klukům musím poděkovat.“

Branky: 16. Miroslav Hromada - 10. a 44. z penalty Ondřej Porč. Rozhodčí: Bernatík. Diváci: 158

ŠUMICE – HLUK 0:1 (0:0)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Do utkání jsme vstoupili dobře. Byli jsme aktivní a soupeře napadali. Hluk ale brzy vyrovnal hru, do konce první půlky byl herně lepší a od pětadvacáté minuty si začal vytvářet i šance. Dobře hráli hlavně hostující útočníci. My jsme pak až do přestávky trošku tahali za kratší konec. Hostům vyšle i nástup do druhé půle. Zelinka se dobře uvolnil na pravé straně a přihrávkou pod sebe našel Kuklu, který nám dal gól. Po obdržené brance jsme se snahou oživit hru vystřídali dva hráče. Podařilo se soupeře dlouhými nákopy přitlačit, hosté ale chodili do brejků a vytvářeli si šance, které ale neproměnili. I když jsme ve vyrovnaném utkání sahali po bodu, Hluk vyhrál zaslouženě. Porážku neodvrátil ani kapitán Žampach, který se vrátil po zranění. I přes těsnou prohru jsme s podzimem spokojení. Do sezony se nám podařilo dobře vstoupit, a i když některé zápasy nás mrzí a jiné nám vyšly spíš výsledkově než herně, tak jsme s umístěním i bodovým ziskem spokojení. Přál jsem si udělat sedmnáct, osmnáct bodů, máme jich dvaadvacet.“

Jiří Vojtěšek, trenér Hluku: „Pro nás to byl těžký zápas. Věděli jsme, že se v Šumicích nehraje nikomu dobře. Domácí mají mladý, běhavý a důrazný tým, který nikomu nedá nic zadarmo. To všechno se potvrdilo. První poločas skončil bez branek. My jsme v něm měli dvě šance, ze kterých jsme mohli dát gól, soupeř zahrozil jednou hlavičkou. Do druhé poločasu jsme šli s tím, že zápas zřejmě rozhodne jediný gól, což nakonec byla pravda. Jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body a soutěž zakončili venkovním vítězstvím na těžké půdě v Šumicích. Jenom škoda, že jsme zápas nerozhodli dřív, jednu nebo dvě možnosti ke skórování jsme po přestávce měli. Šumice nás na konci zatlačily. Zjednodušily hru a nakopávaly balony dopředu. Sluníčko navíc už bylo hodně nízko, takže nejen gólman, ale i obránci to měli hodně složité. Nakonec jsme to ubojovali. Pro nás je důležité, že jsme po podzimu na třiceti bodech. Nyní si budeme muset chvilku odpočinout. Na klcích bylo cítit, že už je konec podzimu. Pak se začneme připravovat na jarní odvety, které budou těžké.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Krásné slunečné dušičkové počasí nás přivítalo na útulném hřišti v Šumicích. Byl poslední říjnový den a utkaly se druhý a pátý tým I.A. třídy skupiny B, Zlínského kraje. Každé mužstvo se proti nám chce vytáhnout a proto každý náš zápas je velmi těžký. Mužstva proti nám hrají takticky dobře s velkým nasazením. Dnešní zápas byl půl hodiny velmi nezajímavý. Od 30. minuty jsme však domácí přitlačili a byly z toho dvě velké šance. Nejdříve Sabo, trefil hlavou po rohu spojnici tyče a břevna, a potom Martiš nedotáhl svoje sólo před brankáře Hodolíka do konce. Kdybychom zaslouženě vedli 2:0, ušetřili bychom se zbytečných nervů. I druhý poločas začal podobně jako první. Vzruch nastal asi v 55. minutě, kdy své sólo nedokončil Ondřej Václav, nejlepší domácí hráč. Naopak my jsme se dočkali v 57. minutě, po úniku Zelinky a jeho centru přes pokutové území, skvěle zakončil Kukla. Od této doby se nehrál už tak dobrý fotbal, ale kopaná. Domácí ve snaze vyrovnat, nakopávali své míče do našeho pokutového území a tam se snažili zakončit. Domácí si vytvořili dvě hlavičkové šance, ale my jsme jich měli po únicích do obrany domácích nejméně pět. Co nás může mrzet, to když v 75. minutě mávl rozhodčí Štipčák ofsajd Martišovi, který byl sám před Hodulíkem. O tom, že to ofsajd nebyl, viděli všichni diváci. To ještě více nabudilo domácí hráče, kteří s maximálním usilím a nezměrnou bojovností se chtěli dočkat remízového gólu. Nepovedlo se jim to, a možno říci, že naše vítězství bylo zasloužené. Hráčům, trenérovi a vedoucímu mužstva patří velké poděkování za dobrou reprezentaci hluckého fotbalu během sezony 2021-22. Druhé místo za Osvětimany, dobře poskládaným mužstvem ze širého okolí, kterému se těžko konkuruje.“

Branka: 57. Martin Kukla. Rozhodčí: Jílková. Diváci: 200.

ZLECHOV – BOJKOVICE 0:2 (0:0)

Pavel Cigoš (trenér Zlechova): „Asi nikdo neumí dělat zázraky na počkání, ani já nejsem kouzelník. Před mým příchodem do Zlechova jsem měl tajný cíl získat s týmem ve třech kolech alespoň čtyři body, bohužel máme pouze jeden. I tak podle mě ve Zlechově není mančaft, který by se měl potýkat s problémy a hrát někde úplně na dně. Přes zimu chceme do každé řady sehnat jednoho kvalitního hráče. Když se to povede, můžeme se zlepšit a v tabulce se posunout víc nahoru. Proti Bojkovicím jsme to měli složité. V prvním poločase jsme sice měli víc takových náznaků šancí než kvalitní soupeř z Bojkovic, přesto to bylo od nás málo. Trochu mě mrzí, že jsme nedokázali navázat na výkon z Nivnice, kde jsme byli organizovaní, vzadu důslední. Teď to bylo jako den a noc. Venku si kluci ode mě pokyny vzali, doma to byl ale takový hurá systém. Dokud se nenaučí disciplínu a herní systém, budou výsledky těžko přicházet. Bojkovicím ale musím pogratulovat k výhře. Vyhrály zaslouženě. Ve druhém poločase si vypracovaly víc gólových šancí. My jsme nevystřelili pořádně na branku. A pokud nedáme gól, nemůžeme pomýšlet na body. Musíme více zakončovat, střílet a dávat góly. Od toho se všechno odvíjí.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Věděli jsme, že Zlechov vyměnil trenéra a že nahrál nějaké body. Výsledky, které měl doma, byly poměrně těsné. I s ohledem na to, kde se soupeř v tabulce nachází, jsme čekali těžké utkání. Byl jsem však překvapený i z terénu, který byl fakt špatný. Na hrbolatém a tvrdém hřišti jsme naši kombinační hru nemohli moc praktikovat. Moc šancí na úspěch bychom tam s ní neměli, což se i potvrdilo. V první půli jsme hráli špatně. Přizpůsobili jsme se terénu i soupeři a hrozili jen ze standardek. I když jsme se dostali několikrát do zakončení, byli jsme nepřesní. O přestávce jsme udělali změny v sestavě a hlavně přeskupili řady. Posílili jsme útok a druhá půle už byla o něčem jiném. Hned po přestávce jsme nastřelili břevno a pak dali i vedoucí branku. Celou druhou půli jsme byli jednoznačně lepší. Měli další možnosti k navýšení náskoku, ale druhý uklidňující gól jsme dali až v závěru Zlechov pořád cítil, že zápas může zvrátit nebo výsledek alespoň srovnat, takže bojoval, ale nijak nás neohrozil. Domácí snad neměli jedinou šanci. Všechno to z jejich strany bylo na náhodu. Spoléhali na nasazení, bojovnost. I proto je naše výhra zasloužená. Podle mě se Zlechov bez podpory rozhodčích nemůže zachránit. V soutěži je nejslabším mužstvem. Mě trošku mrzí, že jsem dostal červenou kartu. Byla to reakce na jeden zákrok. Přitom jsem hráče před utkáním upozorňovali na to, aby nediskutovali a nenechali se strhnout. Ve druhém poločase tam byl faul na našeho hráče, za slušnou kritiku mi sudí ukázal žlutou kartu a jelikož jsem neměl visačku „trenér“, za dalších pár sekund jsem obdržel druhou žlutou kartu a musel pryč ze střídačky. Celkově pro nás podzim nedopadl zase až tak špatně. Na to, jaký úzký kádr jsme měli a jaké problémy nás postihly, to je ještě celkem slušné. Samozřejmě měli jsme určitě na víc a také bodů jsme chtěli uhrát víc. Ale celkově to asi odpovídá našim možnostem a kvalitě mužstva.“

Branky: 54. Vít Dolina, 91. Tomáš Gorčík. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 150.

TĚŠNOVICE – NIVNICE 3:1 (1:1)

Ondrej Šilinger, trenér Těšnovic: „Poslední domácí utkání jsme chtěli samozřejmě vyhrát. Bohužel v týdnu nám vypadli další hráči, takže jsme při skládání sestavy museli trochu improvizovat. Nivnice nás svým nástupem překvapila. V úvodu utkání byla lepší. Nám se naopak nedařilo, od nás to byla upracované. Prostě to nebylo ono. Naštěstí jsme po standardce ze závaru brzy vyrovnali, což nás uklidnilo. Nivnice ale byla celý první poločas lepší, výsledek 1:1 byl pro nás příznivý. Pomohlo nám vyloučení hostujícího kapitána za zbytečné oplácení. Přímo před rozhodčím kopl do našeho hráče a šel z trávníku. Bylo to od něj nesmyslné, hloupé. Druhý poločas už jsme proti deseti hráli více na míči. Nivnice ale hrozila dál z brejků a zlobila nás až do konce. Kdyby dohrávala v jedenácti lidech, měli bychom to mnohem těžší. Pomohli jsme si standardními situacemi. Na 2:1 jsem dal já po dohrané standardce, třetí gól jsme přidali na konci z penalty, která byla. Hosté se ukázali jako kvalitní tým, hráli velmi dobře. Ublížilo jim ale vyloučení. Z naší strany to nebylo až tolik pohledné, ale výhry si vážíme. Celkově jsme třetí, přes zimu potrénujeme a snad to bude dobré i na jaře.“

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Zápas se mi těžko hodnotí. Herně jsme byli lepší, ale body nemáme. V úvodu utkání jsme dali gól a měli další šance, které jsme bohužel neproměnili. Pak si necháme dát gól ze standardky. První průšvih přišel ve 33. minutě, kdy se nechal vyloučit náš kapitán Bumbalík. Bylo to správné, ven šel za faul bez balonu. Ale ani v deseti jsme určitě nebyli horším mančaftem, ba naopak. Bohužel ve druhé půli z další standardky, kdy jsme to soupeři přihráli před prázdnou bránu, jsme obdrželi druhou branku. V závěru jsem chtěl naši hru oživit střídáním, I když jsem měl na střídačce jenom dva kluky, oba jsem je tam dal. Bohužel jeden z nich se pak zranil a stejně jako krajní obránce odstoupil, takže jsme dohrávali v osmi lidech. K tomu jsme soupeři ještě nesmyslným zákrokem v rohu šestnáctky darovali penaltu. Porážka mě mě štve, protože jsme byli lepší. Nehraje se ale na kársu, ale na branky. Vyhovuje nám, když proti nám stojí mančafty, které jsou jako Těšnovice a co chtějí hrát fotbal a jenom nebetonují. Myslel jsem si, že po podzimu budeme mít o šest bodů víc. Tým na to kvalitu má.“

Branky: 13. Tomáš Mrázek, 67. Ondřej Šilinger, 86. Josef Mršťák z penalty - 8. Radim Straňák. Rozhodčí: Prokůpek. Červená karta: 33. Bumbalík (Nivnice). Diváci: 150.

DOLNÍ NĚMČÍ – KORYČANY 4:1 (1:0)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Zasloužená výhra. Koryčany k nám přijely v jedenácti lidech, moc nás netrápily. Hosté se od začátku jenom bránili, směrem dopředu toho moc neměli. Jenom za stavu 3:0 nám dali po ojedinělé střele takový náhodný gól. Jinak neměli nic. Nás definitivně uklidnili dvě branky Martina Krchňáčka po změně stran. Chyběl nám akorát zraněný Libor Kadlček. Každý rok chceme být do pátého, šestého místa, po podzimu jsme sedmí, což není tak hrozné. Na začátku sezony po těch prohrách to nebylo dobré, ale postupně jsme se trošku zvedli. Výbor nás výš netlačí, takže jsme spokojení.“

Boris Kroutilík (trenér Koryčan): „Doplníme v pondělí“

Branky: 17., 55. a 62. Martin Krchňáček, 81. Václav Ondřejka - 65. Filip Hanák. Rozhodčí: Surovec. Diváci: 200.

ÚJEZDEC – KUNOVICE 2:0 (1:0)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Pro nás to byla další domácí povinná výhra. Vzhledem k tomu, v jakém počtu k nám Kunovice dojely, tak jsme se a vítězství hodně nadřeli. I tak jsme strašně rádi, že jsme to zvládli. Hosté odehráli celý zápas v devíti lidech. Přijely v deseti, ale Pavel Kříž byl zraněný, takže to tam spíše odstál. I tak jsme to neměli vůbec jednoduché. Oceňuji to, že soupeř vůbec dojel a navíc bojoval, jak tygr. My jsme měli opticky navrch, psychicky jsme to nezvládli. Soupeři jsme umožnili, aby až do konce střetnutí hrál o solidní výsledek. Kunovice měly taktiku postavenu na brejcích a z těch neustále hrozily. Hosté byli nebezpečnější než my. My jsme z toho platonického tlaku skoro nic nevytěžili, soupeř naopak stále hrozil. Zápas rozhodla situace ze 44. minuty, kdy jsme dali gól do šatny. I ve druhé půli jsme měli balon daleko víc na svých kopačkách, ale přidali jsme už jenom jeden gól. Soupeř za výkon zaslouží absolutorium. My jsme díky dvěma závěrečným výhrám zachránili podzimní část. Máme sedmnáct bodů, což není nejhorší. Doma jsme po dvou remízách ztratili jen čtyři body, jinak jsme tady měli nedobytnou pevnost, zato z venku jsme vůbec nic nepřivezli. To je pro nás jasná výzva pro jarní část sezony, abychom dokázali bodovat i na hřištích soupeřů.“

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Už v sobotu jsme věděli o dalších absencích našich hráčů i dorostenců, proto jsme odjížděli k zápasu pouze v deseti lidech a čekali jsme, že domácí nás budou jednoznačně přehrávat, což se ale nestalo. Troufám si říct, že jsem byli lepší v poli a vytvořili dost příležitostí ke skórování. Bohužel jsme šance nedali. Domácí dali z jedné příležitosti branku do kabin. Druhý poločas byl ve stejném duchu. My se snažili využít naše příležitosti, ale gól jsme nedali, domácí dali branku po tečovaném centru. My poté vsadili vše na útok. Domácí měli hodně brejkových situací, které nevyřešili dobře. Klukům i přes prohru nemám co vytknout. Bojovali, hráli dobře, jen nás trápí koncovka. I když vyhrál tým, který nebyl lepší. gratuluji Újezdci ke třem bodům. Mně se podzim nehodnotí moc dobře, protože cíle máme jiné, než kde se teď nacházíme. Kromě prvního zápasu ve Fryštáku jsme nebyli kompletní. Nastaly problémy se zraněními, což se odvíjelo i na trénincích. Kladně bych hodnotil zejména zápasy v Nedachlebicích, bojovnost a vydřené vítězství s Buchlovicemi, ale i prohrané zápasy v Bojkovicích, doma se Šumicemi a teď v Újezdci. Tyto duely ukázaly, že i v provizorním složení hrajeme dobrý fotbal. Na druhé straně bych se nerad vracel k zápasům s Hlukem, Dolní Němčí, kde to byl totální propadák. A Osvětimany byly vyústění zranění a pracovních povinností. Ale díváme se dopředu a pevně věříme, že po návratu zraněných hráčů, zapracování dorostenců a doplnění kádru se budeme posunovat v tabulce nahoru a budeme v místech, ve kterých chceme být. Nějaké hráče máme vytipované a teď budeme pracovat na jejich příchodu tak, abychom se dostali tam, kde chceme být.“

Branky: 44. Libor Pilka, 60. Karel Slinták. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 213.

NEDACHLEBICE – FRYŠTÁK 1:3 (0:0)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Zápas byl herně vyrovnaný. Hosté byli produktivnější, my jsme spálili několik stoprocentních brankových příležitostí.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „K poslednímu utkání do Nedachlebic odjelo mužstvo s odhodláním vyhrát a odpoutat se z posledního místa před zimní přestávkou. V úvodu utkání měl první velkou šanci domácí Kováč, který se objevil zcela sám mezi stopery Fryštáku, naštěstí Maňdák v posledním momentu jeho pokus zblokoval. K podobné situaci došlo taky na druhé straně hřiště, když v 19. minutě Vavrušův pokus taky zblokoval poslední domácí hráč na roh. Fryšták rozhodně měl více míč na svých kopačkách, ale chyběla větší odvaha v útoku a téměř vůbec nepřicházela žádná kolmice ze zálohy pro útočníky. Nedachlebice zle zatápěly jen ze standardních situací po faulech našich hráčů. Ve 37. minutě trefil Pisklák tyč. Poločas bez branek neřešil nic ani pro jedno mužstvo. Po změně stran ve 47. minutě obešel Šuranský našeho brankáře, ale zakončit z úhlu do naší prázdné brány už nedokázal. V 58. minutě zpracoval nádherně těžký míč ve vápně Kováč, ale naši branku trestuhodně ve vyložené pozici přestřelil. Pro domácí přišel hned trest. Dobeš vysunul snad první naší kolmicí mezi beky Halaštu a ten střelou mezi nohy brankáře poslal Fryšták do vedení. Náš mladý útočník o pět minut později ztratil lacině míč na polovině hřiště a chybu domácí potrestali rychlým kontrem vyrovnávací brankou Kováče. Halašta mohl svou chybu hned napravit. Hřebačka mu prostrčil míč ve vápně, ale jeho střela šla jen do brankáře. Fryšták měl po obdržené brance paradoxně více ze hry, střelecké pokusy měl Dobeš a Vavruša, ale v 74. minutě to teprve vyšlo. Kolář dostal hodně prostoru na hranici velkého vápna a jeho střelu domácí brankář jen vyrazil do vlastní brány. V 84. minutě měly Nedachlebice poslední větší příležitost k vyrovnání, ale kapitán Ryška přehodil při svém pokusu našeho brankáře ,jenže taky o kousek bránu. V 87. minutě zahrával Dobeš přímý kop a nemohl míč trefit lépe. S výkonem i výsledkem musíme být spokojení, ale celkově nám podzimní část příliš radosti neudělal.“

Branky: 64. Pavel Kováč - 59. Tadeáš Halašta, 74. Daniel Kolář, 86. Jiří Dobeš. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 80.