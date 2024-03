Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Podle očekávání pro nás jarní část sezóny začala více než bojovným utkáním s Kunovicemi. Od začátku se hrál vyrovnaný zápas s totožným herním stylem obou mužstev, kde scházela větší mezihra ve středu pole. Jak my tak i Kunovice jsme věděli co od soupeře očekávat. V první půlce se prosadili pouze hosté a to po chybě v naší pomalé rozehrávce, kdy místo toho, abychom se pokusili jít do brejku, tak jsme ztratili míč a akci už hosté dohráli gólově. Po přestávce jsme začali ve vyšším tempu my a po úniku Tomáše Stojaspala jsme zaslouženě vyrovnali na 1:1. V této fázi jsme měli o trošku více ze hry a doufal jsem, že výsledek otočíme. Při další naší postupné rozehrávce se však Peťovi Tinkovi střetly myšlenky a smolně předložil hostům míč do vyložené gólovky, v níž se Zámečník nemýlil. V 73 minutě viděl velmi agresivně hrající Šmatelka druhou žlutou kartu a čekala nás přesilovka. Ze zbylých patnácti minut se ale odehrálo asi pět, protože hosté už hru kouskovali a deset minut se nehrálo po šarvátce v hostujícím vápně, kdy gólman Němčický nesmyslně pěstí napadl našeho Libora Kadlčka, který si to nenechal líbit a oba dva šli pod sprchy. Asi by dnes byla spravedlivá remíza, avšak my jsme udělali dvě hrubé chyby a proto šťastnější soupeř bere všechny tři body. Předvedený výkon z naší strany však daleko zaostával za posledními mistrovskými zápasy. Kaňkou v zápase bylo, že vyloučený Šmatelka po cestě do kabiny úmyslně postříkal stěny na chodbě barevný nápojem, což dle mého názoru do těchto zápasů nepatří. Myslím, že když bude mít stopku za červenou, tak by si mohl udělat brigádu a svoje chování napravit tím, že poškozenou stěnu přijede vymalovat.“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Za výhru jsme samozřejmě rádi, protože z Dolního Němčí se body nevozí. V zápase se bohužel staly i věci, o kterých si musíme v šatně promluvit. Z toho jsme trošku smutní a musíme si nasypat popel na hlavu. Na hřišti bychom se měli chovat jinak. Kvůli kartám jsme ztratili dva hráče, navíc se zranil Dobrozemský, který má svalové problémy. Jinak to byl klasický zápas s Dolním Němčí. Rozhodčí na můj vkus v prvním poločase udělil přísné žluté karty, z toho pramenilo vyloučení Šmatelky. Červené karty pro Němčického a Kadlčka byly zasloužené. Situaci z lavičky jsem ale dobře neviděl. Takové věci si ale hráči nemohou dovolit. Nad svým chováním by se každý měl zamyslet. Možná jsme podlehli atmosféře, které je v Dolním Němčí vždycky stejná. Celkově si ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Dolní Němčí jsme až na inkasovaný gól nepustili do žádné velké šance. Branku jsme obdrželi po naší standardce na soupeřově polovině. Vyřešili jsme to špatně. Nákop byl krátký, domácí dali průnikovou přihrávku na Stojaspalovi, který postupoval sám na bránu a skóroval. Byla to jediná naše vážnější chyba v defenzivě. Za pár minut jsme si ale z rychlého protiútoku Zámečníkem vzali vedení zpět. První branku jske dali po centru Kaňovského, když odražený balon Horáček placírkou uklidlik z nějaých dvanácti metrl do brány. I když jsme závěr odehráli v oslabení a soupeř nás dlouhými nákopy zatlačil, nic velkého si už nevytvořil. Všechno jsme dobře odskákali. Naopak my jsme šli ještě dvakrát sami na branku, ale mladík Obal po dlouhém sprintu nejprve nezakončil a o chvíli později trefil tyčku, Kdyby dal gól, mohlo být rozhodnuto. Za svůj výkon si branku rozhodně zasloužil. Na svůj věk odehrál velmi dobré utkání. Chyběl nám vykartovaný Salay, Velecký a dlouhodobě zraněný Řiháček. Poprvé jsme hráli na přírodní trávě, kluci měli z přechodu z umělky trošku těžíš nohy. V tomto je Dolní Němčí o dva zápasy napřed. Věřím, že příště budeme hrát ještě lépe.“

Branky: 52. Tomáš Stojaspal – 29. Tibor Horáček, 59. Jan Zámečník. Rozhodčí: Vymazal. Červené karty: 85. Kadlček – 73. Šmatelka, 85. Němčický. Diváci: 220.

STARÉ MĚSTO – ŠUMICE 7:1 (4:1)

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Na začátek jara to byl hlavně pro diváky dobrý zápas, které jistě potěšilo tolik vstřelených branek. Jediná kaňka je inkasovaný gól do šatny, jinak nemám klukům moc co vyčíst. Kluci si potvrdili, že zimní příprava k něčemu byla. Od první minuty jsme na hřišti dominovali. Byli jsme na balonu a soupeře přehrávali. Pomohlo nám, že soupeř nezalezl a nehrál pouze zezadu zbloku. Ve středu hřiště měl šikovné hráče, kteří chtěli hrát fotbal, což nám vyhovovalo. Bylo to o tom, kdy dáme první gól. Hned na začátku střetnutí jsme zahodili dvě tutovky. Petek šel sám na gólmana, ale stejně jako Tureček neuspěl. Prosadil se až Brázdil ve 24. minutě. Po vedoucí brance jsme se uklidnili a zbytek utkání bylo jen otázkou skóre. Vytvořili jsme si spoustu šancí. Ve druhém poločase jsme prostřídali sestavu, zahráli si všichni kluci. Kromě dlouhodobě zraněných Kunovjánka s Lapčíkem nám chyběl akorát Kejř. Je možné, že kariéru restartuje Smělík. Nyní máme před sebou těžké zápasy, které nás prověří daleko víc. Jde o Nivnici, Kunovice a Kroměříž B. Tímto bych chtěl všechny pozvat na derby s Kunovicemi, které se za dva týdny hraje na Širůchu.“

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Soupeř byl ve všem lepší, my naopak všude o krok pozdě, čemuž taky odpovídá výsledek. Staré Město vyhrálo zcela zaslouženě. Náš výkon možná ovlivnily i dvě vynucené střídání kvůli výronům kotníku. Byla to komplikace, ale i s nimi bychom na body těžko dosáhli. Z porážky nedělám tragédii. Věřím tomu, že na ni brzy zapomeneme a na další zápas se dobře připravíme. Chceme v utkání najít i něco pozitivního, od čeho bychom se mohli odrazit. Chyběl nám kapitán Žampach, po konci brankáře Pijáka jsme sehnali nového gólmana. Jaroslav Janíček u nás dříve chytával, pak ale odešel do Záhorovic a nyní je zpátky. Je to dobrý brankář, za žádný gól nemohl. Určitě nám na jaře pomůže.“

Branky: 24., 38. a 68. Vladimír Brázdil, 25. a 43. Filip Štaubert, 80. Ondřej Zelený z penalty, 82. Jindřich Trvaj – 44. Miroslav Koktavý. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 268.

TĚŠNOVICE – NEDACHLEBICE 2:3 (1:1)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Vstup do jara nám výsledkově nevyšel. Doma jsme bohužel prohráli. V zápase jsme doplatili na neproměňování šancí. Klidně jsme mohli dát osm gólů, soupeř za výhru vděčí hlavně vynikajícímu gólmanovi, který hosty podržel. Naše produktivita byla nízká, vpředu jsme byli jaloví. I když jsme brzy po gólu Suchánka vedli, soupeř výsledek ještě do přestávky srovnal a po změně stran i otočil. Nám se sice povedlo z penalty vyrovnat, ale pak si náš brankář srazil po rohu balon do vlastní branky a bylo to. Na zápas se nedostavil hlavní rozhodčí Martinák, kterému po cestě na utkání spadl strom na auto. Duel tak odřídil jeho asistent Vičánek. V zimě k nám přišel Gábor z Babic z Šimon Konečný z Břestu. Naopak mazáci Šilinger s Mršťákem posílili Němčice. Chyběli nám ještě další dva hráči, ale na to se nebudeme vymlouvat.“

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „S výhrou jsme samozřejmě spokojení. I když nám chybělo asi šest kluků, utkání jsme zvládli. V zimě k nám přišel k nám Sedlář z Bílovic. V úvodu utkání jsme inkasovali gól po brejku a brzy prohrávali. Naštěstí se nám podařilo ještě do přestávky vyrovnat. V prvním poločase jsme byli herně lepší a více na míči. Ve druhém poločase jsme se prosadili po standardní situaci. Za stavu 2:1 jsme ale vyklidili střed hřiště a z penalty dostali gól na 2:2. Nakonec jsme byli šťastnější, když centr z rohu tečoval domácí hráč a balon zapadl na zadní tyč. Výhra je šťastná, ale pro nás důležitá. Odskočili jsme Šumicím, přiblížili se středu tabulky. I když při zápase pršelo, terén byl slušný.“

Branky: 6. Petr Suchánek, 77. Radek Janoštík z penalty - 29. Pavel Hubáček, 67. Tomáš Klvaňa, 77. Filip Zavadil vlastní. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 80.

ZBOROVICE – MLADCOVÁ 1:3 (1:1)

Martin Střelec, trenér Zborovic: „Na začátku byl zápas prakticky vyrovnaný. I když jsme od deváté minuty prohrávali 0:1, celkově bylo k vidění na obou stranách málo šancí. Oba týmy v první půli zahrozily asi dvakrát. Pak Malošík z jednoho brejku srovnal na 1:1. Ve druhém poločase jsme byli chvilkami i častěji na balonu, lepší než soupeř, který ale proměnil jeden brejk a strhl vedení na svoji stranu. Vzápětí jsme šli do deseti, protože Lukáš Bukový se ohradil na pomezního rozhodčího a dostal červenou kartu. V tu chvíli bylo po zápase. Vzápětí jsme totiž dostali branku na 1:3 a bylo rozhodnuto. I před porážku jsem spokojený s výkonem. Kluci zápas odmakali, nemají se za co stydět. Vždyť ještě na podzim většina z nich hrála o tři třídy níž. Chyběli nám Šumbera s Uhrinovským. Poděkovat musíme Troubkám za skvěle připravené hřiště. I když dost pršelo, zápas to nijak neovlivnilo.“

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Vítězství je zasloužená, ale zbytečně komplikované. V zimě k nám přišel Radek Kvěťák v Nevšové, jinak tým zůstal skoro stejný. I když nám někteří kluci chyběli, na střídání jsem měl šest hráčů, což byl snad rekord této sezony. (úsměv) Vím, že soupeř je oproti podzimu výrazně oslabený, přišel o většinu hráčů, i přesto se na tom malém a hlavně úzkém hřišti stačil posouvat a běhat. Balon po zimě na trávě vždycky více skáče, což nám moc nevyhovuje. Sice jsme šli brzy do vedení, ale další šance jsme nedali a z brejku inkasovali gól na 1:1. Pak to bylo dlouho takové divoké, neurovnané. Zápas jsme zlomili až ve druhé půli, ke konci střetnutí. Pomohli jsme si střídáním, soupeř šel navíc do deseti, byl víc unavený.“

Branky: 31. Patrik Malošík – 9. a 79. Martin Čihánek, 76. Vlastimil Fabík. Rozhodčí: Večeřa. Červená karta: 75. Lukáš Bukový (Zborovice). Diváci: 115.

ÚJEZDEC – NEDAŠOV 1:0 (0:0)

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Pro nás je to důležité, ale utrápené vítězství. Představoval jsme si trošku jiný výkon i průběh. Zaplať pán Bůh za tři body, které ale bereme zaslouženě. Celý zápas se odehrál hlavně mezi vápny, moc velkých šancí nebylo. Celkově jsme jich měli o něco víc. Hosté kromě nějaký dvou náznaků mockrát nezahrozili. Jediný gól padl v úvodu druhé půle, kdy se po centru ze strany dostal k hlavičce Vacula. Hostující brankář balon vyrazil pouze nad sebe a stejný hráč jej dorazil do brány. Pět minut před koncem jsme mohli náskok pojistit, ale Solařík v jasné šanci neuspěl, když mu gólman střelu vyrazil.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Bylo to poměrně vyrovnané utkání bez nějakých extra velkých šancí. My jsme po půlhodině hry přišli o zraněného Josefa Pagáče, což je náš středopolař a klíčový hráč. Do té doby jsme možná byli i malinko lepší, pak ale začali hrát domácí, kterým patřil hlavně úvod druhé půle, kdy dali branku na 1:0. My jsme se ve zbytku utkání snažili alespoň vyrovnat, ale až na nějaké závary či pološance jsme si moc nevytvořili. Nyní máme hodně zraněných, sestavu lepíme. Kluci se rvali, jak mohli, ale na víc v současné situaci asi nemáme.“

Branka: 48. Roman Vacula. Rozhodčí: Schnürnacher. Diváci: 268.

BOJKOVICE – KROMĚŘÍŽ B 0:4 (0:2)

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Kroměříž u nás potvrdila svoji kvalitu a zaslouženě vyhrála. Nevím, kolik hráčů z druholigového kádru měla v sestavě, ale bylo vidět, že i mladší kluci mají dobré návyky a dobré věci. Měli jsme to proti nim hodně složité. Kroměříž by se v tomto složení neztratila ani ve vyšší soutěži. My jsme bohužel nepředvedli svůj nejlepší výkon, ale ani ne nejhorší. Každopádně umíme hrát ještě lépe. Soupeř měl herně navrch a po prvním poločase klidně mohl vést 5:0. Hostí nastřelili břevno i tyčku. My jsme taky měli jednu velkou šanci, klidně jsme mohli jeden gól. Bohužel na víc jsme dneska neměli. Nepřálo nám ani štěstí. Ve druhém poločase jsme nastřelili tyčku, měli další šance. Alespoň čestný úspěch si kluci za svoji snahu zasloužili.“

Timoteus Políček, vedoucí mužstva Kroměříže B: „Na první jarní mistrovské utkání jsme cestovali k soupeři s respektem a pokorou. Utkání začalo za nepříznivého počasí a vydatného deště. Postupem času jsme ovládli hru a dostávali se do šancí. V 10. minutě jsme Berkym trefili tyčku a ve 13. minutě dobře hrající Mlčoch vsítil naši první branku. Ve 22. minutě trefil náš nedělní spalovač šancí Berky břevno. Potom se dočkali šance i domácí, kdy perfektním zákrokem náš brankář zmařil stoprocentní šanci. Ve 35. minutě se trefil náš kanonýr Dočkal a poločas skončil 2:0. Druhý poločas jsme měli hru pod kontrolou. Výjimkou byla 56. minuta, kdy domácí zahrozili a trefili tyčku. Z následného protiútoku se na hranici ofsajdu po samostatné akci trefil opět Dočkal. Následně došlo k postupnému vystřídání hráčů, kdy se velmi dobře uvedl náš dorostenec Jakub Pospíšil. V závěru zápasu se ještě trefil Fuksa a upravil na konečných 4:0. Všem hráčům musíme poděkovat za perfektní přístup a vstup do jarní sezóny. Věřím, že vítěznou náladu si přeneseme i do dalších zápasů. Dnešní vítězství patří našemu trenérovi Karlovi Heiznovi, který je operaci a musel utkání prožívat doma.“

Branky: 35. a 58. Jakub Dočkal, 14. Erik Mlčoch, 90. Tomáš Fuksa. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 150.

KORYČANY – NIVNICE 3:2 (0:2)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení přineseme v pondělí odpoledne.“

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „V prvním poločase jsme hráli velmi dobře. Kluci plnili taktické pokyny, co jsme si řekli v kabině a brzy jsme po rychlé brance Veleckého šli do vedení. Do poločasu jsme mohli přidat další tři nebo čtyři góly, těsně před přestávkou se prosadil pouze Velecký. Další vyložené šance jsme bohužel neproměnili, což nás nakonec stálo body. Koryčany v první půli neměly vůbec nic. Hru jsme měli pod kontrolou. Do druhé půle jsme vstoupili s tím, že i dál chceme hrát stejně aktivně, napadat domácí stopery při rozehrávce. Bohužel jsme nezachytávali dlouhé nákopy Koryčan a dostávali se do problémů. Domácí byli důrazní, běhaví, i přesto jsme měli další tři tutové stoprocentní příležitosti na zvýšení náskoku. Bohužel jsme je nedali, což nás položilo. Zase se potvrdilo staré známé pravidlo nedáš dostaneš a po jednoduché brance na 2:1 jsme se položili. I když jsme ve druhém poločase nebyli tak aktivní a důrazní v osobních soubojích, přesto jsme měli utkání zvládnout za tři body. Z porážky se musíme ponaučit a jít dál.“

Branky: 76. Tomáš Reška, 87. Jan Věžník, 89. Tomáš Ryška - 6. a 44. Vlastimil Velecký. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 123.