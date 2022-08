BUCHLOVICE – HLUK 3:2 (2:1)

David Křiva, hrající trenér Buchlovic: „Na úvod sezony jsme čekali velice těžké utkání, což taky bylo, ale Hluk mě svým výkonem trošku zklamal. Od druhého týmu minulého ročníku jsem čekal víc. Herně mě zklamali. Z naší strany bylo utkání odbojované. Hráli jsme dobře. První dva góly jsem zařídil já. Nejprve jsem si za šestnáctkou zpracoval míč a placírkou jej poslal do šibenice. Druhý gól jsem dal po rychlém brejku Lukeštíka . To ale bylo 1:1, protože hosté hned po naší vedoucí brance skóre srovnali. Naštěstí jsme si ještě před poločasem vzali vedení zpět. Druhý poločas byl oboustranně bojovný. Hluk srovnal brankou z penalty. My jsme se snažili hodně držet míč, pak Tomáš David z brejku dal na 3:2. Ke konci jsme kouskovali hru a taktickým výkonem dovedli zápas do vítězného konce. K vidění byly nejen branky, ale i šance. Třeba hostující Sopůšek trefil tyč, ještě jednu příležitost vychytal Valeš. Na druhé straně my jsme měli po dlouhých autech závary. V zápase nám chyběl krajní obránce Pavel Kunc a taky střední záložník Ondřej Vašek mladší, který pořádal výjezd na Dortmund. Myslím, že jsme si výhru plně zasloužili. Dali jsme do toho víc než soupeř.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Mužstvo se dávalo dohromady velmi těžce. Bartošek, Lipoti jsou na dovolené, Kročil v práci, Horák odvážel manželku z porodnice, Přecechtěl zraněný. Povolat se museli Martin Zalubil, Jan Miroš a Jan Machala. Od začátku domácí byli aktivnější ve střelbě, ale dlouho se pak čekalo na druhý míč, protože ten byl zakopnutý skoro až k silnici na Brno. Ve 25. minutě měl stoprocentní šanci Šimoník, bohužel nedal. Do vedení šli domácí ve 33. minutě, když jsme špatně odhlavičkovali míč, který se dostal k Davidovi Křivovi na hranici pokutového území a ten vymetl šibenici Pěgřimovy branky. Za minutu bylo vyrovnáno. To v pokutovém území sklepl Martin Zalubil míč Sopůškovi a bylo to 1:1. V 36. minutě šel Kukla sám na Valeše, ale mířil vedle. Za to jsme byli potrestáni ve 42. minutě. David vyslal uličkou Davida Křivu a ten se nemýlí. Vyrovnat mohl ještě Sopůšek ve 45. minutě, kdy z blízka přestřelil domácí branku. V 53. minutě byl sražen v pokutovém území Zlínský a Sopůšek potvrdil roli střelce. Je zajímavé, že v Buchlovicích ve vzájemných zápasech dávají branky David Křiva a Roman Sopůšek. Oba dali po čtyřech brankách. To narušil v 66. minutě David, který po nedůsledném bránění prostřelil Pěgříma a domácí opět vedli. Potom jsme se vrhli do útoku, chtěli jsme alespoň vyrovnat, ale Sopůšek trefil tyč, od níž se míč odrazil do pole. Byly i další šance, domácí začali hrát úsporný fotbal. Všechno jim trvalo dlouho, zaměřili se hlavně na udržení míče u rohového praporku a my jsme už neměli čas ani sílu vyrovnat. Škoda, protože nejméně remíza by byla spravedlivá. Nelze však spoléhat pouze na Romana Sopůška, do boje musí nastoupit všichni a více se střelecky prosadit. Věřím, že příchodem absentujících hráčů přijdou i vítězství.“

Branky: 33. a 42. David Křiva, 66. Tomáš David - 34. a 53. z penalty Roman Sopůšek. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 130.