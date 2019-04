Fotbalisté brumovské rezervy nemají body na rozdávání a v dalším kole hostili celek z Hrachovce. V prvním poločasu poslal domácí do vedení Naňák, ale hosté dokázali zápas otočit ve svůj prospěch. Sudí Františák navíc tasil v utkání deset žlutých karet.

Libor Kubiš, trenér Brumova: „První poločas patřil našemu mladé-mu celku, který vyztužil z A týmu Patrik Naňák, který nás také poslal po půlhodině hry do vedení. Navíc jsme neproměnili další příležitosti a soupeř nám dal ve druhé půli lekci z produktivity. Po dvou centrech z pravé strany hosté utkání otočili a taktickou hrou výhru uhájili. Trá-pí nás také velká marodka a nemáme v mužstvu takové zkušené hráče jako Hrachovec. V závěru se mohla pískat i ruka hostujícího hráče ve vápně. Pro naše mladíky je to ale velká škola a musím je pochválit za bojovnost, body nám to ale nepřináší a naše situace v tabulce začíná být vážná."

Branky: 32. Naňák - 57. Mooc, 64. Varga. Rozhodčí: Františák. Brumov B: T. Pjajko - K. Holec, J. Búbela, P. Naňák, T. Tkadlec, 82. L. Novák), P. Vlček, A. Pecha, M. Kubiš, O. Janáč , J. Fojtík, O. No-vák (72. J. Kolínek). Hrachovec: M. Růžička - M. Orság (89. F. Ský-pala), L. Pavelka, M. Varga (85. T. Brázdil), D. Varga, R. Škabraha, V. Mooc, M. Lušovjan, J. Tóth (46. O. Janošek), P. Horák, T. Solan-ský.

VALAŠSKÉ PŘÍKAZY - SLUŠOVICE 1:0 (1:0)

Andrej Stánok, trenér Valašských Příkaz: „Na začátku utkání jsme se museli obejít bez kanonýra Kušniera, který nezaregistroval změnu času a do útoku se posunul Martin Nikolén. Po deseti minutách hry nám vyšla pěkná akce a Polách ji zakončil a poslal nás do vedení. Poté nás podržel brankář Valčík. Hosté byli častěji na míči, lépe kombinovali, ale naše obrana odolávala s vypětím všech sil. Nám se také naskytlo pár brejkových situací, ale ty jsme nedotáhli ke zdárnému konci. Hosté hráli v závěru vabank i s vysunutým brankářem, vyrovnat se jim přes veškerou snahu nepodařilo. Připisujeme si cennou výhru se silným soupeřem, který se netají postupovými ambicemi.“

Michal Klimt, trenér Slušovic: „Do Valašských Příkaz jsme jeli s určitým respektem, jelikož se nám tady dlouhodobě nedaří. Ač bylo hráčům vštěpováno neudělat chybu v začátku, již v 9. minutě všechny domluvy vzaly za své. Naší nedůsledností ve středu hřiště se hostující hráč propracoval až před gólmana a zkušeně zavěsil. Od této chvíle jsme museli hrát do plných a to domácím hráčům vyhovovalo. V 28. minutě byl sám tváří v tvář brankáři hostující Kvasnica, ale nechal vyniknout skvěle chytajícího domácího gólmana. Tlačili jsme se do útoku, byli lepší, měli tři až čtyři gólové šance, ale bez výsledného efektu. Po změně stran jsme hrozili z brejků a pozorně bránili. V druhém poločase za zmínku stojí stoprocentní šance hostů, kdy Janků trestuhodně přestřelil z pěti metrů. Tlak byl bohužel bez gólového efektu a Příkazy tak zůstaly zakleté.“

Branky: 9. Polách. Rozhodčí: Vlk - Novák, Zicháček. Diváků: 77. Valašské Příkazy: M. Valčík - J. Igaz (46. J. Kušnier), L. Vaculka, M. Nikolén, M. Petrušek, L. Polách, V. Vobořil, M. Petrušek (89. A. Chovanec), L. Gargulák, M. Ptáček, T. Karas.

Slušovice: M. Kučera - M. Poslušný, L. Čunek, J. Večeřa, K. Zední-ček, P. Kvasnica, T. Zbranek, L. Klečka, J. Vlachynský, J. Janků (80. D. Šarman), P. Bořuta (64. A. Novák).

KELČ - VIGANTICE 1:3 (1:1)

Daniel Šulák, trenér Kelče: Úvod utkání byl v naší režii, ale své příležitosti jsme nedokázali využít. Hosté z první šance dokázali jít do vedení, nám se do půle ještě podařilo srovnat. Mohli jsme jít i do vedení, hosté ale dali druhou branku z trestného kopu. Poté přišel zkrat našeho brankáře, který s míčem v ruce udělal penaltu, a hosté si výhru pohlídali. Byli disciplinovanější a přesnější v zakončení a to také rozhodlo.“

Zdeněk Hoffman, trenér Vigantice: " V utkání v Kelči jsme měli pomalejší rozjezd a domácí celek byl o něco aktivnější. Poté jsme zvýšili pohyb a dařila se nám kombinace. Podařilo se nám vstřelit branku, na kterou však ještě do poločasu domácí našli odpověď a vyrovnali. Druhý poločas byl v naší režii, Křižan se krásně trefil z trestného kopu. Klíčovým okamžikem bylo nepochopitelné jednání domácího brankáře, který s míčem v ruce udeřil našeho hráče a kopala se penalta. Tu jsme proměnili a závěr utkání si už pohlídali. Na horké půdě jsme zaslouženě získali tři body."

Branky: 36. Kulich - 28. Vičan, 54. Křižan, 60. Macíček (pen.). Rozhodčí: Polaštík - Veselý, Vychodil. Diváků: 200. Kelč: T. Hrdlička - A. Škařupa (57. A. Zichala), M. Hegar, R. Pastrnek - J. Hlavica - D. Jiříček - L. Novák (35. J. Rada), M. David, J. Machač (60. J. Pavlištík), L. Vadel (76. T. Hlavica), V. Kulich. Vigantice: J. Slovák - M. Macíček, D. Křižan (86. D. Bolcek), M. Jež (56. R. Babinec), J. Paprskář, K. Barabáš (46. D. Řepka) - V. Vičan, M. Václavík, T. Pavlíček, M. Vičan - D. Mikulenka (46. V. Blažek).

ROŽNOV P. R. - PODLESÍ 1:2 (0:2)

V Rožnově pod Radhoštěm se představili fotbalisté z Podlesí a duel neměl vyloženého favorita. Domácí celek ale nezvládl úvod utkání a brzy inkasoval dvě branky. V závěru sice domácí vstřelili kontaktní branku, ale vyrovnat se jim už nepodařilo.

Milan Náměstek, trenér Rožnova p/R: „V utkání s Podlesím jsme vyloženě zaspali začátek utkání a inkasovali jsme poměrně laciné branky. Tu první jsme obdrželi po čtvrthodině hry ze standardní situace, kdy nás potrestal Bělocký. Stejný hráč o malou chvilku později přidal svoji druhou trefu. My jsme se stále nemohli dostat do tempa a soupeř držel dvoubrankové vedení. Závěrečný nápor přinesl snížení na 1:2, ale vyrovnat se nám už nepodařilo. Utekl nám začátek utkání a i přes zlepšený výkon v závěru duelu jsme nakonec na body nedosáhli.“

Branky: 78. Fiurášek - 15., 23. Bělocký. Rozhodčí: Zubek - Stodůlka, Dokoupil. Diváků: 70. Rožnov pod Radhoštěm: F. Sekyra - L. Mužátko (83. J. Mičkal), M. Urban (71. R. Blaško) - J. Cahlík - Š. Ondruch - M. Fiurášek, V. Kolařík, T. Dvořák, J. Novák, R. Bortl (28. E. Gomola), M. Seidl. Podlesí: J. Maleňák - P. Bělocký, J. Janda (82. P. Pernický), J. Švec (75. P. Adzima), J. Zetek, R. Blažek, P. Blažek (66. Z. Košut), T. Adámek, P. Skalický, B. Petřvalský, T. Holčák.

VIDČE - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ B 2:1 (2:1)

V dalším kole přivítalo Vidče rezervu Valašského Meziříčí. Hosté se představili jako velmi běhavý tým, ale těžší terén jim znemožňoval lepší kombinaci. Hosté inkasovali úvodní branku již po deseti minutách hry, kdy se trefil Mičkal. Hosté rychle srovnali, ale domácí vstřelili Mičkalem rozhodující trefu.

Vladislav Basel, funkcionář TJ Vidče: „Vyrovnané utkání s mnoha nepřesnostmi na obou stranách i vlivem po zimě horší kvality hrací plochy. Vše podstatné se odehrálo v první půli. V 10. minutě byl v pokutovém území faulován Špůrek a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Mičkal. Hosté srovnali ze závaru pohotovou dorážkou Švajdy. Ale v 40. minutě po nedorozumění brankáře hostů se stoperem, střelou do prázdné brány z dvaceti metrů stanovil konečné skóre na 2:1 nejlepší hráč na hřišti Mičkal. Pro nás je to velmi důležitá výhra s kvalitním protivníkem.“

Branky: 10. z penalty, 40. Petr Mičkal - 19. Jan Švajda Rozhodčí: Mitáček - Bernatík, Polášek Diváci: 150. Vidče: Einšpiegl – Křenek, Urban, Nerád Dalibor (38. Fryšara), Heryán – Kubját Jan (70. Kramoliš), Špůrek, Drda, Bill (89. Kubját Jakub) – Mičkal, Dobeš (87. Nerád Petr).

VALAŠSKÉ KLOBOUKY - NEDAŠOV 2:1 (0:0)

Radek Ovesný, vedoucí Valašských Klobouk: „První půle byla vy-rovnaná, ve velké šanci z malého vápna přestřelil domácí Sáblík a šlo se do kabin za stavu 0:0. Druhá půle začala velkou šancí Nedašova, když ve vápně sám před gólmanem minul Marek. Domácí trestali v 51. minutě, kdy se po standardní situaci trefil pravý horní roh hostující branky hlavou Nevrlka. Poté sám před gólmanem nedal ani hostující Šenkeřík. Vzápětí za domácí prostřelil v 67. min. z hranice šestnáctky hostujícího gólmana Dubčák. V 81. min. snížil stav střelou k tyči z hranice šestnáctky hostující Marek. V závěrečném tlaku a čtyřminutovém nastavení domácí s prostřídanou sestavou uhájili cenné vítězství a tři body.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Znovu se potvrdilo, že derby nemá favorita. První poločas přinesl vyrovnanou partii, nám se pár dobrých šancí nepodařilo dotáhnout do konce. Domácím se podařil vstup do druhé půle a dokázali vstřelit branku. My jsme opět neproměnili několik dobrých příležitostí a soupeř nás znovu trestal. V závěrečném tlaku jsme snížili, ale vyrovnat se nám již nepodařilo. Nemám hráčům co vytknout, bojovali na doraz, ale domácí byli tentokrát šťastnější v zakončení.“

Branky: 52. Nevrlka, 66. Dubčák - 80. Marek. Rozhodčí: Filgas - Číž, Gargulák. Diváků: 160. Valašské Klobouky: R. Důbrava - M. Dubčák, J. Nevrlka, F. Mana, F. Obadal (61. P. Procházka), M. Sáblík, T. Mikulčík (87. Z. Kostka, V. Fojtů (72. P. Macháč), M. Šuchma, J. Sucháček (79. M. Šoman), J. Vaněk.

Nedašov: D. Solař - P. Holba (55. A. Šimšálek), R. Cícha, J. Marek, P. Šuráň, (63. J. Bartoška), J. Pagáč (79. P. Novák), D. Šenkeřík, (75. J. Holba), M. Macháč, M. Lorenc, R. Talčík, (63. M. Slovák), J. Foj-tík.

VLACHOVICE - KATEŘINICE 4:1 (1:1)

Karel Hověžák, funkcionář Vlachovic: „V první čtvrthodince byli aktivnější hosté a po několika šancích, které vychytal domácí brankář Machač, se přece jen v 16. minutě radovali z vedoucího gólu. Drda přeloboval vybíhajícího brankáře a otevřel skóre zápasu. Domácím se ale už o 4. minuty později podařilo vyrovnat po samostatné akci Zbyňka Míči, který prostřelil brankáře hostí.

Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí a v 60. minutě se po střele Míči dostali do vedení 2:1. Hosté se poté snažili o vyrovnání, ale veškeré jejich příležitosti pochytal domácí brankář. A když 76. minutě dovršil po trestném kopu Zbyněk Míča hattrick, bylo o výsledku utkání rozhodnuto. V závěru se ještě po rohovém kopu v šestnáctce nejlépe zorientoval Marián Trčka a stanovil na konečných 4:1 pro domácí."

Branky: 20., 60., 76. Míča, 89. Trčka - 16. Drda. Rozhodčí: Ruman - Dorotík, Nohavica. Diváků: 52. Vlachovice: P. Macháč - M. Trčka, J. Hovězák (89. M. Kováč), J. Nedavaška, (60. M. Kudela), J. Bobot, (53. J. Polomík), P. Straka, Z. Míča, D. Plšek, T. Olejník, M. Straka, V. Trčka. Kateřinice: J. Dobeš - Z. Ondra, D. Hrabovský, Š. Doležel - T. Macík (81. D. Mrlina), R. Fojtů (78. D. Mikšík), O. Čtvrtníček, M. Smilek (86. F. Mika), R. Pfeiler, J. Maček, (63. M. Bětík) - J. Drda.

1. Slušovice 15 12 2 0 1 38:9 40

2. Nedašov 15 10 1 1 4 27:20 30

3. Vigantice 15 8 2 1 4 27:17 29

4. Podlesí 15 7 1 3 4 32:21 27

5. Vlachovice 15 7 2 1 5 29:27 26

6. Val. Příkazy 15 7 0 4 4 30:18 25

7. Kateřinice 15 6 2 1 6 33:27 23

8. Val. Meziříčí B 15 6 2 1 6 37:32 23

9. Kelč 15 6 2 0 7 33:25 22

10. Hrachovec 15 4 2 2 7 19:36 18

11. Val. Klobouky 15 4 1 1 9 21:39 15

12. Vidče 15 4 0 2 9 24:34 14

13. Rožnov p. R. 15 2 3 2 8 16:37 14

14. Brumov B 15 3 0 0 12 13:37 9

SKUPINA B

KVASICE – ŽALKOVICE 4:0 (0:0)

Michal Bláha, trenér Kvasic: „Od prvních minut se nám podařilo soupeře zatlačit na jeho polovinu. Drželi jsme balon, kombinovali a vypracovali si několik slibných šancí. Kdybychom dali v první půli gól, tak bychom se zklidnili a měli to jednodušší. Bohužel v úvodní části jsme neměli štěstí. Ve finální fázi se nám úplně nedařilo. Celkově jsme ale zápas zvládli. Povedlo se nám střídání, náhradníci hru oživili. Odvedli, co jsem od nich očekával. Pomohla nám trefa Moravce. Po vedoucím gólu jsme se uklidnili a ve zbytku utkání přidali další tři góly. Žalkovice žádné vyložené šance neměly. Zatrnulo mi pouze při jednom brejku, což ale byla ojedinělá akce hostí. Jinak ale soupeř byl na nás nachystaný dobře. Bránil a znepříjemňoval hru na jeho polovině, abychom se nedostávali do šestnáctky, což se mu dlouho dařilo, ale po první brance jsme ovládli hru a na trávníku dominovali.“

Branky: 58. Moravec, 62. Pulkert, 70. Zapletal z penalty, 84. Lepša z penalty. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 308.

NAPAJEDLA – OŘECHOV 10:1 (6:0)

Jaroslav Hastík, sportovní manažer a asistent trenéra FS Napajedla: „Utkání bylo hlavně ovlivněné tím, že Ořechov nemá na jaře formu a že po zimní přestávce není v ideálním rozpoložení. Proti nám navíc nehrál jeho kapitán Roman Trlida. Umělá tráva na Baťově, kde jsme po dobu rekonstrukce kabin našli svůj dočasný azyl, nelákala ani exligového kanonýra Jirku Kowalíka, který zůstal pouze mezi náhradníky. Naopak v sestavě Ořechova se objevil Kuba Rezek. Ten proti Újezdci v minulém kole nehrál. Chtěli jsme v domácím zápase odčinit propadák z minulého týdne v Nedachlebicích, což se nám povedlo dokonale. Důležité bylo, že jsme hráli koncentrovaně a s chutí.

K jasné výhře nám pomohl výborný vstup a dvě rychlé branky v úvodních deseti minutách, které nás uklidnily. Nejprve se hlavou prosadil Bartoň, který dorazil do sítě lob Lacigy odražený od břevna. Pak se chytrou tečí prosadil dorostenec Holomek. I za stavu 2:0 jsme pokračovali v krasojízdě. Do konce prvního poločasu jsme po pěkných kombinačních akcích a kolmých přihrávkách přidali čtyři branky. Dvěma premiérovými brankami mezi muži se blýskl mladík Holomek.

Ve druhém poločase došlo ke změnám na obou stranách. Týmy se pro prostřídání chvíli hledaly. Sedmý gól padl až po nádherné akci Bartoně, jenž parádní uličkou vysunul do šance Forala a ten až napotřetí překonal brankáře Kuchaře. Za stavu 7:0 přišli ke slovu také Ořechovští, když brankáře Balážika překonala posila z Hroznové Lhoty Durna. Diváci v tu chvíli začali vyvolávat desítku a hráči jejich přání vyslyšeli. Dvěma dělovkami z hranice šestnáctky se nejprve prosadil matador Michal Dvořáček a vytouženou desátou branku z dalšího brejku dosáhl střídající Brauner.

Musím říct, že utkání bylo opravdu jednoznačné a snadné. Hostům na velké ploše dělal obrovský problém hlavně pohyb. Fotbalisté Ořechova byli až příliš roztažení, harmoniku měli velkou. My jsme byli daleko pohyblivější a vytvářeli si dostatek šancí ke skórování. Obrana Ořechova nechala brankáře Kuchaře kolikrát čelit samostatným nájezdům a nechytatelným střelám. Hosté měli šance, ale Malůš dvakrát neuspěl a Rezek po rohu nejprve hlavičkoval do břevna a potom jeho dorážku vyhlavičkoval Marek Němec. Ořechov nebyl úplně zalezlý, ale v koncovce se mu nevedlo. Napajedla hrála s chutí, v klidu a bez problémů napravila dojem z prvního jarního nevyvedeného střetnutí.“

Branky: 4., 25., 28. a 37. Bartoň, 7. a 42. Holomek, 75. a 80. Dvořáček, 60. Foral, 84. Brauner - 71. Durna. Rozhodčí: Korch. Diváci: 97.

KUNOVICE – NEDACHLEBICE 1:0 (1:0)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Zápas byl celkem vyrovnaný. V prvních deseti minutách jsme měli tři závary, ale žádnou šanci jsme nevyužili. Až před koncem poločasu si Nedachlebice daly vlastní gól. Náš hráč dal uličku mezi obránce a hostující stoper poslal malou domů mimo dosah brankáře. Za stavu 1:0 jsme všechno podřídili tomu, abychom získali tři body. Dobře jsme bránili a vyráželi do rychlých protiútoků. Hned třikrát jsme šli ve druhém poločase sami na branku, ale druhý gól nepřidali. Vyloženou šanci neproměnili Huráb, střídající Krček ani Šebák. Nedachlebice hrozily hlavně ze standardních situací. Všechno kopaly na vysokého Hájka. V defenzivě jsme si ale počínali velmi solidně a všechny centry jsme uskákali. Hosté neměli vyloženou šanci. Hráli jsme na tři body, ty máme, takže jsme spokojení.“

Branka: 43. Martin Lapčík vlastní. Rozhodčí: Nohavice. Diváci: 325.

DOLNÍ NĚMČÍ – OSVĚTIMANY 0:2 (0:1)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Jsem rád za výhru i za tři body, ale v našem výkonu byly rezervy. Proto nejsem úplně spokojený, oproti minulému týdnu to nebylo tak kvalitní. Ale zápas jsme zvládli. Vyšel nám hlavně úvod, kdy jsme hned ve druhé minutě dali Zýbalem vedoucí gól. Hlavně v prvních třiceti minutách jsme si připravili šance na druhý či třetí gól. Mohli jsme se trošku zklidnit, ale příležitosti jsme neproměnili. Pomohl nám také brankář Chvojka, který soupeři zneškodnil penaltu. Na začátku druhé půle jsme přidali druhou branku. Za stavu 2:0 už jsme trochu polevili, ale náskok udrželi.“

Branky: 2. Zýbal, 55. Salay. Rozhodčí: Smirnov. Diváci:100.

KORYČANY – BOJKOVICE 1:3 (0:1)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „Stále nekompletní Koryčany nezačaly utkání vůbec špatně. Na začátku se hrálo nahoru dolů. V první půlhodině se šance střídaly na obě strany, ale ty gólové měli na kopačkách domácí. Nadějné příležitosti Lyska a Tesaře měly být proměněny a zápas by se vyvíjel pro domácí jinak. Nestalo se tak, a proto přišel trest. Ve 35. minutě po závaru v domácí obraně se nejlépe orientoval Vacula a s přehledem poslal Bojkovice do vedení 1:0. Domácí se snažili vyrovnat do konce poločasu, nicméně střely Kaně a Tesaře branku Bojkovic neohrozily. V 52. minutě kopali domácí penaltu a skóre 1:1 je vracelo do hry. Jenže radost trvala jen chvíli. Přímo z rohového kopu opět Vacula zatočil míč přímo do brány domácích. Hostům narostla křídla a odměnou za dobrý výkon Bojkovic byl třetí gól Gaga po rohovém kopu a přesné hlavičce k levé tyči. Luxusní náskok si už hosté z Bojkovic pohlídali.“

Branky: 52. Gejdoš z penalty - 35. a 55. Vacula, 77. Gago. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 110.

ÚJEZDEC – OTROKOVICE B 1:2 NA PENALTY (1:0)

Jaroslav Mikliš, místopředseda klubu TJ Sokol Újezdec-Těšov: „Domácí chtěli potvrdit dobrý vstup do soutěže po venkovní výhře v Ořechově. To se jim povedlo ale jen částečně. Hosté přijeli posíleni o pět hráčů širšího kádru prvního týmu a na jejich hře to bylo znát. Byli fotbalovější, domácí ale opláceli bojovným týmovým výkonem. Hra se v prvním poločase v rychlém tempu přelévala ze strany na stranu, přítomným divákům se musela líbit. Nejdříve své dvě šance neproměnili domácí, posléze taky dvě velké příležitosti zahodili hosté. Skóre se pohnulo až ve 29. minutě, kdy hostující brankář trefil dotírajícího Filipa Lekeše, od kterého se míč odrazil do brány, a domácí se dostali do vedení. To již ve zbytku prvního poločasu udrželi. Ve druhém poločase již příležitostí na obou stranách ubylo. Tempo hry trochu upadlo. Druhou branku přesto měli na kopačkách domácí, ale Filip Lekeš tentokrát neuspěl. Už se zdálo, že tři body zůstanou doma, ale doslova v posledních vteřinách utkání domácí přece jen otevřeli okénko v obraně a hostující Horák dorazil střelu svého spoluhráče do odkryté branky. Vzápětí rozhodčí utkání ukončil. V následujícím penaltovém rozstřelu ukázali pevnější nervy hosté a po výsledku 1:3 na penalty si odvezli druhý bod do Otrokovic.

Branky: 29. Lekeš - 90. Horák. Rozhodčí: Dorotík. Diváci: 150.

BUCHLOVICE – NIVNICE 3:2 (0:0)

Josef Křiva, předseda klubu TJ Buchlovice: „V prvním poločase měli domácí jasnou převahu a vytvořili si čtyři gólové příležitosti. David Křiva šel v poslední minutě první půle sám na hostujícího brankáře, zadáci Nivnice ale balon odvrátili. Belan měl taky velkou šanci, když šel sám. Hosté postupem času hru srovnali, v závěru úvodní části už jsme zase měli navrch.

I druhou půli jsme začali výborně a v prvních deseti minutách měli dvě šance. Roh ještě hráči Nivnice odvrátili, ale po dlouhém autu Davida Křivy a prodlouženém míči dorazil balon do sítě Doseděl. Pak po přihrávce Křivy skóroval Kubiš. Ten měl následně další gólovku, když šel sám z levé strany. Mikula ale na jeho přihrávku o deset centimetrů nedosáhl. Míč lízl tyč a šel do autu. Nivnice v závěrečných dvaceti minutách začala nakopávat dlouhé balony dopředu. Hra vabank hostům svědčila, naopak my jsme zalezli a strachovali se o výsledek. Nivnice po závaru snížila a v poslední minutě po dalším závěru náš stoper při obranném zákroku trefil pouze Křivu do zad a odražený balon pohotový Velecký napálil do sítě. V závěru byl ještě Šimčík vyloučený za kritiku rozhodčího, takže jsme nepřišli pouze o bod, ale i o stopera. I když jsme penalty zvládli, je to pro nás ztráta. Určitě jsme mohli vyhrát větším rozdílem. Štěstí se však přiklonilo k soupeři.“

Branky: 49. Doseděl, 66. Kubiš - 77. Borýsek, 90. Velecký. Rozhodčí: Kovářčík. Červená karta: 90. Šimčík (Buchlovice). Diváci: 200.

1. Kvasice 15 12 0 1 2 51:12 37

2. Osvětimany 15 10 1 0 4 44:21 32

3. Bojkovice 15 9 1 1 4 35:34 30

4. Napajedla 15 6 4 0 5 32:24 26

5. Dolní Němčí 15 7 1 1 6 34:29 24

6. Nivnice 15 7 1 1 6 31:27 24

7. Nedachlebice 15 7 0 2 6 36:26 23

8. V. Otrokovice B 15 5 2 3 5 31:36 22

9. Kunovice 15 5 2 1 7 31:33 20

10. Buchlovice 15 5 1 1 8 22:29 18

11. Žalkovice 15 4 2 1 8 22:28 17

12. Ořechov 15 4 1 1 9 20:53 15

13. Koryčany 15 4 0 2 9 19:30 14

14. Újezdec 15 3 1 2 9 23:49 13