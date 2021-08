Antonín Zlínský, funkcionář Hluku: „Koryčany stejně jako i jiné mužstva se na Hluk připravují, protože vědí o kvalitě týmu. Celých dvacet minut se útoky obou mužstev jen ztěžka dostávaly do blízkosti branek. Více jsme hrozili my, po průnicích Zelinky, Vaďury a Martiše. Také jsme se dočkali branky. Ve 24. minutě jsme zahrávali rohový kop a nejvýše vyskočil Vaďura a stav se měnil. Hosté se představili jako houževnaté a dobře organizované mužstvo a také oni se dočkali branky. V 37. minutě po rohovém kopu na přední tyč skóroval Gejdoš. Do poločasu však ještě Zelinka střelou přesně k tyči změnil stav na 2:1. Do druhého poločasu jsme vstoupili impozantně. Ve 49. minutě utekl Zelinka a nedal brankáři Rotterovi šanci. Když v 54. minutě po dobré kombinaci v útoku přihrál Zelinka zpětně Šimoníkovi a ten umístil míč k levé tyči, bylo rozhodnuto. Od této doby existovalo jen jedno mužstvo. Pohledné akce však ke kýžené rukavici nedospěly. To Sopůšek nastřelil tyč a také jsme po páté dostali míč do sítě. Pomezní mávl však sporný ofsajd. Budeme si muset zvykat, že se na nás mužstva budou připravovat. Proto musíme hrát s nejvyšší opatrností.“

Boris Kroutilík, trenér Koryčan: „V prvním poločase jsme byli možná i o něco lepší, bohužel jsme zase dostali gól ze standardky. Stačili jsme vyrovnat a měli několik slibných šancí. Nedali jsme a soupeř nás před poločasem zase potrestal. Začátek druhého poločasu nám nevyšel. Hned po přestávce jsme inkasovali smolný gól. Pak domácí přidali ještě jeden a za stavu 4:1 se utkání pouze dohrávalo. Musím uznat, že Hluk má momentálně kvalitní mančaft a zaslouženě je první.“

Branky: 44. a 49. Zelinka, 24. Vaďura, 54. Šimoník - 37. Gejdoš. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 123.

ZLECHOV – FRYŠTÁK 2:2 (0:0)

Jaroslav Vanda, trenér Zlechova: „Bod bereme všemi deseti. Remíza je podle mě zasloužená, ale šťastná. Celkově to bylo vyrovnané utkání. My jsme měli o něco víc šancí, soupeř byl zase častěji u míče, držel střed hřiště. Hra se ale přelévala z jedné strany na druhou. V prvním poločase se hrálo hlavně mezi šestnáctkami. Bylo tam pár závarů, několik střel ze střední vzdálenosti. Góly začaly padat až po změně stran. My jsme stejně jako v minulých zápasech začali Fryštá tlačit, ale inkasovali jsme branku. Ihned z protiútoku jsme mohli skóre srovnat, ale Vaněk z malého vápna nedostal balon do sítě. Vyrovnat se nám podařilo až z trestného , kdy se krásně trefil Bělaška. Fryšták si vzal v 83. minutě po rychlém protiútoku. My jsme zachránili bod až na konci, kdy rozhodčí odpískal po faulu na Saingera penaltu. Hosté cítili křivdu, zlobili se na rozhodčího. Podle mě to ale penalta byla. Závěr byl vyhrocený, emoce plály, ale jinak to byl klidný zápas. My pořád máme hodně zraněných. Zatím máme kde brát, ale ideální to rozhodně není.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták v zápase dvakrát vedl a o plný bodový zisk přišel v závěrečném tlaku v poslední minutě ,když pro domácí byl nařízen pokutový kop.“

Branky: 67. Bělaška, 90. Vaněk z penalty - 58. Halašta, 83. Vavruša. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 80.

KUNOVICE – NIVNICE 0:2 (0:0)

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Dneska to bylo trápení od první do poslední minuty. Kluci mě celkem zklamali. S tím přístupem, jaký mají, nejde hrát. Všechno se to odvíjí od tréninku. Scházíme se v šesti lidech. Beru pracovní nebo školní povinnosti, ale takto to dál nejde. Pokud nebudeme trénovat, nebudeme vyhrávat. Navíc jsme sterilní. Pokud nedáme ani ty gólové šance, které jsme měli v prvním poločase, nemůžeme pomýšlet na body. Po obdržené brance jsme rezignovali, závěr dohráli pouze z povinnosti. Nivnice vyhrála zaslouženě. Nezbývá než jí pogratulovat. Až na dlouhodobě zraněného Dufku jsme byli kompletní.“

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Jsem spokojený. Zápas se mi hodnotí velice dobře. Klobouk dolů před tím, jak to kluci zvládli. Nejen výsledkově, ale i herně. Kunovice považuji za dobrý mančaft, ale porazili jsme je zaslouženě. Domácí snad kromě jedné šance si nic nevypracovali. My jsme měli příležitostí plno. První poločas byl ještě vyrovnaný. Kluky jsem o přestávce nabádal k ještě většímu důrazu, protože jsem již v prvním poločase cítil, že z nás má soupeř respekt. Věřili jsme, že když budeme trpěliví, gól přijde, což se stalo. Vzápětí jsme přidali druhou branku, pak už to byla pohoda.“

Branky: 62. Těthal, 66. R. Straňák. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 100.

TĚŠNOVICE – BUCHLOVICE 4:1 (2:1)

Ondřej Šilinger, trenér Těšnovic: „Pro nás to nebyl jednoduchý zápas. Buchlovice celý první poločas který byl vyrovnaný, kousaly, byly nebezpečné. My jsme dali dva góly a měli další šance ke skórování. Bohužel jsme je neproměnili a nechali si po dlouhém autu dát hloupý gól. Po něm už to bylo z naší strany trošku trápení. Druhou půlku jsme měli mírnou převahu v poli a přidali další dva góly. Buchlovice dokud mohly, hrály velice dobře, nebyl to snadný soupeř. Ke konci jim došly síly, neměly nikoho na střídání. I proto jsme si výsledek v klidu pohlídali.“

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Do Těšnovic jsme přijeli pouze v jedenácti lidech a bez tří hráčů základní sestavy. Někteří kluci jsou zranění, další na dovolené. S domácími jsme drželi krok asi do 73. minuty. Do té doby, než jsme inkasovali třetí branku, to bylo vyrovnané. V závěru nám Těšnovice vstřelily ještě jednu branku a bylo po zápase. My jsme tam za stavu 2:1 měli nějaké závary, standardní situace, dlouhé auty, po kterých míč poskakoval na malém vápně a jednu zblokovanou střelu, jinak vyloženou šanci ne. Museli jsme postavit i šestnáctiletého chlapce z dorostu. Těšnovice mají zkušený tým, ale jednoduché to s námi neměly. My jsme sice hrozili, ale vpředu jsme neměli potřebnou kvalitu.“

Branky: 16. Janoštík, 23. Malát, 73. Suchánek, 84. Černý - 25. Hromada. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 100.

DOLNÍ NĚMČÍ – NEDACHLEBICE 4:2 (1:2)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Příchod Ondřejky se definitivně dořešil až v sobotu. Vašek s námi absolvoval jeden trénink, přesto dal v prvním zápase dva góly a rozdílovým hráčem. Na tuto třídu je to nadstandardní borec, pan fotbalista. Hrozně nám pomohl. Snad se kluci vedle něj chytnou. My jsme se už potřebovali chytit. Jsem moc rád, že to konečně vyšlo. Přitom za stavu 0:2 to nebylo pro nás jednoduché. Soupeře jsme ale po celou dobu tlačili, i v deseti jsme měli herně navrch. Po vyloučení jsme hráli ještě obětavěji než v jedenácti lidech, myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. My jsme si hned v úvodu utkání vypracovali šance, ale nedali jsme je a hned z protiútoku jsme inkasovali na 0:1. Než jsme se vzpamatovali, vzápětí jsme obdrželi druhý gól. Byli jsme dezorientovaní, chvilku nepozorní. Hosté kromě těchto akcí nic jiného neměli. Nás do hry vrátil proměněnou penaltou Stojaspal. Bohužel hned po přestávce byl za oplácení vyloučen Martin Krchňáček. I tak jsme utkání zvládli otočit a vyhrát. Snad nás obrat nakopne do dalších zápasů.“

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „V prvním poločase spokojenost. Dobrý obranný blok, velmi nebezpečné protiútoky a standardky. Naše vedení 2:1 bylo zasloužené. Přesilovku ve dobrém poločase jsme ale vůbec nevyužili. Naopak vyloučení domácí nakoplo a i ve deseti byli lepší. Přesto jsme mohli dát na 3:1, ale Dolněmčané vykopli míč z brankové čáry. V 65. minutě přišlo vyrovnání a než jsme se vzpamatovali, bylo to z druhé penalty 3:1 pro domácí. Obě penalty byly zbytečné, ale byly. Poté jsme si vytvořili pouze jedinou situaci na vyrovnání, ale Bartošovu hlavičku domácí brankář skvěle vyrazil. Situace se nám komplikuje, protože k absencím Čtvrtníčka, Brzici a Klvaně přibyl ještě Kafka s Řezníkem.“

Branky: 69. z penalty a 86. Ondřejka, 31. T. Stojaspal z penalty, 65. R. Bobčík - 26. Kafka, 28. Králík. Rozhodčí: Horváth. Červená karta: 47. M. Krchňáček (Dolní Němčí). Diváci: 120.

ŠUMICE – OSVĚTIMANY 2:9 (1:4)

Martin Zicha, trenér Šumic: „K zápasu není moc co říct. Osvětimany jsou fakt úplně někde jinde. Chtěli jsme je potrápit mnohem víc, ale hosté hned ve třetí minutě dali gól, čímž se uklidnili. Dostali se brzy do zápasu, který bez problémů zvládli. My jsme v prvním poločase přečkali nějaké jejich šance a pak po standardní situaci vyrovnali na 1:1. Osvětimany ale za další dvě minuty odpověděly a do poločasu přidaly další dvě branky. Za stavu 1:4 nebylo co řešit. Zbytek zápasu byl zcela v režii hostů, kteří v této třídě nemají co dělat. Klukům ani po debaklu nemohu nic vyčíst. Za nepříznivého stavu jsem prostřídal sestavu. Chtěl jsem, aby si zahráli všichni.“

Michal Petrucha, kapitán Osvětiman: „Byl to jednoznačný zápas, kterému odpovídá i výsledek. Pomohl nám rychlý vedoucí gól, po kterém jsme se uklidnili. I když Šumice vyrovnaly, rychle jsme si vzali vedení zpět a zápas v závěru poločasu definitivně rozhodli. Druhý poločas se už jenom dohrával a my přidali další branky.“

Branky: 37. Žampach, 66. Červenka – 48., 56. a 75. Tomaštík, 3. a 40. Čevelík, 38. a 83. Porč, 45. a 62. Pak. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 150.

ÚJEZDEC – BOJKOVICE 2:2 (0:1)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Ve fotbale se pohybuji tak dlouho, že dobře vím, že štěstí bývá spravedlivé na obě strany. Kdybychom ale po prvním poločase prohrávali 0:5, nikdo z nás by nemohl nic říct. Soupeř vsadil na jednoduchou taktiku. To znamená dobře bránil a hrozil z brejků. My jsme si s tím nevěděli rady a několikrát jsme to hasili na poslední chvíli. Měli jsme velké štěstí, že jsme v prvním poločase dostali jenom jede gól. Ve druhém poločase jsme změnili přístup a zabezpečili obranu. Z naší kabiny vyběhl úplě jiný tým. Bohužel se navíc stále potýkáme se zraněními. Teď nám na poslední chvíli vypadli stopeři Hráček se Smejkalem. Proto jsme řešili obranu, která nám zatím nefunguje podle představ. Naštěsté se nám uzdravil alespoň Valenta, který nám na stoperovi pomohl. Druhý poločas přinesl obrat o 180 stupňů. Výsledek jsme nejprve vyrovnali, následně i otočili. Pak ale střelu Gaga z malého vápna nůžkami vyrazil brankář na břevno a ven. Po následujícím rohu jsme si dali vlastní gól. Štěstí se sice u této situace přiklomilo k soupeři, ale pokud by hosté prohráli, bylo by to pro ně hodně kruté. I když za stavu 2:1 jsme šli sami dvakrát na brankáře. Pokud bychom to proměnili, bylo by rozhodnuto. Bod asi bereme, protože Bojkovice mají vynikající tým. Bylo to derby, přišla spousta lidí, kteří viděli dobrý zápas.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Celý první poločas jsme odehráli přesně podle mých představ. Hráli jsme útočně, vzadu byli zodpovědní a soupeře pustili akorát k několika standardkám, ve kterých je silný. Jinak jsme se svojí kvalitou dostávali do šancí. Řada z nich byly více než stoprocentní, bohužel jsme je nedokázali zužitkovat a dali z nich pouze jeden gól. Bohužel dalších x možností jsme nevyužili, což se nám vymstilo. Asi od 55. minuty jsme vypadli z role. Domácí se zvedli a po jednom centru skóre srovnali, když se z těžké pozice trefil Lekeš. Od té chvíle jsme hráli druhé housle. Domácím naopak narostla křídla, zbytek zápasu byli lepší a výsledek po chybě gólmana otočili. Nám se pak rohu podařilo srovnat, což bylo trochu paradox , protože to byla snad nejmenší šance zápasu. Oproti ostatním tutovkám to nebylo nic. Nakonec jsme uhráli alespoň bod. Po šedesáti minutách bych si myslel, že nevyhrát o dva či tři góly by pro nás byl neúspěch, po průběhu celého zápasu jsme nakonec rádi i za remízu. Bohužel se hrozně nadřeme na branky. Herně jsme byli lepší, bohužel v zakončení jsme sterilní. Klukům nemám až na koncovku co vytknout. Jinak to bylo derby, dobrý zápas na těžkém a podmáčeném hřišti. V Újezdci je specifické prostředí. Bohužel jsme zase nevyrovnali s rolí favorita. Příště se s tím musíme poprat lépe. Věřím, že se to brzy zlomí a začneme zase střílet branky a vyhrávat.“

Branky: 60. Lekeš, 75. Červenka - 8. Gago, 85. Vítek vlastní. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 210.