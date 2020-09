Martin Dostal, sekretář Hluku: „Do Hluku přijel bojovný, ambiciozní celek z Nedachlebic. Domácí však hned na úvod soupeře překvapili, když Sopůšek vybojoval míč na polovině hřiště, perfektně pak našel na pravé straně Zelinku, který přehodil brankáře Hájka. Hosté museli hru otevřít, snažili se o vyrovnání, ale Šícha jednou perfektně vyškrábl míč po hlavičce Brzici. Ve 32. minutě utekl po pravé straně Kukla, krásně nacentroval na hlavičku Tomáši Martišovi, který hlavou sice Hájka nepřekonal, ale odražený míč poslal pohotově do sítě podruhé. Takto skončil i první poločas. Do toho druhého hosté nastoupili s přesvědčením, že se výsledek dá zlepšit. Ale v 55. minutě dostal do pokutového území pěknou uličku Zelinka a střelou k tyči nedal Hájkovi šanci. Potom se hra zklidnila. Jak domácí, tak i hosté se snažili útočit, i když více nebezpečnější byli Hlučané. Velkou šanci měl Tomáš Martiš, který utekl domácí obraně, ale na Hájka při kličce nevyzrál. V 80. minutě však vystřelil za hranicí pokutového území Pisklák a ranou do šibenice nedal Šíchovi šanci. Vzápětí Sopůšek poslal uličkou do útoku Kročila a ten vybídl Saba ke vstřelení čtvrté branky. Kalich hořkosti vypili hosté už v 83. minutě, kdy byl ve vápně faulován Zelinka. Ten si také postavil míč na značku pokutového kopu a nezadržitelně skóroval. Tímto si vytvořil v dresu Spartaku první hattrick.“

Branky: 2., 55, a 83. z penalty Adam Zelinka z penalty, 32. Tomáš Martiš, 82. Jan Sabo - 81. Tomáš Pisklák. Rozhodčí: Bernatík. Diváci: 50.

KUNOVICE – TĚŠNOVICE 3:2 NA PENALTY (1:1)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Jsme zklamaný hlavně z přístupu mužstva. Nejsme kázeňsky disciplinovaní, na hřišti neustále řešíme mimofotbalové věci a soustředíme se jenom na rozhodčího, na což doplácíme. Po evidentně neodpískaném faulu jsme diskutovali s rozhodčím a inkasovali branku na 1:1. Přitom jsme po trefě Biháriho vedli a měli jednu či dvě šance. Pak ale hosté udeřili po neodpískaném faulu a rychle rozehrané akci dali na 1:1. Vedení jsme si mohli vzít do přestávky zpět, ale trefili jsme tyč a balon jsme pak nebyli schopní dorazit do prázdné branky. Těšnovice podruhé udeřily hned po přestávce, my jsme ale Biharim výsledek srovnali. Soupeř mohl zápas rozhodnout pět minut před koncem, ale vyloženou šanci neproměnil. Zápas nakonec rozhodly penalty, ve kterých jsme byli šťastnější. Dva body ale neberu. Podle mě máme mužstvo plné kvalitních hráčů, kteří bohužel nejsou ochotní podstoupit dřinu na hřišti. Jsou pohodlní, přijde mi, jako by některým z nich byly výsledky jedno. Musíme se nad tím zamyslet a zlepšit hlavně obrannou činnost celého mužstva. Pokud nezpevníme defenzivu, bude mít problémy v každém zápase. Bohužel nám chybí Šafránek, od Hluku i Dufek. Pečeme to s tím, co máme.“

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Před zápasem bychom bod brali, vzhledem k průběhu je to pro nás i trošku ztráta. Škoda penalt, které jsou ale vždycky loterie. Remíza po devadesáti minutách byla asi spravedlivá, šance byly na obou stranách. Hrál se pohledný, kombinační fotbal. V 86. minutě mohl utkání rozhodnout náš Bernatík, který šel sám na gólmana, ale v úniku neuspěl. I když jsme prohrávali, výsledek se nám podařil ve druhé půli otočit. Domácí dali vyrovnávací gól z jasného ofsajdu, ale na to se nevymlouváme. Chtěl jsem za výkon pochválit hlavního rozhodčího, který většinu utkání odřídil celkem v pořádku, ale posledních pět minut z toho udělal pořádný guláš. Výsledek neovlivnil, ale nás určitě oslabil do dalších kol. Myslel jsem, že pravidla fotbalu znám, takže jsem očekával, když hráč soupeře v přerušené udeřil našeho hráče, bude z toho jasná červená karta a ne pouze žluté. Hlavní rozhodčí si pak nechá celé utkání nadávat od Bihariho a našemu hráči dá v nastaveném čase dvě žluté karty během deseti vteřin, že rozhodí rukama něco mu řekne. Podle mě to bylo hodně necitlivé posouzení situace. Pokud by měl stejný metr na všechny, musely by Kunovice dohrávat v devíti. Nechtěl bych si stěžovat ani na nedostatek hráčů, ale marodka nás opravdu sužuje. V posledních zápasech to hodně látáme, i když na výsledcích to až tolik nejde poznat.“

Branky: 17. a 62. Radek Bihári - 24. Michal Bernatík, 48. Tomáš Mrázek. Rozhodčí: Vlk. Červená karta: 90.+2. Chalupa (Těšnovice). Diváci: 49.

NIVNICE – KORYČANY 1:0 (0:0)

Libor Matoušek, trenér Nivnice: „Chápu, že každá penalta nařízená v poslední minutě vyvolává diskuze a spory, s tím já ale nic neudělám. Rozhodčí ji po faulu na Straňáka pískl, takže jsme ji kopali. Jsem rád, že to Radim zvládl a vystřelil nám další domácí výhru. Jsme šťastní, že jsme ze dvou těžkých utkání vydolovali šest bodů. Jinak to bylo úplně jiné utkání než před týdnem s Osvětimany. Hrál se bojovný fotbal. Koryčany mají v sestavě vysoké a důrazné hráče. Možná jsme měli o něco víc šancí na vstřelení gólu, ale celkově byl zápas vyrovnaný. Nebylo to tak, že bychom na hřišti dominovali a soupeře přehrávali. Vítězství je asi zasloužené, i když šťastné, pro hosty naopak výsledek krutý.“

Branka: 90. Radim Straňák z penalty. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 45.

ÚJEZDEC – DOLNÍ NĚMČÍ 3:0 (2:0)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Uvědomovali jsme si, že los je pro nás záludný, protože hrajeme po sobě mockrát doma. Naopak Dolní Němčí to má brutálně těžké, protože všechny zápasy hraje venku. Na soupeřovi je vidět, že na něm leží deka. Máme spolu dobré vztahy, s trenéry se kamarádíme, hráli jsme spolu i Korona Cup. I proto utkání nebylo až tolik vyhecované. Žádné záludnosti k vidění nebyly. Nám hraje famózně střed hřiště. Hlavně od Broni Červenky se mladí mají co učit. Ve svém věku je neskutečný. Co ten borec na tom hřišti dovede .. Proti Dolnímu Němčí zase nastřelil břevno. Kdyby to trefil, byl by to další gól do hitparády. Právě Červenka s Valentou a Slintákem nám tvoří hru. Proti Dolnímu Němčí jsme si vypracovali hodně gólových šancí, ale nepadalo nám to tam jako s Buchlovicemi. Výsledek 3:0 opravdu odpovídá poměru sil na hřiště. Soupeř měl dvě vyložené šance, které trestuhodně zahodil.“

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Nemyslel jsem si, že porážky budou mít na kluky až takový dopad. Je pravda, že teď na nás leží deka. Paradoxně jsme v Újezdci odehráli fotbalově nejlepší utkání podzimu, bohužel nedáváme góly, což je náš největší problém. Špatná koncovka nás sráží dolů. Za stavu 0:0 jsme si vypracovali dvě velké šance, ale Škařupa ani Tomáš Stojaspal je neproměnili. Domácí byli celkově lepší, vyhráli zaslouženě. Pro nás se pořád nic neděje. Hrajeme furt venku. Věřím tomu, že do konce podzimu ještě něco urveme, doma na jaře to zase bude jiné.“

Branky: 22. Vít Valenta, 39. Filip Lekeš, 89. Roman Vacula. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 50.

BUCHLOVICE – ZLECHOV 2:1 (0:0)

Josef Křiva, sekretář Buchlovic: „První poločas byl vyrovnaný, bojovný. Hosté hráli s větší chutí a důrazem, my jsme byli až příliš profesorští. Měli jsme pomalý přechod do útoku, skoro žádné šance, jenom pár náznaků. Nikdo u hráčů nevyčníval, celkově to bylo špatné. Ve druhém poločase jsme soupeře trošku přitlačili, ale celkově to byl úplně vyrovnaný zápas. My jsme neměli dobří přístup k utkání. Kluci byli ležérní, přesto jsme dali vedoucí gól. Pak ale Kořínek vložil nohu do střely Salingera a balon skončil přesně v šibenici. Rozhodnutí přineslo až nastavení. V něm nejprve Zlechov neproměnil velkou šanci. Náš brankář chytil míč, vykopl ho k Michalovi Janků, který na půlce hřiště vzal balon, se štěstím prošel přes čtyři hráče až do šestnáctky soupeře a tvrdou střelou k tyči nezáživné utkání rozhodl. Pro nás je ti šťastné vítězství, tři body jsme si nezasloužili. Byla to vyloženě remízová partie, Zlechov si za přístup a nasazení ten bod zasloužil.“

Jan Kameník, trenér Zlechova: „Byl to remízový zápas, který jsme prohráli střelou z poslední minuty. Možná domácí měli víc vyložených šancí, ale kvalita mužstev byla podobná. Pro nás je škoda, že jsme neudrželi alespoň bod. Jinak to bylo klidné derby.“

Branky: 78. Ondřej Vašek, 90. Michal Janků - 83. Michal Salinger. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 50.

FRYŠTÁK – BOJKOVICE 3:2 (2:2)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Bojkovice nepatří podle statistiky k oblíbeným týmům Fryštáku, poslední dvě utkání ve Fryštáku vyhrály. Také tentokrát přijely v pozici tabulkově lepšího mužstva, ale úvod střetnutí neodehrály dobře. Fryšták byl lepší, téměř to vypadalo, že snad hraje v poli o hráče domácích více. Odpovídala tomu převaha i skóre. Ve 14. minutě procházel vápnem postupně přes několik hráčů Kolář, až mu zůstal posledním soupeřem brankář, a toho překonal taky. Ve Fryštáku nestačila ani doznít radost z prvního gólu a už se mohli domácí fotbalisté i diváci radovat podruhé. V 15. minutě střelou k tyči skóroval Hřebačka. Trochu benevolentnější přístup hostujících obránců odkoukali asi taky domácí zadáci. A stejně rychle, jak Fryšták náskok získal, tak po půlhodině hry dvougólové vedení ztratil. Nejdříve se prosadil Vojtěch Dolina a po něm vyrovnal na 2:2 Pešek. Fryšták mohl ihned znovu vést, ale Okonkwo z malého vápna po centru Valáška neusměrnil míč do brány. Divácky velmi atraktivní půle skončila remízou. Po změně stran se obraz hry změnil. Nejdříve Okonkwo znovu přestřelil v jasné pozici bránu Bojkovic. Následně šancí ubývalo a hra se zcela vyrovnala. Docházelo k častějším ostřejším soubojům a po jednom z nich v 69. minutě uviděl druhou žlutou kartu v zápase Valášek. Bojkovice měly tedy dvacet minut na dokonání obratu. V přesilovce přitlačily Fryšták a vytvořily si několik slibných zakončení. V 80. minutě dokonce trefily břevno. Fryšták se dostával do útoku už méně, ale v 86. minutě si poradil s obranou soupeře Hřebačka a individuální akci zakončil vítězným gólem na 3:2. Fryšták potřetí v řadě vyhrál a stoupá tabulkou. Nyní ho čekají dvě utkání na hřišti soupeřů.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Jsme obrovsky zklamaní, zápas jsme si totiž prohráli sami. Domácí v prvním poločase zaslouženě vedli, protože my jsme směrem dozadu hráli katastrofálně. Naštěstí se nám dvěma slepenými brankami povedlo skóre ještě do poločasu srovnat na 2:2 a po přestávce se začínalo zase od začátku. Po změnách v rozestavení a střídáním se naše hra zlepšila. Druhou půlku jsme už hráli podle mých představ, bohužel jsme neproměnili obrovské množství vyložených brankových situací, což nás nakonec stálo body. Druhá půle byla ovlivněná vyloučením domácího hráče po druhé žluté kartě, takže Fryšták v deseti vsadil vše na obranu. Bylo vidět, že chce udržet nerozhodný výsledek. Nakonec však z ojedinělého protiútoku domácí vstřelili třetí gól a zápas rozhodli. My jedeme domů s prázdnou. Přitom ani s remízou bych nebyl spokojený. Opravdu jsme měli na venkovní utkání spoustu šancí, vlastní impotencí a špatným řešením jsme se sami připravili o lepší výsledek a možná i výhru. Bohužel jsme nebyli schopní ve druhé půli dát gól.“

Branky: 15. a 86. Jan Hřebačka, 14. Daniel Kolář - 28. Vojtěch Dolina, 31. Marco Pešek. Rozhodčí: Ruman. Červená karta: 69. Valášek (Fryšták). Diváci: 44.

OSVĚTIMANY – ŠUMICE NEHRÁNO

Utkání bylo z důvodu podmáčeného hřiště odloženo.