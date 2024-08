Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Ještě jsme nějaké šance nedali, mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem. Soupeř mě překvapil, dojel k nám výhradně s defenzivní taktikou. Prvních pětadvacet minut hrál jenom z bloku. Připadalo mně, že ani nechce útočit, až tak byl zalezlý, což jsem u nás dlouho nezažil. Zápas byl podobný tomu v Šumicích. Nakopl nás první gól. Pak už byla jenom otázka času, kdy padnou další branky. Ve druhém poločase jsme přidali dva góly a ještě šli dvakrát sami na brankáře. Za hosty od začátku nenastoupil Zálešák, nám se naopak do sestavy vrátili brankář Noha, Martinec s Hastíkem a Brázdilem, který si ale obnovil zranění a musel o poločase střídat. Po změně stran jsme ale protočili všechny kluky. Celkově to pro nás byl pohodový zápas. Pošetřili jsme marody. Po dvou zápasech jsme zjistili, že soupeři jsou na nás dobře nachystaní a snaží se proti nám hlavně bránit. My musíme dobývat, ale pereme se s tím slušně, i když nám chybí Štaubert, Straka, Kunovjánek či Kejř.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „ Musím sportovně uznat, že soupeř byl herně lepší a mohl dát ještě více gólů. Do třicáté minuty ale kluci plnili pokyny, které jsem jim dal. Staré Město nám bohužel během jedné minuty daly dva góly a bylo hotovo. Ve druhém poločase jsme trochu otevřeli hru, ale dostali další dva góly. Škoda, že Konečný za bezbrankového stavu neproměnil dvě šance. Přišlo mi, jako by se zalekl toho, že by mi mohl dát gól. Zálešák byl zraněný, v týdnu ani netrénoval. Kromě dlouhodobých marodů nám chybí taky Petráš. Staré Město je momentálně někde jinde.“

Branky: 35. Vladimír Brázdil, 36. David Tureček, 59. Marek Popelka, 78. Ondřej Hastík. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 200.

MLADCOVÁ – ŠUMICE 6:1 (3:0)

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Jsem spokojený. Výsledek odpovídá dění na hřišti. Sice jsme mohli dát i více branek, ale jsme rádi i za výhru 6:1. Daří se nám střelecky, dáváme góly. Zápas byl v naší režii, byli jsme lepší. Škoda, že ve druhém poločase začalo silně pršet. Hřiště bylo podmáčené, dohrávalo se na velmi těžkém terénu. I tak kluci navýšili vedení, zvládli to velmi dobře. Začátek sezony nám vyšel, ale nic nepřeceňujeme.“

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Jsem velmi zklamaný. Tak těžkou porážku jsem nečekal. Musím ale uznat, že soupeř vyhrál zcela zaslouženě. My jsme udělali zbytečné chyby, které potrestal. Problémy jme měli na krajích hřiště, kde nás domácí přehrávali. První poločas jsme prohráli 0:3. I když jsme po změně stran trošku zvýšili aktivitu, po další hrubé chybě jsme dostali branku na 4:1 a bylo hotovo. Posledních pětadvacet minut bylo pro oba týmy složitých, protože hodně pršelo a hřiště bylo podmáčené. Na některých místech stála voda, balon se tam zastavoval. I tak soupeř přidal ještě jednu branku. Nás sráží hrubé chyby, což se pořád dokola opakuje. Chyběli nám Mikulec se Žáčkem, takže jsme museli trošku pozměnit sestavu. Nedopadlo to ale dobře.“

Branky: 23. a 61. Martin Čihánek, 12. Jan Ramert, 41. Václav Korvas, 51. Vlastimil Fabík, 75. Tomáš Haloda - 54. Lukáš Matejkovič. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 88.

ÚJEZDEC – BOJKOVICE 2:4 (2:3)

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Začátek byl z naší strany snový, když jsme šli hned ve 3. minutě po proměněné penaltě do vedení. Pak ale přišla chyba našeho brankáře a soupeř po jednoduché střele srovnal na 1:1. Bojkovice se pak po totožných a pohledných akcích prosadily v první půli ještě dvakrát. Nám se však podařilo ještě do přestávky snížit na 3:2. Ve druhém poločase se hrálo spíše mezi vápny, moc šancí nebylo. My jsme měli jednu nebo dvě šance, soupeř ale taky hrozil. V závěru jsme hru otevřeli a Bojkovice nám po brejku daly čtvrtý gól. Remíza by pro nás byla dobrá, pro soupeře ale asi nespravedlivá. My jsme samozřejmě zklamaní. Doma jsme chtěli alespoň bod uhrát. Kluci se sice snažili, ale na obrat nám chyběla kvalita. Nebyli Dlapa ani Vacula, místo Kobzinka nastoupil Smejkal a pomohl nám i Kundrt, který v tom vedru vydržel šedesát minut.“

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Zasloužená výhra. Herně jsme byli lepší. I když zápas nebyl vůbec jednoduchý. Už ve 2. minutě byla proti nám nařízena penalta, kterou soupeř proměnil. Začátek byl sice špatný, ale rychle jsme se zvedli a postupně převzali iniciativu. Pak jsme byli aktivnější a výsledek otočili na 3:1. V tu chvíli to bylo dobré. Bohužel před půlí jsme udělali jednu chybičku a dostali gól. Soupeř se v tu chvíli vrátil zpátky do hry. Zápas jsme ale dál kontrolovali. Ve druhé půli už ale moc šancí nebylo. Prosadili jsme se až v závěru. Kluky musím za výkon i výsledek pochválit.“

Branky: 3. Tomáš Sláma z penalty, 45. Jan Gazdík – 22. a 25. Tomáš Andrlík, 17. Patrik Martinec, 90. Jan Gago. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 111.

DOLNÍ NĚMČÍ – NEDAŠOV 9:0 (5:0)

Tomáš Kuchař, trenér Dolního Němčí: „Hosté k nám přijeli ve slabší sestavě a s několika dorostenci. Celý zápas se hrálo jednu bránu. Nevybavuji si, že by hosté vystřelili. Pro nás to by jednoduchý a strašně pohodový zápas. Soupeř byl fakt slabší. Sice jsme dali devět branek, ale další šance jsme spálili. Kluky musím i tak pochválit, hráli opravdu výborně. Vyzdvihnout musím i hostujícího brankáře, který nám snad chytil deset branek. U nás se čtyřikrát trefil Tomáš Hibler, dva góly dal Lukáš Bobčík. O další branky se podělili ostatní kluci, kteří si zatím zvykají na jiný herní styl. Už nejsme tak soubojový mančaft, spíše se snažíme hrát kombinačně. Chyběl nám dlouhodobě zraněný Palík. Dotahujeme ale příchod čtyř hráčů.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „I když jsme prohráli takto vysokým rozdílem, bereme to v klidu. Pokud bychom nastoupili v lepší sestavě, uhráli bychom lepší výsledek, ale v tomto složení jsme nic velkého nečekali. Bohužel nás není moc. Vlastní vinou jsme přišli o dva vyloučené, další kluci jsou zranění, takže nastoupit museli kluci z béčka. Většina patří mezi staré pány, hrát jsem musel i já. I tak chci všechny kluky pochválit. Hodně z nich má přes čtyřicet let. Taky nám vypomohli dorostenci, kteří měli v nohách dopolední zápas. Jsem rád, že to absolvovali a pomohli nám. Je vidět, že Dolní Němčí má nového trenéra, v sestavě má plno mladých kluků. Utkání bylo naprosto v klidu. Prostředí bylo velmi přátelské.“

Branky: 29., 32., 64. a 90. Tomáš Hibler, 17. a 34. Lukáš Bobčík, 15. Radim Kroča, 52. Vojtěch Straňák, 68. Tobiáš Huspenina. Rozhodčí: Ogrodník. Diváci: 125.

LIDEČKO – TEČOVICE 1:0 (0:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Utkání by slušela asi remíza. Tečovice se u nás představily jako velice kvalitní soupeř. Hosté šli v první půlce po naší standardce sami na brankáře Číže, který míč vyrazil a kluky podržel. Pak měly Tečovice ještě jednu velkou šanci, když míč směrující do prázdné brány trefil jednoho jejich hráče do hlavy. Za mě to byl jistý gól. My jsme odpověděli přímočarou akcí Garguláka, který střílel tvrdě, ale pouze do připraveného gólmana. O poločase jsem si říkal, že bod pro nás bude dobrý. Soupeř byl fakt dobrý. Ve druhé půlce jsme se trošku zvedli. Tečovice ale měly výborné standardky. Kopaly skvěle rohy i trestné kopy. Paradoxně jsme zápas z jedné standardky rozhodli my. V 70. minutě po nákopu do šestnáctky soupeře Gargulák dostal před brankáře, který trochu zaspal, a hlavou přizvedl míč na zadní tyč. Hosté nás na konci střetnutí zmáčkli, posledních deset minut se hrálo na naší polovině, vedení jsme ale i se štěstím ubránili. Pojistit náš náskok mohl střídající Michal Satin, ale z malého vápna dával těsně vedle. Aleš Číž sice dorazil míč do sítě, ale stál v ofsajdu. Utkání byli dramatické až do posledních minut. Tečovice mají zkušený tým, výbornou střední zálohu. Celkově to byl zápas o jednom gólu. Hosté u nás ztratili body. My jsme rádi za výhru. Vstup do sezony je dobrý.“

Václav Pavlíček, hrající trenér Tečovic: „Pro diváky to bylo super utkání. I když jsme prohráli, máme z něho dobrý pocit. Je škoda, že jsme nezískali žádný bod, fotbal ale takové zápasy přináší. Prvních dvacet minut byli domácí trošku živější a aktivnější. My jsme se na kratším hřišti chvilku hledali. V zápase bylo dost soubojů, ale všechno fér. My jsme postupně převzali iniciativu, byli nebezpečnější a měli vyloženější šance, ale bohužel jsme nedali žádný gól. Druhá půle byla podobná. Po chybě ze standardky na polovině hřiště jsme dostali gól, který utkání rozhodl. Domácí byli o tu branku šťastnější. Za mě bylo utkání koukatelné, hrálo se ve výborné atmosféře. Z porážky nedělám žádnou vědu.“

Branka: 70. Michal Gargulák. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 180.

HORNÍ LIDEČ – ZDOUNKY 2:1 (2:1)

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Narazili jsme na dalšího neznámého soupeře. Zdounky jsou sice nováčkem, ale bylo vidět, že mají kvalitní a zkušený tým, které spoléhá hlavně na rychlé brejky. My si na tuto třídu pořád zvykáme. Navíc nám chybělo několik hráčů ze základní sestavy. I tak jsme šli gólem Tkadlece do vedení. Soupeř ale brzy skóre srovnal. Důležité však bylo, že jsme si po jedné hezké kombinační akci brankou Surovce chvíli před poločasem vzali vedení zpět a trošku se uklidnili. Do druhé půle zasáhl i Jakub Fojtík, který se vrátil z dovolené. Po změně stran se hrálo nahoru a dolů. V tom těžkém počasí to byl pro obě mužstva náročný zápas. Nakonec jsme to ustáli a ubojovali. Celkově to byl korektní zápas, který odřídil velmi dobrý rozhodčí. Za mě je naše výhra spravedlivá. Měli jsme větší chuť po vítězství.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Branky: 16. David Tkadlec, 42. Jan Surovec – 19. Dominik Bejdák. Rozhodčí: Kovář. Diváci: 80.

NIVNICE – NEDACHLEBICE 2:0 (1:0)

Milan Bršlica, vedoucí mužstva Nivnice: „Po celý zápas jsme byli jasně lepší. Soupeř se do našeho vápna dostával pouze sporadicky. Byla to jednoznačná záležitost. Pokud bychom vyhráli 5:0, nikdo by se nedivil. My jsme vylepšili defenzivu, Veleckého jsme vrátili zpátky na hrot. Společně s Gojšem znamenal pro hostující obranu permanentní nebezpečí. Nedachlebice od většího přídělu uchránil brankář Hájek. My jsme ovládali střed pole, soupeře jsme přehráli a k ničemu ho nepustili. Chyběli nám zraněný Vítek a Stojaspal, jehož nahradil Obdržálek.“

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „Domácí byli po celé utkání herně lepší. My jsme nechytli začátek a ve 26. minutě inkasovali první branku. Postupně jsme hru trošku srovnali, ale moc šancí jsme si nevypracovali. Soupeř byl nebezpečnější. Nevyšel nám nástup do druhé půle, brzy jsme dostali druhý gól a bylo po zápase. Nivnice si už zbytek zápasu pohlídala. Kluci se sice snažili, ale ve vedru to měli těžké. Soupeř byl kvalitní, fotbalovější. Nám se při rozcvičce zranil Hána, který si natáhl sval. Nehrál ani Pavel Hubáček. Jejich rychlost nám scházela. Vzadu jsme bohužel udělali zbytečné chyby. Na branky jsme soupeři nahráli. I když se hrálo v extrémním horku, zápas byl pro diváky pohledný.“

Branky: 26. Pavel Konečný, 50. Marek Bína. Rozhodčí: Kovářčík. Diváci: 250.