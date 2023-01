Patří do silné enklávy hráčů Baťova, který má za sebou parádní rok. Také šestadvacetiletý defenzivní pracant Jakub Kašík si vychutnal postup otrokovického klubu do divize a rovněž byl součástí úspěšného výběru KFS Zlín, který se v Regions' Cupu probojoval až na amatérské mistrovství Evropy!

„Fotbalový rok 2022 byl pro mě vydařený. Jeden z nejlepších v kariéře,“ souhlasí opora Baťova.

Srovnávat oba úspěchy ale nechce. Oba sice staví ve své kariéře nejvýš, ale byly poněkud odlišné.

„Z týmového pohledu byl pro mě postup do divize důležitější, ale osobně si spíše víc cením postupu na amatérské EURO,“ přiznává.

Kašík si účast v Regions' Cupu náramně užil. I když šel stejně jako zbytek týmu do neznáma a hlavně první zápasy byly nevyzpytatelné, Zlíňané se se všemi nástrahami vypořádali skvěle a nakonec se probojovali až na kvalifikační turnaj do severního Irsku.

Dotazník

1. Nejhezčí fotbalové zážitky? Postup do divize s SK Baťov 1930, postup na amatérské Euro.

2. Oblíbený klub, hráč? Manchester United, Bruno Fernandes

3. Oblíbený trenér? Asi nemám

4. Fotbalový sen? Vyhrát amatérské EURO

5. Kolik přátel máte na facebooku? Asi 600

6. Největší fotbalový kamarád? Můj taťka a Pavel Krajča

7. Nejhezčí místo na Zlínsku? ZOO Zlín

„Byla pro mě čest přijmout pozvání do mužstva a také následný výběr do Zlínského kraje, protože i ostatní hráči dosahují vysokých kvalit. Soupeře v Česku jsme rozhodně nepodceňovali a byli jsme připraveni do každého zápasu dát vše,“ tvrdí.

V Belfastu Kašík a spol. nereprezentovali jenom své kluby či kraj, ale celou republiku.

„Myslím, že by se mnou i ostatní kluci souhlasili, že atmosféra v Irsku byla úžasná,“ říká.

„Od švédského týmu jsme sice čekali větší kvalitu, ale na druhé straně Wales i Severní Irsko předvedli výborný výkon, který byl úrovní srovnatelný s mančafty z MSFL,“ míní.

Největším zážitkem pro bývalého hráče Kroměříže a Kozlovic bylo vyrovnání v posledním klíčovém zápase proti domácímu výběru Easter Region.

Partu kouče Lukáše Motala poslala na šampionát vlastní branka Gormana v 80. minutě.

„Věděli jsme totiž, že při udržení tohoto stavu postupujeme,“ uvedl.

Radost měl o to větší, že ji mohl sdílet i s parťáky z klubu.

Barvy Baťova v Regions' Cupu kromě Kašíka hájili také Bršlica, Gojš a Krajča.

Další borci z týmu divizního nováčka se do nominaci nevešli. „Myslím si, že kluci, kteří v mužstvu od nás byli, dlouhodobě předvádí skvělé výkony, každý má své kvality, takže náhoda to není. Určitě by si ještě šanci zasloužili například Patrik Šiška a Pavel Tkáč, ale ti už bohužel měli profesionální smlouvu,“ připomíná.

Šestadvacetiletý fotbalista divizního Baťova Jakub Kašík byl součástí party, která postoupila na amatérské mistrovství Evropy. Foto: se svolením Lukáše KašíkaZdroj: se svolením Lukáše Kašíka

Kašík, jenž pracuje jako strojní technik, si kvůli kvalifikačním zápasům musel brát dovolenou.

V klubu ale tréninky bez problému stíhá. „Mám jen ranní směnu a víkendy volné,“ informuje.

Navíc i díky výsledkům chodil na stadion rád a v dobré náladě. Baťov i po postupu do divize vyhrává, sbírá body. Ve skupině E je čtvrtý.

„Podzimní část rozhodně hodnotím kladně,“ přitakává.

Pohledem trenéra Lukáše Motala:

„Musím říct, že Lukáš je poctivý fotbalista s vynikajícím fyzickým fondem. Strašně moc toho odběhá. V našem výběru nastupoval na pozici defenzivního záložníka. S jeho výkony i přístupem panovala naprostá spokojenost. Jeho výhodou je, že je univerzální, využitelný na více postech. Může hrát stopera, ve středu zálohy, ale i krajního obránce. Je slušně vybavený i technicky, ale taky umí hru přitvrdit a nic nevypustí. Velmi platný hráč.“

„Určitě svoji roli sehrálo i štěstí nováčka, ale do každého zápasu dáváme sto procent. Naší silnou stránkou je dlouhodobý kolektiv, což považuji za jeden z důvodů našeho úspěchu,“ má jasno obránce.

Osobně mu divize vyhovuje, výš se necpe, i když třetí ligu už v minulosti hrál.

„Z vlastní zkušenosti mohu říct, že rozdíl mezi MSFL a divizí je markantnější, v porovnání s rozdílem mezi krajským přeborem a divizí. Do budoucna si umím představit, že bychom se dokázali probojovat a udržet v této lize,“ pronesl.

Na angažmá v Hanácké Slavii Kroměříži vzpomíná rád. Výsledky bývalého klubu sleduje, postup do druhé ligy mu přeje.

„Na čas strávený v MSFL vzpomínám rád. Odnesl jsem si jak spoustu zkušeností, tak i zážitků. Jedním z nich byl ten, když jsme skončili ve třetí lize druzí,“ říká.

Kašík se kromě fotbalu věnuje i futsalu.

Společně s kamarády a i s parťáky z Baťova v hale obléká dres Zlína, který se dobrovolně vzdal účasti ve druhé lize a nyní působí jenom v divizi.

„Díky futsalu driluji techniku a zůstávám tak v tréninkovém režimu. Ačkoliv bych radši hrál vyšší soutěž, jsem rád, že můžeme hrát alespoň divizi,“ říká.

Na konci roku byl doma, odpočinul si. Vánoce prožil s přítelkyní a rodinou. Mezi svátky absolvoval také několik fotbalových turnajů.

Předtím samozřejmě sledoval i mistrovství světa v Kataru.

Triumf Argentiny jej potěšil.

„Přestože jsem očekával jiné výsledky zápasů, šampionát se mi líbil, a to nakonec hlavně kvůli nepředvídatelnosti. Jednoznačně jsem titul přál jednomu ze dvou legend, ať už Messimu nebo Ronaldovi. S finálním výsledkem jsem tedy spokojený,“ usmívá se.

Nyní už si zase plní klubové povinnosti.

Fotbalisté Baťova zahájili zimní přípravu v pátek, jinak se v kondici udržuje i sám. „Samozřejmě chodím běhat a jak už jsem zmínil, kombinuji to také s futsalem,“ zakončil povídání.

