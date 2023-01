Jednatřicetiletý gólman se střídal s luhačovickou oporou Michalem Švecem, a i když mezi třemi tyčemi strávil méně minut, radost z mimořádného úspěchu měl stejnou jako parťák.

„Strašně moc jsem si to užil. Už jen kvůli partě, jakou jsme jako tým měli. Myslím, že postup na amatérské EURO je nejvíc, čeho můžete na amatérské úrovni dosáhnout, takže to považuji za největší úspěch,“ říká rodák ze Střílek, který se živí jako pokrývač.

Na co nejvíce budete vzpomínat?

Těch zážitků je hodně, ale nejvíc asi na oslavu po posledním zápase v Belfastu. Právě tam jsme se mohli aspoň na chvíli cítit jako profíci. Bylo o nás skvěle postaráno. Měli jsme vše, na co jsme si jen vzpomněli, takže jsem si to s kluky náramně užil.

Dotazník

1. Nejhezčí fotbalové zážitky? Postup na EURO amatérů

2. Oblíbený klub, hráč? Juventus Turín, Gianluigi Buffon

3. Oblíbený trenér? Miroslav Bednařík

4. Fotbalový sen? Vyhrát EURO

5. Kolik přátel máte na facebooku? 487

6. Největší fotbalový kamarád? Tomáš Posolda

7. Nejhezčí místo na Zlínsku? Střílky

Musel jste si brát dovolenou?

Nemusel, protože pracuji jako OSVČ. S partou kamarádů děláme střechy.

Většinou jste plnil roli dvojky. Nevadilo vám to?

Ať už v celorepublikové části, nebo v Severním Irsku nás trenér Motal po zápase točil. V Severním Irsku jsme hráli tři zápasy a začínal chytat Švicko (Švec – pozn. red.), takže na mě zůstal jeden duel a to proti Walesu.

Měl jste výhodu v tom, že trenéra Motala znáte z klubu, takže jste přesně věděl, co od vás čeká?

Ano, je to tak. S trenérem Motalem mám výborný vztah. Ve Skašticích nebo i na Regions' Cupu odvádí výbornou práci.

Prošel jste Morkovicemi, Koryčany, teď jste ve Skašticích. Na co nejradši vzpomínáte?

Asi na finále krajského poháru na zlínské Letné. Sice jsme s Koryčany prohrály proti Provodovu 0:1, ale i tak to pro všechny z nás byl krásný zážitek.

Fotbalisté ze Zlínska obdrželi cenu na PUMA Galavečeru Našeho fotbalu v Trutnově

Pokud se nepletu, nebyl jste na rozdíl od jiných hráčů v žádné akademii. Může se podle vás kluk z vesnice prosadit i bez toho, aniž by prošel akademií Slovácka či Zlína?

V žákovských kategoriích jsem byl v Kroměříži, ale po přesunu do dorostu už ne. Osobně si myslím, že se můžete prosadit i bez toho, aniž byste musel projít ligovým střediskem, ale určitě to souvisí s pořádnou dřinou a potřebným kusem štěstí.

Jak hodnotíte podzim ve Skašticích? Čím to je, že se mužstvu z tak malé vesnice daří konkurovat daleko větším městům?

U mě panuje spokojenost. Naším cílem bylo hrát v klidném středu tabulky a to si myslím, že jsme splnili. Snad se mnou bude souhlasit i trenér. (úsměv) Skaštice jsou takový rodinný klub, je tam skvělá parta lidí, která táhne za jeden provaz, což je v amatérském fotbale to nejdůležitější.

Pohledem trenéra Lukáše Motala

„Marek mě přesvědčil svými výkony v jarní části sezony. Samozřejmě dobře chytal už předtím, než k nám přišel. Jeho výkonnost neustále roste, je to velmi spolehlivý gólman. Za jeho výkony i přístup si nominaci do krajského výběru zasloužil, byť o brankářském postu jsme na začátku nebyli úplně rozhodnutí, nakonec se nám jeho nominace vyplatila. Hned v prvním utkání v Holešově se předvedl při penaltovém rozstřelu, i díky němu jsme šli dál. Hned na začátku jsem oběma brankářům řekl, že začne Marek a že se pak budou pravidelně střídat, což jsem taky splnil. Oba byli oporami, pomohli nám.“

Vám divize stačí? Lákala by vás vyšší soutěž?

Já jsem spokojený tam, kde jsem a nic mi nechybí. Divize je určitě dost náročná, jak po technické, tak po taktické stránce. Chvíli mi trvalo, než jsem si na to zvykl. Upřímně nevím, zda by mě lákala vyšší soutěže. Už teď to mám časově dost náročné, ale kdyby náhodou nějaká nabídka přišla, určitě bych o ní přemýšlel.

Co říkáte na trápení Koryčan, kde jste v minulosti rovněž působil?

Radost mi to samozřejmě nedělá. Myslím, že jako většina klubů doplácí na úzký kádr. Bohužel sehnat kvalitní hráče je problém ve všech amatérských soutěžích. Ale věřím, že se na jaře zvednou a bude to lepší, než teď.

Jak jste si užil dlouhou zimní pauzu?

Hory a zimu moc nemusím, takže na žádné dovolené jsem nebyl. S kamarády jsme hráli sálovku v Otrokovicích, k tomu ještě futsal ve Vyškově, takže toho bylo celkem dost.

Jak jste si užil mistrovství světa? Přál jste titul Messimu?

Když byl čas, tak jsem se na nějaký zápas podíval. Myslím, že každý to musel Messimu přát. Překvapení pro mě byly výkony Maroka a největší zklamání asi vypadnutí Brazílie ve čtvrtfinále.