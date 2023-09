Věk je jenom číslo. O tom ví své pětapadesátiletá fotbalistka Marie Wasner (za svobodna Tlachová), která obnovenou premiéru v dresu ČSK Uherský Brod okořenila ve Vyškově úvodním gólem a nasměrovala tak klub k historicky první výhře ve třetí lize.

Fotbalistka Marie Wasner (za svobodna Tlachová) patří mezi bývalé reprezentantky, startovala i na MS. Foto: se svolením Marie Wasner | Foto: se svolením Marie Wasner

Marie Wasner-Tlachová není žádnou tuctovou hráčkou do počtu. V roce 1988 startovala za tehdejší Československo na světovém šampionátu žen v Číně. V utkání proti Japonsku (2:1) nahrála na oba góly. Navíc byla první českou fotbalistkou, která okusila fotbalový chlebíček v německé bundeslize.

„Všechno se seběhlo velmi rychle. Sekretář ženského a dívčího úseku ČSK Uherský Brod mi nabídl pozici asistentky trenéra. V minulosti už jsem v klubu působila jako hráčka. Nejdu tedy do neznámého prostředí. Vždycky jsem toužila po tom, předávat své zkušenosti mladým, takže jsme se velmi rychle dohodli,“ uvedla Wasner, která ve Vyškově původně hrát vůbec neměla.

„Slíbila jsem, že pomůžu z lavičky jako trenér. O hraní nebyla vůbec řeč. Ale znáte to. Stav byl bezgólový a mě začaly svrbět nohy. Nakonec jsem na pár minut naskočila, vstřelila úvodní gól a nasměrovala holky k první třetiligové výhře,“ uvedla Wasner.

Marie Wasner-Tlachová se stala první českou fotbalistkou v německé bundeslize. Do Německa přestoupila legálně v pětadvaceti letec h, když získala angažmá v prvoligovém TSV Battenberg. Až po ní si prestižní soutěž vyzkoušely Nováková v Norimberku a Pavlína Ščasná v Bayernu Mnichov.

Fotbalistka Marie Wasner (za svobodna Tlachová) patří mezi bývalé reprezentantky, startovala i na MS. Foto: se svolením Marie WasnerZdroj: se svolením Marie Wasner

„Zahraniční angažmá vás zocelí a připraví do života. Byla jsem odkázána sama na sebe. Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že bych to zabalila. Touha ve fotbale něco dokázat byla vždy silnější. I když to někdy nebylo vůbec jednoduché,“ vzpomíná na své začátky v zahraničí Marie Wasner, která v dalších letech přestoupila do Norimberku.

„V Norimberku jsem hrála a také trénovala. Navíc jsem působila v roli kustoda u áčka mužů. Já Maruška ze Šumic jsem chystala kabinu a dresy pro takové veličiny jako byl gólman Andreas Köpke, dále pak pro své krajany Davida Jarolíma, Marka Nikla a Pavla Davida. Tým vedl jako trenér Klaus Augenthaler, mistr světa z roku 1990 v Itálii. Byla to jedním slovem pohádka a také odměna za to, co jsem fotbalu obětovala,“ dodává Wasner.

Z Norimberka následně odešla do SG Limburgerhof, kde se seznámila s prezidentem klubu Horstem Jürgenem Wasnerem, za kterého se nakonec provdala. V současné době žijí společně v Šumicích nedaleko Uherského Brodu.

Vizitka Marie Wasner-Tlachové:

Narozena 8. února 1968. Jako žákyně začínala s fotbalem v rodných Šumicích společně se svými vrstevníky. Ve čtrnácti letech byla pozvána na zkoušku do Slavie Praha. Uspěla a jedenáct let byla oporou týmu. V reprezentačním dresu nastoupila ve 45 zápasech. V roce 1988 se zúčastnila MS žen v Číně, kde odehrála zápasy proti Švédsku (0:1), Japonsku (2:1) a USA 0:0. Reprezentace tehdy skončila na 9. místě. O rok později, v roce 1989, se zúčastnila kvalifikace ME. Československé fotbalistky byly nalosovány do jediné pětičlenné skupiny. Bez jediné porážky postoupily do čtvrtfinále, kde vypadly v dvojzápase s NSR. V bundeslize působila v klubech: TSV Battenberg, 1. FC Norimberk. Její bratr patřil k oporám Spartaku Uherský Brod v druhé národní fotbalové lize.

Autor: Petr Zpěvák