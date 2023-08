Těšili se na první mistrovský zápas nové sezony. Pečlivě se chystali na start ročníku. Malovali si, jak doma začnou vítězně, nakonec na Širůchu spolkli pilulku hořkou jako pelyněk. Dorostenci Slovácka v první lize nestačili na Mladou Boleslav, Středočechům ostudně podlehli 1:5 a 0:3.

Mladší dorostenci Slovácka braly na přípravném turnaji v maďarském Szombathely bronz. | Foto: FC Slovácko

Moravané absolutně nezvládli obranné standardní situace. Devatenáctka Slovácka po nich inkasovala čtyři branky z pěti, mladší kategorie si při nich vedla podobně.

„Je to neakceptovatelné,“ zlobil se kouč staršího dorostu Slovácka Dominik Pěnička.

I. Celostátní liga dorostu, 1. kolo:

FC SLOVÁCKO U19 – FK MLADÁ BOLESLAV U19 1:5 (0:2)

Branky: 70. Lukáš Novotný – 21. a 81. Adam Zouhar, 27. Václav Pavlíček, 51. Jan Buryán, 74. Vasil Monyč. Rozhodčí: Batík - Šimoník, Korch. Diváci: 102.

FC SLOVÁCKO U17 – FK MLADÁ BOLESLAV U17 0:3 (0:2)

Branky: 44. Jan Žáček, 45. Vasyl Ivanytskyy, 47. Michael Kühnel. Rozhodčí: Šimoník – Batík, Korch. Diváci: 50.

První ostrý duel po krátké letní pauze se mu nehodnotil vůbec dobře. „ Hlavně v obranné fázi to od nás nemělo kvalitu. Také mi chyběla větší zodpovědnost. Potýkali jsme se s tím už v přípravě, to jsme ale vždycky nějaký gól dali. Teď jsme spoustu šancí neproměnili,“ štve Pěničku.

Jeho tým doplatil proti Mladé Boleslavi na mizernou koncovku i nedůslednost při bránění. „Místo toto, abychom vedli 1:0 nebo i 3:0, nedali jsme šance, což soupeř potrestal,“ posteskl si kouč Slovácka.

Středočeši byli na stadionu ve Starém Městě neskutečně efektivní. Hosty poslal do vedení po tečovaném trestném kopu Zouhar, který zůstal osamocený na malém vápně a v klidu hlavičkoval. Vzápětí se hlavou po centru z pravé strany prosadil nekrytý Pavlíček.

Třetí úder zasadil domácí v úvodu druhé půle Buryán. „Sice jsme snížili a trošku se nadechli, ale další standardka nás dostala dolů,“ uvedl Pěnička.

Jedinou branku Slovácka zaznamenal v 70. minutě Lukáš Novotný, který po trestném kopu Baráta napálil odražený balon přesně k tyči.

Bílovice na úvod sezony podlehly Strání B, hostům pomohly i chyby gólmana

To však Moravanům nestačilo. Soupeře pak dorazily trefy Monyče a Zouhara. „Příště musíme zabrat, dneska to bylo málo,“ ví Pěnička. „Kluci si jenom přišli zahrát fotbal, kdežto soupeř si šel za výhrou. Spadlo mu tam téměř vše,“ dodal.

Ani hráčům Slovácka po debaklu nebylo příliš do řeči. „ Musíme to hodit za hlavu, zvednout se a od pondělí se se začít chystat na Liberec,“ říká Oliver Štecha.

Podle něj domácí dorostenci podcenilo standardky. „To nás položilo,“ má jasno. „Ve druhé půle jsme brzy dostali gól a už bylo hotovo,“ přidává zklamaně.

Podobně mizerně si vedla také sedmnáctka Slovácka, která s Mladou Boleslaví padla 0:3. Moravany zlomily góly, které inkasovaly v rozmezí první a druhé půle.

„Do sezony jsme chtěli vstoupit jiným výsledkem i výkonem,“ přiznává trenér mladšího dorostu Slovácka Petr Kundrt. „Už v první minutě jsme si vytvořili vyloženou šanci. Kdybychom ji proměnili, napumpovalo by nám to do žil sebevědomí, hra by vypadala jinak, ale nestalo se,“ přiznává.

„Herně to od nás nebylo ono. Možná jsme byli vyčpělí,“ přemítá. „Ve čtvrtek jsme se vrátili z turnaje v Maďarsku, kde jsme získali bronzové medaile, to nás ale neomlouvá,“ ví dobře.

Fotbalistky Slovácka se na start ligy chystají v Maďarsku i se dvěma posilami

„Proti Mladé Boleslavi jsme chtěli hrát po zemi, kombinačně, místo toho balony lítaly jednoduše nahoru. I když z toho byly i nějaké zajímavé situace, takto se prezentovat nechceme. Zápas rozhodla naše nedůslednost,“ dodal Kundrt.

Mladí fotbalisté Slovácka i po úvodním nezdaru letos chtějí v I. Celostátní lize dorostu okupovat vyšší příčky „Cíle jsou pořád stejné,“ tvrdí Pěnička.

„My hlavně chceme, aby se co nejvíce kluků po sezoně začlenilo do prvního týmu dospělých nebo do béčka, aby se mezi muži co nejrychleji etablovali. Hlavní ale je, abychom udrželi dorosteneckou ligu i pro další roky,“ dodává Pěnička.

S výchovou talentovaných mladíků mu pomáhají nejen Roman Foral, ale Miroslav Hlahůlek a Václav Uhlíř. Kondičním trenérem devatenáctky je Dominik Jahoda, Petr Drobisz má na starosti gólmany