V klíčové záchranářské bitvě však Petr Gajdošík a s ním i celý tým procitl. Osmnáctiletý útočník nastřílel konkurentovi z Drslavic tři branky a Březolupy po jednoznačné výhře 4:0 slaví udržení v soutěži. Sobotní soupeř naopak z posledního čtrnáctého místa padá do okresního přeboru.

Premiérový Gajdošíkův hattrick v normální hrací době mezi muži nikdo pořádně neřešil, hlavním tématem byla záchrana v krajské třídě.

„Jsme moc rádi, že jsme důležitou bitvu zvládli. Nikdo z nás nechtěl sestoupit, takže jsme se semkli a zápas i v náročných podmínkách odbojovali,“ uvedl hrdina utkání dvou nejhorších mančaftů I. B třídy skupiny C.

Hattrick ho vyjde na litr slivovice. Záchrana však má pro klub i obec mnohem větší význam. „Březolupy do kraje patří,“ je přesvědčený také Gajdošík.

Svoji příslušnost uhájili v existenční bitvě, kterou s přehledem opanovali 4:0. „Zápas i výsledek byly jasné. Domácí pouze bránili, a když získali balon, tak ho pouze nakopli k našemu gólmanovi,“ uvedl mladý forvard. „My jsme byli na baloně, slušně kombinovali a dávali branky,“ přidává.

Hosty nasměroval za důležitými body v 19. minutě Hromeček, zápas do přestávky dvěma trefami rozhodl právě Gajdošík, který po změně stran završil hattrick. Drslavice se na výraznější odpor nezmohly.

Fotbalisty Březolup více než soupeř potrápilo tropické počasí. „Bylo těžké to v tom horku udýchat,“ přiznává Gajdošík.

Kondice není silná stránka

Fyzická kondice totiž nepatří mezi silné zbraně celku z Uherskohradišťska. Vedení klubu po většinu jara upozorňovalo na mizernou docházku a časté absence.

„Je pravda, že kolikrát se nás na tréninku sešlo jenom šest nebo sedm, přitom na soupisce je nás dvacet. Bohužel někteří kluci mají práci a dojíždění jim zabere spoustu čas. Také mají rodiny, kterým se chtějí věnovat,“ zastává se starších spoluhráčů osmnáctiletý útočník, který věří, že od nové sezony bude v Březolupech všechno jinak.

„Hodně se to změní. Máme přestárlý tým, dost kluků chce skončit, takže mužstvo se omladí a záchrana by nám měla pomoct a nakopnout nás,“ přeje si.

Mezi klíčové borce bude i po letní přestávce patřit právě Gajdošík. Po podzimu patřil se sedmi brankami mezi nejlepší střelce soutěže, na jaře skóroval pouze jednou a prosadil se až v závěrečném utkání s Drslavicemi.

„Kvůli práci jsem toho až tolik nenatrénoval. Herně to nebylo úplně špatné, ale střelecky mi to nešlo. I když jsem šel sám na gólmana, stejně jsem nájezd neproměnil,“ klopí hlavu šikovný fotbalista.

Zkoušel to ve Slovácku i Zlíně

Gajdošík přitom mezi vrstevníky od mládí vyniká. Mezi muži debutoval v Nedachlebicích jako patnáctiletý, zkoušel to ve Slovácku i ve Zlíně, ale nakonec se vždy vrátil domů.

„Možná jsem na to i měl, ale pokaždé jsem to zabalil kvůli škole,“ vysvětluje. „Studuji na malíře v Uherském Brodě a každodenní dojíždění by bylo opravdu náročné,“ ví.

Ani přesto se fanoušek londýnského Arsenalu a obdivovatel Mesuta Özil a Oliviera Girouda nabídkám z vyšších soutěží nebrání.

„Klidně bych to zkusil. Na podzim mi volali z Nivnice, ale ta hraje podobnou soutěž jako my,“ říká Gajdošík, který se kromě fotbalu věnoval také florbalu a jízdě na skateboardu.

„Bývalý otrokovický Panter Lukáš Blizňák u nás založil tým. Postoupili jsme do vyšší ligy, ale jelikož bychom nedali dohromady mládež, tak jsme to rozpustili a kluci šli hrát do Uherského Hradiště. Já se budu věnovat radši fotbalu,“ líčí.

Ve volném čase ale jezdí a skáče na skateboardu.

„V Březolupech máme nový na skatepark. Chodíme tam pravidelně. Je to dobré na trpělivost. Když se nedaří, trénuji pořád, až se skoky naučím. Něco už sice umím, ale zase tolik toho není,“ dodává s úsměvem talentovaný mladík.