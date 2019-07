Důvodů, proč bývalý obránce Uherského Brodu či Havřic, v létě vyměnil dres, je víc. Na stadion to má z domu kousek. Zná prostředí, spoluhráče a navíc tým trénuje Šebesta, pod kterým nastupoval už ve Strání. „Zdeněk je velmi dobrý trenér i chlap. Dost jsme toho spolu zažili. A třeba ve Strání jsme třikrát postoupili,“ připomíná Antonín Hráček.

Angažmá v Újezdci bere jako novou výzvu i zkušenost. „Čekají mě další zážitky, nová parta, hřiště,“ říká.

Na vyšší soutěž by si už netroufl. Na I. A třídu ale svými zkušenostmi i přehledem v pohodě stačit bude. „Bojím se hlavně zranění. Abych si neutrhl nějaký vnitřní stehenní sval, ramena mám obě operované,“ líčí.

Žádné velké cíle si před sebe neklade. Chce hlavně pomoct a prodloužit si ještě kariéru. „Divizi jsem hrát nechtěl. Hodně jsem pracoval a nechtělo se mi o víkendech jezdit tak daleko. V nejnižší třídě byla pohoda a hlavně hokejové střídání,“ usmívá se osmatřicetiletý fotbalista.

Poslední soutěžní zápas odehrál před dvěma měsíci. Fanouškům Újezdce se představil ve víkendovém duelu se ligovým Zlínem. Při oslavách výročí sta let od založení Sokola, nastoupil na první poločas. I pětačtyřicet minut proti borcům z nejvyšší soutěže mu stačilo. „Užil jsem si to,“ přiznal Hráček. „Je to úplně jiná třída, bohužel nemám naběháno. Projevily se zkušenosti a hlavně rozdíl. Mezi zlínskými hráči jsme pouze běhali. I tak to byl parádní zážitek,“ pokračuje.

V obraně ho dirigoval bývalý zadák Juventusu nebo Ajaxu Amsterdam Zdeněk Grygera. „Šlo vidět, že v kariéře něco odehrál. My se mu nevyrovnáme, ale kluky ze Zlína zná, má je přečtené. Říkal nám, kdo co umí a co kdo ne. Ale i tak to byl velký fofr,“ dodal vysoký zadák.