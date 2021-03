Rodačka z Třebíče měla namířeno do Edenu, nakonec se díky šéftrenérovi Zbořilovi, podmínkám na gymnáziu ve Starém Městě i ve Slovácku rozhodla pro moravský klub. V Uherském Hradišti nyní rozvíjí svoji kariéru a plní si své sny.

„Dělám vše pro to, abych mohla odejít do zahraničí. Chtěla bych si jednou zahrát na ostrovech a dostat se do elitní čtyřky týmů,“ přeje si sympatický brunetka a fanynka Kevina de Bruyneho.

Je to jediný váš idol?

Od malička to byl Cristiano Ronaldo, teď je to momentálně jedničkou de Bruyne. (úsměv) Nejvíce se mi líbí fotbalisté, kteří mají fotbalové myšlení a cit pro hru, a to Kevin splňuje. Jeho přihrávky a pohyb s míčem, to je neuvěřitelné. V poslední době ale obdivuji a přeji mladým nadějným hráčům na ostrovech. Třeba Philovi Fodenovi nebo Masonovi Mountovi. Jinak fandím Manchesteru City a Realu Madrid.

Na sociální síti máte fotku u znaku Bayernu Mnichov. Taky oblíbený klub?

Na Bayernu jsem stejně jako na Hoffenheimu byla na stáži. Je to pro mě jednoznačně jeden z nejlepších klubů. Když jsem viděla podmínky, vybavenost, je to skoro jiný svět. Zkušenost a motivace do budoucna fakt obrovská. Mám proč na sobě pracovat.

A co Sparta? Prý váš táta i bratr fandí Letenským.

Neřekla bych, že jsem Sparťanka, ale taťka a starší bratr ano. Společně jsme tam jezdili hlavně na Evropskou ligu.

Berete zápasy proti Spartě jinak než ostatní ligové duely?

Zápasy se Spartou jsou vždycky jiné než ostatní. Jsou tam větší emoce. (úsměv) Přece jenom Sparta je asi nejúspěšnější český tým. Zápasy s holkami ze Sparty mají náboj, jsou těžké a doufám, že je i v dohledné době porazíme. Věřím, že na to máme.

Je pravda, že vás do svých řad lákala Slavia?

Ano. I když jsem původně měla namířeno do Slavie, tak trenér Zbořil a podmínky na gymnáziu i Slovácku nakonec zvítězili a od roku 2018 jsem tady a velice ráda.

Kde jste hrála předtím?

Začínala jsem jako malá s kluky v HFK Třebíč. Pak souběžně hrála s děvčaty ve Zbrojovce a Lokomotivě Brno, kde jsem dva dny po patnáctých narozeninách zkusila poprvé i první ženskou ligu. Zároveň jsem poslední dva roky základní školy byla v klučičí Regionální Fotbalové Akademii v Jihlavě. Pak už to bylo rychlé,

Dělala jste v dětství i jiné sporty?

Vzhledem k tomu, že jsem prakticky od narození byla pravidelně na bratrových trénincích i zápasech, tak jsem nikdy neuvažovala o tom, že bych dělala jiný sport, i když mě lákali na atletiku a jinam. Fotbal jsem začala hrát ve čtyřech letech, takže už to bude čtrnáct let.

Pocházíte z fotbalové rodiny. Kdo je vaším hlavním fanouškem, největším kritikem?

Taťka, bratr i strýcové fotbal hráli, jeden z nich, Miroslav Pavlov, byl dokonce v reprezentaci. Mým největším kritikem a fanouškem je můj taťka, ale myslím, že dokáže věci jasně pojmenovat a být spravedlivý. Vždy spolu zápasy rozebíráme a hledáme věci, na kterých musím zapracovat.

Kam až to v kariéře chcete dotáhnout?

Samozřejmě mám nějaký sen, který se snažím si plnit. Už angažmá ve Slovácku je pro mě úspěch. Máme šanci na Ligu mistrů, což je jeden z největších snů. Další je si zahrát v roce 2022 Mistrovství Evropy WU19 u nás v Česku a poměřit se s absolutní evropskou špičkou. Ale samozřejmě dělám vše pro to, abych se jednou dostala do zahraničí. Asi má největší touha je hrát na ostrovech a dostat se do elitní čtyřky týmů. Je to sen, a ještě dost vzdálený, ale dělám vše pro to, abych si ho splnila.

Ve Slovácku nastupujete ve středu zálohy. Mění se nějak úkoly, které vám trenéři dávají?

Úkoly jsou jasné a stručné. (úsměv) Zajistit přechod z obrany do útoku, krýt prostory při bránění, no a dávat a nahrávat na góly. Jednoduše napsáno, na hřišti je to ale o dost těžší. Ve středu zálohy, vzhledem k mým přednostem, hraji již od mala.

Co říkáte na letošní zvláštní ročník? Vadí vám testování, nebo jste naopak ráda, že můžete hrát a trénovat?

Testování, respirátory, covid – režim celkově mně samozřejmě moc vadí. Není to jednoduché. Nesetkáváme se spolužáky, kamarády, studium je on-line. Těžká doba pro všechny. Je mi líto všech co nesmí ani trénovat. Hrajeme bez diváků, i když na nás dříve chodilo tři sta fanoušků, teď nic. Ale nedá se nic dělat. Jsme moc rády a vděčné za to, že můžeme hrát a trénovat.

Hodně vám nařízení vlády ohledně pandemie koronaviru znepříjemňují život?

K současné situaci jen tolik, že stejně jako pro většinu lidí i pro mě je to velmi těžké období. Navíc jsem na podzim podstoupila operaci kolena. Přišly jsme s děvčaty o spoustu zápasů. Měly jsme i výborný tým v reprezentaci do sedmnácti let, vše bylo bohužel zrušeno. Takže mám velké přání, ať už tyto těžké časy pro nás všechny skončí.