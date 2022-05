I. A třída sk. B, 21. kolo -

FC KUNOVICE – TJ NEDACHLEBICE 3:5 (2:1). Branky: Petr 8. Gajdošík, 35. Michal Ondica, 82. Radek Bihári - 38. z penalty a 83. Ondřej Šuranský, 61. a 85. Michal Bartoš, 65. René Kafka. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 150.

Kladenský rodák se na fotbale rozhodně nenudil. Emotivní a místy i dost nervózní zápas rozhodla nádherná trefa hostujícího záložníka Šuranského, který po inkasované brance na 3:3 po rozehrávce z poloviny hřiště zaskočil mladého kunovického gólmana Němčického a parádním pokusem definitivně zlomil odpor soupeře, který pak v závěru inkasoval ještě pátý gól.

„Jsem maximálně spokojený. Pro nás je to strašně důležité vítězství, kterým jsme se dostali tři body před Kunovice, takže nyní jsme trošku odskočili od sestupových pozic,“ radoval se trenér Nedachlebic Ondřej Čtvrtníček.

Kvůli disciplinárnímu trestu sledoval duel zpoza zábradlí, zápas ale hodně prožíval.

Nakonec si mohl oddechnout, ale jednoduché to hosté na Bělince rozhodně neměli.

„Jsem na kluky nesmírně hrdý, jak to zvládli, protože to bylo obrovsky těžké utkání. Domácí vedli 2:0, taky jim celkem dost pomáhal rozhodčí. Kluci i tak ale ukázali, že mají sílu, hrdost a skvěle to otočili. Klobouk dolů před jejich výkonem,“ prohlásil Čtvrtníček.

Zatímco fotbalisté Nedachlebic si triumf na půdě rivala náležitě vychutnávali, domácí borci se jen zklamaně šourali do šatny.

Zase nedotáhli dobře rozehraný duel, stejně jako před týdnem v Osvětimanech jim potřebné body proklouzli mezi prsty. Tentokrát si ale za výkon chválu nevyslechli. Ba naopak.

„Ve druhé půlce se mi nelíbil přístup hráčů, bylo to špatné. Nastoupili jsme do ní velmi vlažně, nehráli jsme vůbec nic. Nedostali jsme se absolutně do utkání, čehož soupeř využil a výsledek otočil,“ uvedl kunovický trenér Jiří Chramcov.

Svěřence oprávněně káral za přístup i menší zápal. „Hráči si musí sami uvědomit, že bez tréninku to nejde. Na některých byl tréninkový deficit citelně znát. Naopak soupeři gratuluji k výhře. Byl bojovnější, živější a šel si za výhrou,“ uznal Chramcov.

Přitom v první půli měli navrch domácí. Skóre otevřel hned v 8. minutě Gajdošík, druhý gól přidal po chybě v hostující obraně Ondica.

Nedachlebice vrátil do hry v závěru poločasu Šuranský, který proměnil penaltu nařízenou za faul Svoboda na Kafku. „Byl to důležitý moment. Do poločasu jsme měli udržet stav 2:0,“ ví dobře Chramcov.

Kunovice po přestávce vyklidily střed hřiště, rezignovaly na útočení, fyzicky odpadly. Nedachlebice, které srážely jenom časté diskuze s rozhodčím, se naopak zvedly a začaly se ještě více tlačit dopředu.

Vrták sice ještě velkou šanci po Bartošově přihrávce zazdil, ale vzápětí Michal Bartoš srovnal na 2:2.

Zápas v tu dobu teprve nabíral obrátky. Hosty přiblížil výhře Kafka, jenž otočil na 3:2. Hotovo ale zdaleka nebylo. Vrták pak zahodil ještě jednu tutovku, aby vzápětí Bihári po ojedinělé kunovické akci srovnal na 3:3.

„Když jsme se z toho trochu dostali, čtvrtá branka z poloviny hřiště nás definitivně zlomila,“ povzdechl si Chramcov.

Domácím zasadil klíčový direkt Šuranský. Nedachlebický středopolař si po rozehrávce ve středovém kruhu všiml špatně postaveného brankáře Němčického, jehož famózním obloučkem z poloviny neskutečně nachytal. Nominaci na gól roku má hostující opora jasnou.

„Při nádherném gólu Šuranského zasáhla spravedlnost, Boží ruka, protože vyrovnávací trefě Kunovic na 3:3 předcházel útočný faul, který sudí nepískl. Ondra Šuranský pak viděl, že je domácí gólman venku a fantasticky se trefil z půlky,“ ocenil hráče Čtvrtníček.

Soupeře pak dorazil pátým gólem Bartoš. Kunovice závěr nezvládly, klidně mohly dostat ještě další branky, ale Kafka mířil po úniku do tyče a brejk zastavil zdvižený praporek asistenta rozhodčího.

„Jsme zklamaní, ale o záchranu budeme dál bojovat. Chceme se o ni porvat,“ říká Chramcov.

Situace Kunovic ovšem není po sérii jarních nezdarů jednoduchá. „Musí ale chtít hlavně sami hráči, kteří musí zlepšit jak přístup k tréninku, tak i k zápasům. Není možné, abychom šli na rozcvičku za deset deset,“ dodal Chramcov.