Navlékli bílo-modrá mistrovská trika, na hlavy nasadili kšiltovky, zapálili doutníky a začali mohutně slavit. Fotbalisté Hluku stvrdili svoje prvenství v I. A třídě skupiny B závěrečnou demolicí nad oslabenými Buchlovicemi, okresního rivala zničili 9:2 a u tvrze začal pořádný mejdan.

Fotbalisté Hluku slaví postup do krajského přeboru | Video: TJ Spartak Hluk

„Oslavy budou pokračovat až do pondělí,“ usmíval se trenér Spartaku Aleš Zlínský.

Hlučané v sobotu slavili na hřišti. Celý tým přespal v kabinách a v neděli se projede na kole do Strážnice. V plánu je i koupání v bazénu či další aktivity. „Bude to velké a dlouhé,“ tuší Zlínský.

I. A třída sk. B, 14. kolo -

TJ SPARTAK HLUK – TJ BUCHLOVICE 9:2 (3:0)

Branky: 49., 56. a 85. Marek Lipoti, 40. a 53. Štefan Bartošek, 7. Adam Zelinka, 13. Tomáš Chodura, 69. Tomáš Skovajsík, 79. Roman Sopůšek - 71. David Novotný, 88. Miroslav Hromada. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 253.

Jediné, co nevyšlo, byla projížďka hasičským vozem po městě. „Bylo to překvapení pro kluky, ale z časových důvodů se nám to nepodařilo zorganizovat. Nepodařilo se nám sehnat řidiče s licencí,“ posteskl si.

Další komplikací bylo zranění druhého trenéra Václava Uhlíře, který si v předzápase starých pánů Spartaku s bývalými hráči Slovácké Slavie Uherské Hradiště narazil žebra a s velkými bolestmi odjel domů. „Všechny nás to mrzí, protože postup je z velké části i jeho zásluha,“ ví Zlínský.

Jeden ze strůjců dalšího hluckého úspěchu se v týdnu vrátil společně s kapitánem Romanem Sopůškem z vydařeného mistrovství Evropy amatérů. Krajský výběr Zlínska bral ve Španělsku cenný bronz.

V sobotu si Zlínský na krk pověsil zlato, společně s hráči potěžkal pohár pro vítěze krajské soutěže.

Trofej i medaile fotbalistům Hluku předal starosta obce David Hájek společně s členem výkonného výboru KFS Zlín Zdeňkem Kadlčkem a také sekretářem KFS Radovanem Lukášem.

Zmínění pánové ocenili také dorostence, kteří ovládli krajskou soutěž skupinu B.

„Od šedesáté minuty jsme se na lavičce věnovali jenom oslavám,“ přiznává Zlínský.

Nedachlebice se na závěr sezony nesešly. Zborovice vyhrají kontumačně

V Hluku bylo hotovo velmi brzy.

Favorit zlomil odpor oslabeného soupeře třemi brankami v prvním poločase, druhá půle už připomínala exhibici. Hattrickem se blýskl stoper Lipoti, zářil i Zelinka a další domácí borci.

„My jsme rádi, že k nám Buchlovice vůbec přijely a utkání odehrály,“ přiznává kouč Spartaku.

„Nechtěli jsme nic podcenit. Naším cílem bylo dosáhnout na dvacáté vítězství v řadě a úspěšně zakončit postupovou sezonu, což se nám podařilo,“ těší Zlínského.

„Vyšel nám hned úvod utkání, kdy dal krásný gól Zelinka, který pak na druhou branku Chodurovi přihrál. Od té chvíle jsme měli utkání pevně pod kontrolou, kluci utkání odehráli v tréninkovém tempu. Buchlovice byly odevzdané. My jsme ve druhé půli sestavu prostřídali. Šanci dostal brankář béčka Gášek i dorostenci,“ říká.

Zápas byl poslední pro kapitána Zdeňka Horáka. Hrající předseda oddílu se duelem s Buchlovicemi rozloučil s aktivní kariérou. Spoluhráči mu vytvořili špalír, na rozloučenou mu poděkovali.

V Hluku se v sobotu ale neslavil pouze návrat do krajského přeboru, ale i výročí 103 let hlucké tělovýchovy.

Součástí bohatého programu byly soutěže pro děti, duel starých pánů Spartaku s bývalými hráči Slovácké Slávie Uherské Hradiště, kteří zvítězili 4:3.

Návštěvníky akce svým vystoupením potěšil kouzelník Jirka Hadaš či slovácký písničkář Jan Grebík. Večer se konala taneční zábava se skupinou Sára.