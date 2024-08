Spartaku postup vystřelili Roman Sopůšek, Jan Dohnal a Štefan Bartošek.

„Když jsme se do poháru přihlásili, chceme dojít co nejdál,“ říká trenér Hluku Václav Uhlíř.

Osmifinále Poháru hejtmana Zlínského kraje

JISKRA STARÉ MĚSTO – TJ SPARTAK HLUK 0:3 (0:1)

Branky: 42. Roman Sopůšek, 60. Jan Dohnal, 63. Štefan Bartošek. Rozhodčí: Zpěvák – Fridrich, Rochovanský. Diváci: 213.

Přední tým krajského přeboru nic nepodcenil, na půdě účastníka I. A třídy nasadil nejsilnější možnou sestavu. Hostům scházeli jen marodi Tomáš Martiš s Kuklou a taky Skovajsík, hlavní opory ale hrály.

„Proti Starému Městu to vždycky bolí. Je to těžký protivník, za mě je to hlavní kandidát na postup do krajského přeboru. Má mladý a běhavý tým,“ uvedl Uhlíř.

I když Jiskra sestavu po víkendu protočila, hodinu se držela. Pak rychle za sebou dvakrát inkasovala a bylo hotovo.

„Vítězství je pro nás cenné. I když herně to nebylo podle představ, výsledek je dobrý. Postup ale máme, navíc jsme neinkasovali,“ vyzdvihuje Uhlíř.

Jeho tým poprvé udeřil až ve 42. minutě, kdy se přesně k tyči trefil kapitán Sopůšek.

„Pokud by Hluk neměl Sopůška, je poloviční. Je to rozdílový hráč,“ má jasno kouč Jiskry Roman Abrhám.

Jinak v první půli byla hra poměrně vyrovnaná, několikrát zahrozily oba týmy.

Hned v úvodu střílel domácí Chramcov vedle, na druhé straně ve velké šanci Zelinka nepropálil gólmana Horáka.

Křídelník Spartaku se pak dostal k ještě jedné střele, stejně jako Sopůšek ale nemířil přesně. Na druhé straně pokus Komárka zneškodnil brankář Pěgřím.

„V úmorném vedru jsme se těžko dostávali do šancí,“ říká Uhlíř. „Pomohl nám vedoucí gól. Bylo rozhodující, že jsme šli do vedení. Kdyby jako první skóroval soupeř, měli bychom to daleko složitější,“ ví dobře.

Jiskru gól do šatny lehce nalomil, sebral jí další síly. „Kluci si malinko přestali věřit,“ všiml si Abrhám.

Hluk se za stavu 1:0 zklidnil, po změně stran houževnatého protivníka dorazil. Dohnal ještě ve vyložené netrefil míč ideálně, následně už se ale radoval. Pak se prosadil Bartošek a bylo hotovo.

Záložník Hluku Adam Zelinka po pohárovém zápase ve Starém Městě

Oba týmy prostřídaly, zápas se v poklidu dohrál. Čestný úspěch Starého Města měl na kopačce střídající Hájek, míč ve vyložené pozici do sítě ale neuklidil, zblízka dorážel vedle.

V závěru po skvělém sólu orazítkoval tyč Roman Martiš, skóre 3:0 už ale zůstalo.

„Nemáme se za co stydět. Nejstarší hráče jsme nechali odpočívat na víkend. Nastoupili sedmnáctiletí a osmnáctiletí kluci. Proti špičkovému mančaftu krajského přeboru jsme neudělali ostudu. Góly padly po našich chybách, ale klobouk dolů, jak to kluci odjezdili. Když se z chyb poučí, bude to fajn,“ věří Abrhám.

V pohárovém střetnutí mu scházelo sedm hráčů. Kromě brankáře Nohy postrádal i Martince, Pešku, Straku, Brázdila, Štauberta a Kejře.

„Musí dostat příležitost i mladí kluci. Pro nás je sice prvořadá mistrovská soutěž, ale nic jsme nevypustili. Chtěli jsme se ukázat před lidmi, kteří přišli na Širůch po měsíci a půl. Uspět chceme hlavně v sobotu doma proti Uherskému Ostrohu,“ dodává Abrhám.

Hluk jede do Morkovic.