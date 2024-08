Zvládli to, ale jednoduché to neměli. Fotbalisté Hluku v sobotním souboji o první místo přemohli doma Štítnou nad Vláří 2:1 a po čtyřech kolech bez prohry vládnou krajskému přeboru Zlínska.

Spartak do čela posunuly trefy Tomáše Martiše, který nastoupil vůbec poprvé po návratu z třetiligového Uherského Brodu, a Štefana Bartoška. Porážku hostů mírnil v 80. minutě Michal Hnaníček.

„Vyhráli jsme zaslouženě, ale pro nás to byl těžký zápas. Utkaly se dva doposud neporažené týmy. Jsme rádi, že jsme to zvládli a posunuli se na první místo,“ uvedl spokojený trenér Hluku Václav Uhlíř.

Krajský přebor, 4. kolo -

TJ SPARTAK HLUK – TJ ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ 2:1 (1:0)

Branky: 45. Tomáš Martiš, 74. Štefan Bartošek – 80. Michal Hnaníček z penalty. Rozhodčí: Filgas – Ambroz, Ogrodník. Diváci: 150.

Hostům ze Štítné nad Vláří se letos venku daří. V prvním kole remizovali na horké půdě v Kroměříži 2:2 a před týdnem vyhráli v Osvětimanech 3:1.

Spartak je ale doma silný, což potvrdil i v sobotu. „Od začátku to bylo takticky vedené utkání, hosté dirigováni zkušeným Hnaníčkem dobře bránili a nepouštěli nás do nějakých šancí. My jsme sice byli fotbalovějším týmem, ale soupeř hrozil ze standardních situací a hlavně dlouhých autů, které se nám podařilo ubránit,“ těší Uhlíře.

U tvrze se tak v úmorném vedru dlouho čekalo na nějakou pořádnou šanci. Jako první zahrozil domácí Sopůšek, brankáře De gana ale nepřekonal. Neujala se ani hlavička po trestném kopu.

Ve 40. minutě se znovu Sopůšek ocitl sám před brankářem Štítné, ale zase na něho nevyzrál.

Hlučané udeřili až těsně před přestávkou. Bartošek dostal nádherný balon za obranu, navedl si míč k brance, našel volného navrátilce Tomáše Martiše a ten střelou k tyči ukončil čekání na gól i první poločas.

„Tomáš potvrdil, jak moc je pro nás důležitý,“ říká Uhlíř. „Byl dlouho zraněný, měsíc netrénoval a do utkání se Štítnou šel po jediném tréninku. Ve vedru vydržel hodinu, pak šel dolů,“ uvedl Uhlíř.

Celek ze Slovácka mohl ve druhé půli své vedení navýšit, ale úniky Bartoška ani Zelinky gólem neskončily. Prosadil se až čtvrt hodiny před koncem Bartošek, jemuž asistoval Straňák.

Rozhodnuto ale pořád nebylo. Hosté zápas z penalty zdramatizovali. Po gólu kapitána Hnaníčka ožili a v závěru soupeře zatlačili.

Hnaníček posílal dlouhé auty do domácího pokutového území, kde byly kolikrát k vidění velké souboje. „Jsme rádi, že jsme to ubránili,“ přiznal kouč Spartaku, který v emotivním závěru inkasoval žlutou kartu.

Domácím vadily některé verdikty sudího Filgase, naštvalo je hlavně zranění stopera Uhlíře. „Má něco s kolenem, ale snad to nebude nic vážného,“ doufá i hráčův otec.

Na konci střetnutí musel do hry i nerozcvičený předseda klubu Horák, Hlučané ale vítězství uhájili.

V dalším kole se představí v Napajedlech.