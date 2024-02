Byli velmi blízko cenné výhře. Se Skašticemi po obratu a dvou gólech Adama Zelinky dlouho vedli 2:1, ale spoustu dalších vyložených šancí neproměnili a za mizernou koncovku nakonec tvrdě pykali. Fotbalisté Hluku v nedělním přípravném zápase padli na umělé trávě v Kroměříži nezvládli závěr a s dvanáctým týmem divize E smolně padli 2:3.

Fotbalista Hluku Tomáš Chodura. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Kluky musím pochválit. S výkonem jsem byl spokojený, výsledek ale měl být lepší. Prohrát jsme vůbec nemuseli. Věřím, že pokud by nastoupili Lipoti, Sopůšek a Dohnal, zápas bychom zvládli. Po prvním poločase jsme měli vést víc než 2:1, bohužel jsme nedali ani stoprocentní příležitosti. Skaštice už ve druhé půli byly herně lepší, kromě gólů ale jiné šance neměly. Soupeř více držel balon, lépe kombinoval, ale my jsme byli celkově nebezpečnější,“ tvrdí trenér Hluku Václav Uhlíř.

Přípravný fotbal -

TJ SKAŠTICE – TJ SPARTAK HLUK 3:2 (1:2)

Branky: Látal, Konečník, T. Motal – Zelinka 2

Hosté ze Slovácka dorazili na Hanou bez tří klíčových a nejzkušenějších hráčů. Spartaku scházeli Lipoti, Sopůšek a Dohnal.

Skaštice nekompromisně trestaly každou chybu protivníka. Už v úvodní desetiminutovce se po hrubé ztrátě míče dostaly k nebezpečnému centru, který si soupeř sám vrazil do vlastní sítě.

Pak se ale osmělili i Hlučané a brzy bylo srovnáno. Matejka drze vybojoval míč, v úniku dvou hráčů na osamoceného gólmana jej naservíroval Zelinkovi a ten neomylně skóroval.

Mladík Matejka dál zatápěl divizní obraně, hrál s velkou chutí. Zanedlouho postupoval sám na bránu Zelinka a završil obrat. Skaštice byly vývojem střetnutí zaskočené, Spartak šel ještě do poločasu třikrát sám na brankáře. Bartošek s Chodurou však své úniky neproměnili.

Přípravný fotbal: Osvětimany přestřílely Rohatec. Neměly náhradníky ani trenéra

Hluk dál hrál ze zabezpečené obrany, na brejky. Skaštice byly fotbalovější, držely balon, ale hlucká defenzíva pracovala na jedničku a soupeře z vyšší soutěže do ničeho nepouštěla.

Až přišla 80. minuta a divizní tým prokázal rozdíl mezi třídami. Z první velké šance srovnal na 2:2 a vzápětí po trestného kopu rozhodl o svém vítězství.

„Ve všech duelech jsme předvedli větší kvalitu na míči, ale nyní s Hlukem to bylo v první půli od nás špatné, kdybychom ji prohráli 1:4, nikdo by se nedivil. Netrefili jsme rozestavení, nesedlo nám to. Přitom do prvních dvou gólů soupeře jsme byli lepší, po fatálních chybách, kdy sami šli od půlky na gólmana, jsme zbytek poločasu jen dohrávali,“ zlobil se kouč Skaštic Roma Číhal, jenž o přestávce udělal několik změn.

„Tou zásadní byla sázka na naši klasiku – rozestavení čtyři – čtyři – dva. Jsem rád, že to kluci nezabalili a nakonec byli odměněni. Ze tří šancí jsme proměnili tři. Hluk u nás rozhodně vyhrál na šance, na góly to ale klaplo nám,“ dodal s úsměvem Číhal.