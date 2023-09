V Hluku už se pomalu začíná vtipkovat o divizi. Spartak po triumfu v I. A třídě kraluje i krajskému přeboru Zlínska. Svěřenci trenérů Aleše Zlínského a Václava Uhlíře do čela tabulky poskočili díky výhře v Boršicích, rozjetý nováček v páteční předehrávce jasně přehrál okresního rivala 4:1.

Útočník Hluku Jan Dohnal neproměnil v Boršicích penaltu | Video: Libor Kopl

Ani mu nevadila neproměněná penalta Jana Dohnala a neuznaná branka stopera Davida Uhlíře z konce první půle.

Hosté zlomili odpor soupeře třemi góly po změně stran, zaslouženou výhru Hluku zpečetil parádním sólem Štefan Bartošek.

„Z Boršic jsme měli obavy. Soupeř v předcházejících zápasech hrál dobře, měl slušné výsledky, proti nám ale měl dvě nebo tři střely. My jsme byli znovu dobře takticky nachystaní. Zápas jsme chtěli rozhodnout co nejdřív. Nedařilo se nám však proměňovat šance. První poločas mohl klidně skončit 6:1 v náš prospěch. Ve druhé půlce se nám podařilo dát rychlý gól Dohnalem, uklidnili jsme se a zbytek utkání měli jasně pod kontrolou. Dohráli jsme to v klidu,“ těší trenéra Hluku Aleše Zlínského.

Krajský přebor, 6. kolo -

SK BORŠICE – TJ SPARTAK HLUK 1:4 (1:1)

Branky: 36. Tomáš Ohnutek - 35. a 71. Štefan Bartošek, 49. Jan Dohnal, 60. Roman Sopůšek. Rozhodčí: Dobiáš – Martinák, Večeřa. Diváci: 157.

Spartak derby zvládl skvěle. Boršice se nadechly jen po vyrovnávací brance Ohnutka. Kromě gólové střely a šance Hubníka si ale nic velkého nevypracovaly, před vlastním publikem v derby zklamaly.

„Hluk má svoji kvalitu, kterou rozhodně nesnižuji, spíš mě ale překvapil náš výkon,“ říká zklamaný trenér Boršic Pavel Kučera. „Až doteď to od nás bylo slušné, tentokrát to byl náš nejhorší zápas Ani v minulé sezoně, která nebyla dobrá, jsme v žádném utkání nenasekali tolik chyb jak dnes,“ přidává zklamaně.

„Hluk nás jednoznačně přehrál, cestu za výhrou jsme mu ale naším herním projevem hodně usnadnili. Hráli jsme bez pohybu, udělali jsme spoustu individuálních chyb. Od toho se všechno odvíjí,“ prohlásil.

Hlučané v zápase kralovali, od začátku měli herně navrch. Nebýt jejich mizerné koncovky, mohlo být utkání rozhodnuto již před poločasem.

Hosté několikrát zahrozili už v úvodní čtvrthodině, brankář Popelka ale vytěsnil hlavičku Dohnala i tvrdou ránu Sopůška. Gólovou ránu Chodury zase obětavým zákrokem zblokoval stoper Malý.

Další nadějné akce hosté nedotáhli. Vhodný okamžik k zakončení prováhali Zelinka s Dohnalem, Sopůška zase vychytal Popelka.

Fotbalista Hluku Milan Lakomý po utkání v Boršicích

Zdroj: Libor Kopl

Boršice v první půli zahrozily jen slabou střelou Hubníka do připraveného brankáře Pěgříma.

Hluk se zaslouženého vedení ujal ve 36. minutě, kdy svůj únik z levé strany přesně zakončil Bartošek.

Soupeř ale výsledek bleskově srovnal. Gólmana Pěgříma zaskočil Ohnutek a bylo to 1:1. Spartak si však mohl ještě do přestávky vzít vedení zpět, ale Dohnal penaltu nařízenou za faul na výtečného Bartoška neproměnil, trefu stopera Uhlíře sudí Dobiáš kvůli útočnému faulu neuznal.

Hlučané i po změně stran měli jasně navrch a svoji převahu vyjádřili také brankami. Hned v úvodu druhé půle se hlavou po standardní situaci Šimoníka prosadil Dohnal, na 3:1 zvýšil Sopůšek. Zkušený středopolař se po centru z levé strany trefil rovněž hlavou. Pak v jasné šanci selhal zblízka dorážející Bartošek. Nejlepší střelec krajského přeboru si ale zvedl náladu v 71. minutě, kdy po parádním sólu pečetil výhru hostů.

„Soupeř podal velmi dobrý výkon, my naopak hráli špatně,“ stručně shrnul duel Kučera.

Ze zápasu neměl dobrý pocit už v týdnu. „Nelíbil se mi přístup k tréninku, kluci byli nekoncentrovaní, což se promítlo i do utkání. Věřím, že se z této facky poučíme,“ prohlásil kouč Boršic.

Zatímco Ohnutek a spol. se krčí ve spodní části tabulky, Hluk využil zaváhání vedoucího Hrachovce a po venkovní výhře stráví víkend v čele tabulky.

„Po postupu do krajského přeboru jsme zvýšili počet tréninkových jednotek. Kluci dobře trénují, což se projevuje i na výsledcích. Zvykli jsme si na vyšší tempo, soupeře v krajském přeboru. Žádné ambice ale nemáme. Jdeme zápas od zápasu a když budeme ve středu tabulky, budeme spokojení,“ tvrdí Zlínský.