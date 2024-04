Jeho tým v derby zaostal za předcházejícími domácími výkony, nenavázal ani na podzimní triumf v Boršicích, kde vyhrál jasně 4:1.

Krajský přebor, 19. kolo -

TJ SPARTAK HLUK – SK BORŠICE 2:2 (1:1)

Branky: 30. David Uhlíř, 78. Tomáš Chodura – 35. Tomáš Šimoník, 47. David Sedláček. Rozhodčí: Kotačka – Zpěvák, Schnürmacher. Diváci: 103.

„Vzhledem k tomu, kde se soupeř v tabulce pohybuje, a jak jsme s ním odehráli domácí zápas, tak je to pro nás dobrý bod, který jsme si zasloužili hlavně za poctivou práci a organizaci hry,“ míní trenér Boršic Pavel Kučera.

Hostům sázka na poctivou defenzivu vyšla téměř na jedničku.

„Naším cílem bylo hrát z bloku, nechtěli jsme domácí napadat moc vysoko. Chtěli jsme být kompaktní, což se nám celkem dařilo. Hluk byl sice více na míči, měl toho samozřejmě víc, ale do nějakých extra velkých šancí se ze hry nedostával. Soupeř byl ale nebezpečný po standardních situacích. Ze dvou nám dal góly. Brankami ale zaváněla každá standardka Hluku,“ uvedl Kučera.

Alespoň ty Hlučanům zajistily bod.

„Soupeř na nás byl dobře připravený. My jsme mu navíc ještě nahráli svými individuálními chybami v defenzivě, které se spíše vidí v okresním přeboru. Hosté pak hráli to, co potřebovali. Zezadu z bloku a spoléhali na brejky. My jsme se trápili,“ říká Uhlíř.

Trenér fotbalistů Boršic Pavel Kučera po utkání v Hluku

Zdroj: Libor Kopl

I přesto šel Spartak do vedení. V 15. minutě po rohu ještě domácí nastřelili břevno, ale po půlhodině hry se již stoper Uhlíř hlavou nemýlil.

Hlučané se ovšem z vedení dlouho netěšili. Na centr Sedláčka si naběhl Krsička, míč si však do vlastní brány smolně srazil hlavičkující Šimoník.

Také začátek druhého poločasu byl pro favorita nešťastný. Chodura nepřesnou malou domů vyslal na zteč Sedláčka, který překonal Pěgřima a hned ve 47. minutě završil obrat.

„Do druhé půlky jsme šli s odhodláním výsledek otočit v náš prospěch, bohužel hned přišla školácká chyba a museli jsme dotahovat. Naštěstí se nám podařilo alespoň srovnat. Boršice si remízu za bojovnost zasloužily,“ uvedl Uhlíř.

Od této chvíle se hosté ještě více zatáhli. Domácí do nich bušili, ale všechny pokusy byly buď nepřesné, nedůrazné nebo zblokované.

Kuriozita v I. B třídě: pět fotbalistů Ostrožské Nové Vsi si poranilo sval

Vyrovnání zařídil až Chodura, který po rohu Sopůška prudkou hlavičkou uklidil míč pod břevno a odčinili své zaváhání z úvodu druhé půle.

Závěr byl otevřený, Boršice ale taktickou hrou remízu ubránily.

„Využili jsme chyb, které nám Hluk nabídl. Druhá trefa byla odměna za to, jak kluci na hřišti pracovali a dřeli,“ míní Kučera.

Zatímco hostům scházeli Šušla, Hubník, Tomaštík, Gavenda a dlouhodobě zraněný Ošívka, rival byl pouze bez Kukly.

Boršice se díky nerozhodnému výsledku udržely před Morkovicemi na desáté příčce, Hluk je třetí.

„My se sice držíme stále nahoře, ale Kvasice jsou jinde. I tak dokud to půjde, budeme o první místo bojovat,“ vzkazuje soupeřům i fanouškům trenér Uhlíř.