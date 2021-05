Trenér Spartaku Jiří Vojtěšek s ničím podobným ale nekalkuluje. „Jestli nám postup někdo nabídne, to se teprve ukáže. Někteří ambiciózní kluci by asi měli chuť si krajský přebor zahrát, což chápu, protože mají na vyšší soutěž. Pokud by se nám mužstvo ještě povedlo posílit o dva hráče, asi bychom navrch šli,“ míní padesátiletý kouč.

Podle Vojtěška ale nezáleží jenom na samotných hráčích, ale i vedení slováckého klubu. „Může se stát, že na postup kývneme a pak nám dva důležití hráči odejdou, což by byl problém,“ vnímá.

„Ale nemám žádné indicie, že by měl někdo odejít či končit, byť poptávka po našich hráčích samozřejmě je. Nyní bude záležet hlavně na nás, abychom je udrželi,“ ví dobře.

Vedení Hluku ale nechce tým oslabovat. Naopak, mužstvo by ještě rádo zkvalitnilo. Jedna posila už dorazila. Útočník Richard Vaďura, který prošel akademií Slovácka, se dal zdravotně do pořádku. Měl problémy s kyčlí. Loni odehrál jenom třicet minut. Nyní už je ale fit.

Další posily jsou v jednání.

Vedení Spartaku nikoho dopředu nechtělo moc lanařit. Nikdo nevěděl, co bude. I když také Hlučané věřili, že se dohraje alespoň podzimní část, svaz nakonec sezonu odpískal.

„Jako jeden z mála jsem věřil, že se odehrají alespoň ty čtyři kola, ale rozhodnutí respektujeme. Víme, že se s tím stejně nedá nic dělat,“ pronesl.

„Zklamaný jsem byl, ale není to nic, co by mě úplně vyvedlo z míry, abych kvůli tomu zanevřel třeba na sport. Prostě se to stalo,“ doplnil smířlivě.

I když fotbalisté Hluku cítili velkou šanci porvat se o postup, nakonec na jarní boje nedošlo. „Chtěli jsme to dohrát do konce, aby soutěž byla ukončená. Poprat se o první místo a třeba si vybojovat postup do kraje. Na druhé straně víme, že i ty čtyři kola by byla nesmírně těžká. Zase jsme neměli tak velký náskok, abychom se mohli pasovat do role velkého favorita,“ uvedl Vojtěšek.

„Osvětimany i Bojkovice jsou těžší soupeři. Navíc na nás ztrácely jeden, respektive dva body, což při při tříbodovém systému není nic, co by nás mělo uspokojit,“ přidává.

I proto se hráči Spartaku na případný restart pečlivě chystali. V lednu a v únoru Hlučané trénovali individuálně, po lockdownu se pak připravovali ve skupinkách.

„Většina kluků to plnila poctivě. Postupem času jsme z nich ale cítil, že jsou z toho otrávení, když to vyvrcholení týdne v podobě zápasu není. Ani se jim nedivím. Tři měsíce jenom běhali, bylo strašně složité je u toho udržet,“ pronesl někdejší bývalý obránce Synotu či Kunovic.

Nyní se fotbalisté Hluku scházejí dvakrát týdně. Domluvené mají i tři přátelské zápasy s Boršicemi, Holešovem a Osvětimany. Končit chtějí první týden v červnu, aby se na začátku léta mohli zase na trávník vrátit.

„Co mám zprávy, tak by sezona měla začít první víkend v srpnu, takže je to o dva týdny posunuté,“ dodává.