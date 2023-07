I bez kanonýra Tomáše Martiše, který je na zkoušce v třetiligovém Uherském Brodě, střílejí branky, vítězí. Fotbalisté Hluku zvládli první přípravný duel před návratem do krajského přeboru Zlínska. Svěřenci trenérů Zlínského a Uhlíře zvítězili v Rohatci 5:3.

Fotbalisté Hluku se chystají na sezonu v krajském přeboru. Na snímku Štefan Bartošek. | Foto: Deník/Libor Kopl

Mezi střelce se zapsal také Jan Dohnal. Zkušený čtyřiatřicetiletý útočník se na rodné Slovácko vrací po dvou letech v Praze.

Spartak potvrdil na hřišti Slavoje, který hraje na jižní Moravě I. A třídu skupinu roli favorita, vyhrát mohl ještě daleko větším rozdílem.

„Utkání bylo poměrně jednoznačné. Už po prvním poločase jsme mohli vést daleko víc. Za stavu 3:0 jsme trošku prostřídali sestavu a vzadu při rozehrávce udělali zbytečné chyby, kterými jsme dostali Rohatec do hry. To ale bylo z jeho strany vše. Jiné šance domácí neměli. Zato my jsme další tutovky zahodili. Klidně to mohlo skončit 9:3,“ míní hostující kouč Aleš Zlínský.

Přípravný fotbal -

TJ SLAVOJ ROHATEC – TJ SPARTAK HLUK 3:5 (0:3)

Branky Hluku: Dohnal, Bartošek, Kukla, Matejka, Zlínský

Rohatec s několika posilami ze Slovenska a novým trenérem Horákem se chtěl domácím divákům ukázat. Po oboustranně svižném úvodu začali mít hosté herně navrch.

Zelinka na pravém křídle měl několik úniků, nedotáhl však akce do gólu. Velkou šanci měl i Bartošek, ale ani on nedostal balon do domácí sítě. Ve 28. minutě se k sólu už na vlastní polovině vydal Škorec. Mladý bek udělal dvě kličky, domácí obrana se rozestoupila a hlucký obránce obešel i brankáře, ale mířil jen do tyče.

Závěr poločasu už Spartaku vyšel. Ve 38. minutě se dostal do dobré šance Dohnal, jenž si pohrál s domácí obranou a při svém návratu do mateřského oddílu s přehledem skóroval.

Kowalík začal trenérskou misi v Ořechově výhrou nad Bojkovicemi. Pomohl mu i syn

O minutu později předvedl Dohnal s Bartoškem skvělou souhru a bylo to 0:2. O další minutu později u toho byl znovu Dohnal a Kuklovi nezbylo nic jiného než míč dopravit do sítě Slavoje.

Domácí byli v tu chvíli na ručník, poločas je ale vysvobodil.

Hlučané měli i po změně stran herně navrch. Po střele Zlínského se prosadil dorážející Matejka. Na 5:1 zvyšoval právě trenérův syn David.

Rohatec v závěrečné půlhodině po vystřídání debakl zmírnil.

Hostům v zápase scházel pouze zraněný Šimoník. Martiš se připravuje s třetiligovým Uherským Brodem. Velkou posilou je navrátilec a legenda hluckého fotbalu Jan Dohnal. Další posily Spartak neshání. „Pro nás je hlavní, že jsme kádr udrželi. Budeme dávat příležitost hráčů, kteří si postup vykopali,“ tvrdí Zlínský.

Slovácký celek zahájil letní přípravu v úterý 11. července. Do zápasu v Rohatci šel po třech trénincích. „Kluci v týdnu nabírali fyzickou kondici,“ dodal Zlínský.

Nováček krajského přeboru se v dalším utkání představí v Hroznové Lhotě.