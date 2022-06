„Nechci říct, že se mi ulevilo, ale všichni jsme moc rádi, že jsme splnili úkol, cíl a

celostátní soutěž zachovali o pro následující ročník, což nebylo úplně jednoduché,“ přiznává Hlahůlek.

Bývalý ligový záložník podzim strávil po boku Pavla Němčického u třetiligové juniorky, v zimě byl ale vedením uherskohradišťského klubu převelen ke staršímu dorostu, aby společně s kolegy Václavem Uhlířem, Petrem Drobiszem a taky staronovým šéfem mládeže Zdeňkem Botkem, jenž do chodu týmu hodně zasahoval, elitní soutěž pro Slovácko udržel, což se jim nakonec podařilo.

„Všichni jsme se semkli, táhli za jeden provaz,“ pochvaluje si Hlahůlek.

Situace u mládežnického týmu ale nebyla i vzhledem ke covidové době vůbec jednoduchá. „Měli jsme hodně zraněných, málo bodů. Navíc zimní příprava byla poměrně krátká, moc času nebylo,“ upozorňuje.

Podle toho taky vstup do jarních odvet vypadal. Starší dorostenci Slovácka první čtyři kola po zimní pauze herně ani výsledkově nezvládli, po čtyřech porážkách se dál krčeli na sestupové příčce. „O to jsme to pak měli složitější,“ podotkl.

Trenéři Slovácka ale oproti podzimu změnili způsob hry. Už nechtěli být až tolik dominantní na míči, netoužili po fotbale se spoustou přihrávek. „Právě taková koncepce tu poslední roky byla,“ připomíná.

Kočí ze Slovácka trumfl předchůdce. Třetí ligu v jeho rodné obci nikdo nehrál

Hlahůlek po svěřencích vyžadoval zjednodušení hru, které měla přinést přímočařejší fotbal i více vstřelených branek, který by logicky vedly k vítězství.

Zlomové okamžiky přišly v březnu a dubnu, kdy celek z Uherského Hradiště zvítězil v Opavě a v Českých Budějovicích.

„Do té doby byly výkony takové nervózní. Bylo vidět, že hrajeme o hodně. Tehdy se ale ukázalo, že tým není zase až tak špatný a že hodně toho bylo o hlavě,“ míní Hlahůlek. „Kluci neměli hlavně dobrý konec podzimu, což se na nich podepsalo. S dílčímu úspěchy se mužstvo zvedlo. Taky jsme těžili z toho, že Meteoru a Opavě se nedařilo,“ přidává.

Naopak mladíci ze Slovácka ožili, doma přehráli Olomouc, Plzeň i mistrovskou Slavii v sestavě s dvojčaty Pudilovými. „Zvládli jsme i těžké zápasy venku. Třeba v Brně jsme prohráli, ale náš výkon byl dobrý.“ prohlásil.

Podívejte se: Za minutu bylo po náskoku. Slovácko bylo s Baníkem rádo i za bod

Tým táhl především Emanuel Yohanna. Nigerijský mladík střílel důležité góly, asistencemi se podílel se brankách spoluhráčů, prostě čněl nad ostatními. „Byl výraznou osobností,“ vyzdvihuje zahraniční akvizici pětapadesátiletý kouč.

S hráči se povedeném jaru rozloučil, dál s nimi spolupracovat nebude. Zatímco řada kluků jde do třetiligového béčka, Hlahůlek se přesune do mladší kategorie U18.