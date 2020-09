V dresu mateřského klubu nastupuje společně s bratrem i bratrancem, oba rodinné příslušníky ale o víkendu zastínil, když se na na těžkém terénu ve Zlechově blýskl hattrickem.

„V žádném zápase jsem tři góly nikdy nedal, je to moje premiéra,“ přiznává s úsměvem šestadvacetiletý fotbalista.

V zápase 5. kola krajské I. A třídy skupiny B, který hosté opanovali 5:3, udeřil třikrát v rozmezí dvanácti minut. Šumičtí soupeře rozebrali stejnými akcemi. Gólu Jana Pilky vždycky předcházela rychlá hra po straně zakončená centrem do pokutového území a přesné zakončení.

„Je to jeden z bodů, který chceme plnit v každém zápase. Nicméně máme za úkol se tam dostávat ve více lidech, takže ne vždy spoluhráči hledají jen mě,“ říká.

I když nepatří mezi vyhlášené okresní bombarďáky, zlechovskému brankáři Vendelovi nedal žádnou šanci. V zakončení si počínal naprosto neomylně. „Za kanonýra se rozhodně nepovažuji,“ odmítá novou roli.

Většinu kariéry navíc nastupoval na defenzivních pozicích a jeho úkolem bylo útočníky hlavně bránit. „Paradoxně právě tyhle zkušenosti můžu teď přetavit v to, abych ty góly střílel. Snad se mi to bude dařit i nadále,“ přeje si.

V kabině tvoříme skvělou partu

Pomáhat k brankám mu mají i další „dvě pilky“ v dresu Šumic.

Kromě Jana nastupují v týmu účastníka první A třídy také Ivan a Stanislav. „Jeden je brácha a druhý bratranec,“ hlásí. „Je moc fajn, že si s nimi můžu zahrát, protože jsem jako malý odešel do „světa“ a do Šumic jsem se vlastně vrátil až nedávno,“ líčí. „V dobrém si je dobírám, ale je to oboustranné. V kabině tvoříme skvělou partu. Všichni jsme si rovni, což je moc důležité,“ přidává.

Hostům ze Šumic v neděli dopoledne nevadil ani těžký terén. Na kluzkém trávníku míč hezky klouzal, i proto trenér Martin Zicha své svěřence nabádal k častější střelbě. Možná i kvůli tomu padlo ve Zlechově hned osm branek. „Je pravda, že takový povrch vždycky vybízí k tomu, abychom více stříleli. Takže to byl určitě jeden z aspektů, že na konci zápasu svítilo na tabuli tak vysoké skóre,“ míní Jan Pilka.

Podle něj to ale nebyl vůbec jednoduchý zápas. I když domácí prohrávali už 1:5, výsledek v závěrečné části alespoň zkorigovali. „Zlechov je nepříjemný a houževnatý soupeř. Šance, co si vytvořil, taky dokázal proměnit,“ pravil.

Šumice ale nedělní dopolední šichtu nakonec zvládly a připsaly si druhou výhru v sezoně. Se šesti body se drží ve středu tabulky.

„Po tomhle utkání hodnotím start kladně, ale mohlo to být i lepší,“ myslí si. „Dvě utkání jsme zvládli, další dvě ne. Nicméně kromě druhého poločasu s Újezdcem, kdy jsme po našich hloupých chybách zaslouženě prohráli, jsme vždy předvedli výkon odpovídající našim schopnostem,“ je přesvědčený.

Zatímco Šumice zatím sehrály všechny duely, víkendové derby Nivnice s Dolním Němčí bylo odloženo.

Jeden z hráčů totiž musel do karantény a další se necítili dobře.

Situaci ohledně pandemie bedlivě sleduje i Jan Pilka, který ovšem věří, že nákaza krajskou soutěž nijak nenaruší či dokonce nezruší.

„Je pravda, že současná doba fotbalu a sportu jako takovému vůbec nepřeje, takže nějaké obavy samozřejmě jsou. Ale když přijde jakékoliv rozhodnutí nebo opatření, tak jej musíme s pokorou přijmout,“ uvědomuje si.