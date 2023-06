Byli blízko pokoření lídra, měli na dosah skalp jistého vítěze krajské I. A třídy skupiny B, ani fotbalisté Nivnice ale nepřipravili vedoucí Hluk o jarní neporazitelnost. Spartak odvrátil porážku v závěrečných deseti minutách, o remíze 3:3 rozhodly slepené branky Tomáše Chodury a střídajícího Davida Matejky.

Fotbalista Nivnice Tomáš Kelíšek po zápase s Hlukem | Video: Libor Kopl

Domácím k triumfu nad okresním rivalem nestačil ani hattrick skvělého Vlastimila Veleckého.

„Samozřejmě musím uznat kvalitu soupeře, který si jednoznačně zasloužil postoupit do vyšší soutěže, i přesto si myslím, že jsme měli na vítězství. Mrzí mě, že jsme dobře rozehrané utkání nedotáhli do vítězného konce, za stavu 3:1 jsme si to měli pohlídat,“ ví dobře nivnický kouč Miroslav Ondrůšek.

I. A třída sk. B, 26. kolo -

TJ NIVNICE – TJ SPARTAK HLUK 3:3 (2:1)

Branky: 8., 18. a 73. Vlastimil Velecký - 30. Tomáš Martiš, 80. Tomáš Chodura, 85. David Matejka. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 350.

Nivnice ale nezvládla vyostřenou koncovku, po nedůslednosti v defenzivě přišla o náskok, dva body.

„Mrzí mě to za kluky. Mohli jsme porazit postupující mužstvo, což by nás potěšilo i povzbudilo do další práce. Bohužel góly, které jsme v závěru dostali, jsou do nebe volající,“ prohlásil Ondrůšek.

Favorizovaní Hlučané nejspíše spravedlivou remízu brali. „Nechtěli jsme v Nivnici prohrát, takže z tohoto pohledu jsme spokojení,“ přiznává předseda klubu TJ Spartak Hluk Zdeněk Horák. „Podle mě se divákům musel zápas líbit. Ke konci to bylo i vyhecované,“ přidal.

Pro hostujícího kouče Václava Uhlíře, který mužstvo vedl bez parťáka Aleše Zlínského, jenž si plní úkoly u krajské reprezentace na finálového turnaji Region’s Cupu ve Španělsku, bylo těžké svěřence na derby namotivovat, když Hlučané mají postup týden v kapse.

„Pro nás to by jeden z nejtěžších zápasů, protože minulý víkend jsme se stali jistými vítězi soutěže, takže pro kluky bylo velmi obtížné nastavit hlavy tak, aby zvládli další utkání,“ uvedl Horák.

Spartak bez špílmachra Sopůška nezachytil úvod a za nekoncentrovanost tvrdě pykal. První šanci dorážející Bumbalík ještě zazdil, ale v 8. minutě už domácí slavili. Rána Josefíka se od tyče odrazila k Veleckému, který při dorážce rovněž nastřelil konstrukci branky, ale míč bleskově uklidil do sítě.

Zkušený forvard pak po centru ze strany přidal druhou branku a Nivnice byla v laufu.

„Prvních třicet minut jsme byli na výletě. Nivnice byla od úvodu lepší, zaslouženě vedla 2:0. Kromě gólů si vypracovala i další šance,“ uznal Horák.

Hosté se probrali, vyložené šance ale v první půli neměli. Spartak nakopla povedená rána Martiše ve 30. minutě, kdy z dálky střelou k tyči překonal gólmana Hladiše.

„Zápas se touto krásnou střelou zlomil,“ míní Horák. „Od té doby jsme byli herně lepší. Určitě jsme více drželi balon na svých kopačkách. Nivnice ale dobře bránila, vzadu byla organizovaná. Domácí bojovali, běhali, snažili se. Spoléhali na brejky,“ přidává.

Hlučané měli ve druhém poločase hru ve své moci, ale jen velmi složitě se dostávali před Hladiše.

Nivnice dál pozorně bránila a vpředu spoléhala na Veleckého. Zkušený forvard si v 73. minutě chytře počkal na svoji příležitost a po zaváhání soupeřovy obrany poslal míč do odkryté branky.

„Vlastík Velecký je poctivý kluk, velký srdcař. Nivničan, odchovanec. Mít v týmu víc takových hráčů, jsme v tabulce ještě výš,“ chválil oporu trenér Ondrůšek.

Velecký mohl hattrick ještě vyšperkovat, když za stavu 3:1 šel sám na brankáře Pěgříma, ale v úniku neuspěl.

„Byl to rozhodující moment zápasu. Pokud by to proměnil, bylo by po utkání,“ má jasno domácí kouč.

Hosté i díky střídání hru na konci střetnutí oživili a skóre parádním finišem srovnali. V 80. minutě se prosadil Chodura.

Vzápětí Kukla z trestného kopu orazítkoval břevno. Na 3:3 upravil až žolík Matejka, kterému asistoval další střídající dorostenec Zlínský.

„Nemyslím si, že by nám ve druhé půli došly síly, spíše jsme se zatáhli a chtěli hrát na brejky. Byly tam dobré věci. Pak ale soupeř z ojedinělé akce a jednoduchého nákopu snížil, vzápětí jsme znervózněli a hosté šťastně srovnali,“ mrzí Ondrůška.

Nivnice před závěrečným zápasem díky lepšímu skóre udržela pátou příčku před Bojkovicemi.

„Před námi je ještě poslední zápas, ale s jarem jsme spokojení. Mužstvo jsme dávali dohromady za pochodu. Cíl jsme splnili, protože jsme se posunuli v tabulce výš,“ říká bývalý ligový gólman, kterého spíše zajímá herní projev a ten byl až na nějaké zápasy dobrý.

„Mrzí mě jenom, že jsme měli hodně zraněných hráčů, což kolikrát ovlivnilo naše výsledky,“ ví dobře.