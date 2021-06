„Za mě je pan Fousek dobrá volba,“ říká kouč Ořechova, který působil v ligovém Synotu i dalších klubech regionu. „Znám ho již nějakou dobu. Měl jsem možnost s ním řešit některé věci nebo komunikovat, vždycky byl vstřícný, konstruktivní, přátelský. Nikdy jsem z něj nevycítil postranní úmysly, což není úplně ve fotbale běžné,“ říká Hastík.

Toho potěšilo, že se do výkonného výboru dostal i reprezentační trenér futsalu Tomáš Neumann. I Fousek byl dříve ve výboru futsalové větvě FAČR. „Charakterově jde o lidi s určitým morálním kreditem a zárukou posunu k lepšímu,“ věří.

Nedomnívá se však, že se ve fotbale všechno šmahem změní k lepšímu. „Protože se také odvíjí od stavu společnosti,“ vnímá.

Podle Hastíka může k zásadnějším změnám v českém fotbale dojít až po říjnových parlamentních volbách. „Ty by mohly zásadně změnit atmosféru v celé České republice. Také fotbal by z toho mohl těžit a působit férověji než doposud,“ je přesvědčený. „Fotbal nemůže být najednou úplně čestný, férový. To může přijít až se změnou společenského klimatu,“ přidává.

Paradoxně místopředsedou za Čechy se stal Jan Richter. Hlavní manažer hnutí ANO porazil Vladimíra Šmicera poměrem hlasů 71:56. Vítěz Ligy mistrů a další vicemistr Evropy z roku 1996 se tak do výkonného výboru nedostal.

Místopředsedou za Moravu byl zvolen Fouskův favorit Jiří Šidliák. „Toho vůbec neznám. Nikdy jsem se s ním nesetkal. Předpokládám ale, že jde o člověka, který má nějaké hodnoty,“ pronesl.

Hastík oceňuje, že s očistou započala před pár měsíci policie. „Pro fotbal udělala nejvíc,“ má jasno. „Jsem rád, že dostala odvahu a obvinila pana Berbra, který byl hlavou celé fotbalové chobotnice. Ta fotbal hrozně svazovala a ovlivňovala v negativním směru. S koncem pana Berbra může nastat určitý posun směrem k lepšímu,“ doufá.

Triumf Fouska ale jako vítězství Moravy, kde nový předseda FAČR získal 55 ze 70 platných hlasů, zatímco jeho soupeř jen 15 hlasů, Hastík nebere. „Takto jsem to ani nikdy v minulosti nerozděloval, nevnímal. Nezastávám názor, že na Moravě je všechno dobré, kdežto v Čechách je zase všechno špatně. Tak tomu určitě není,“ ví dobře současný trenér Ořechova.

Fouskovi ve volbě předsedy přál i Radim Palčík. Také pro funkcionáře a kouče Kněžpole byl osmapadesátiletý dlouholetý funkcionář ze všech tří kandidátů nejlepší. „Šmicer s Poborským si coby hráči vydělali spoustu peněz a nyní si užívají také života. Podle mě se na takovou funkcionářskou práci úplně nehodí. Pan Fousek je v tomto ohledu pro mě nejvhodnější,“ míní.

Stejně jako bývalý nadřízený ze Synotu Jaroslav Hastík ani Palčík místopředsedu Šidliáka vůbec nezná. „I tak pevně věřím, že výkonný výbor bude pracovat dobře a hlavně pro fotbal. Horší než v předcházejících letech to ale být nemůže,“ míní někdejší vynikající stoper.

Jaroslava Šuranského nechala čtvrteční valná hromada naprosto v klidu. Podle předsedy klubu TJ Nedachlebice nemá žádný šéf FAČR na činnost v malém oddíle žádný vliv. „Pokud mám být upřímný, mě tyto hrátky moc nezajímají,“ přiznává. „Naše podhorské kluby si žijí svým vlastním životem. Potřebujeme hlavně přežít, protože dětí i hráčů ubývá,“ doplňuje.

I když klub z první A třídy skupiny B dlouhodobě funguje, stejně jako další krajské oddíly jej tíží každodenní problémy, které jsou spojené s hráčským kádrem i samotným chodem oddílu. „Pokud nám noví lidé pomůžou se zajištěným dotačních investičních i neinvestičních prostředků, budeme jedině rádi. Ale jinak jsou tito lidé od nás daleko hodně,“ říká.

Ani Šuranský se s novým místopředsedou za Moravu Jiří Šidliákem nikdy nesetkal. „To jméno mně naprosto nic neříká,“ kroutí hlavou. „V rámci školení jsem v kontaktu maximálně s doktorem Ševčíkem z Otrokovic nebo předsedou Krajského fotbalového svazu, jinak ale opravdu s nikým,“ dodává nedachlebický šéf.