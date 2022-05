„Je to dobrá podpora. Vždycky se těším, když jsou tady a vyjde jim to, že se přijdou podívat. Je to fajn,“ říká zkušený pětatřicetiletý gólman.

Rodák z Uherského Hradiště jsou s hvězdou NHL švagři. I když se povětšinu roku kvůli Voráčkově pobytu v zámoří nevidí, mají spolu dobrý vztah. „Neštengrujeme se, ale píšeme si a podporujeme se,“ tvrdí.

Hvězdného příbuzného s rodinou navštívil v Americe letos v lednu. Během třítýdenního pobytu v Columbusu zhlédl dokonce čtyři zápasy slavné soutěže. Blue Jackets viděl při domácích duelech s Pittsburgem, Ottawou, Calgary a New York Rangers. „Byla to paráda, velký zážitek,“ přiznává.

Hájek patří mezi velké hokejové fanoušky. Nyní zápasy české reprezentace na mistrovství světa či olympijských hrách díky Voráčkovi prožívá daleko víc.

„Hokej mě samozřejmě baví, když Kuba nastupuje v národním týmu, je to pro mě samozřejmě atraktivnější, speciálnější,“ uvedl.

Sám se ale věnuje fotbalu. Kariéru rozdělil víceméně jen mezi dva kluby. Šest let chytal ve Spytihněvi, kde si vyzkoušel i divizi. „Byla to super éra. S kluky jsme vytvořili perfektní partu. Dařilo se nám, vyhrávali jsme. Bohužel jak už to tak na vesnici bývá, došly peníze,“ připomněl pád Slovácké Sparty do okresních soutěží.

I.A třída sk. B: Dolní Němčí zdolalo Těšnovice, poprvé na jaře vyhrál

V létě 2014 zamířil do Nedachlebic, kde nastupuje doteď. Fotbal jej stále baví, byť úroveň není zdaleka tak vysoká jako dřív, navíc minulé sezony poznamenala pandemie koronaviru, velká marodka. „Samozřejmě s dvěma dětmi, rodinou a narůstajícím věkem je to čím dál náročnější, ale o konci jsem neuvažoval. Je to skvělý koníček, který mě baví,“ líčí.

Radost nejen Hájkovi na podzim braly výsledky. Nedachlebice se v první polovině sezony neuvěřitelně trápily, po zimní pauze se ale daly celkem do kupy a nyní už sbírají body, šturmují za záchranou.

„Bohužel marodka nás trápí pořád. V Kunovicích jsme měli na lavičce jenom náhradního gólmana, ale pomohla nám změna trenéra, jiný styl hry, který vstřebáváme na každém tréninku. Ale je evidentní, že nám to přináší ovoce,“ těší zkušeného gólmana.

Nedachlebice se pod vedením Ondřeje Čtvrtníčka dostaly v I. A třídě skupiny B vyšplhaly na jedenácté místo, pod sebe dostaly i Kunovice, kde o víkendu v emotivním duelu zvítězily 5:3.

„S nimi je to vždycky takové vyšperkované, čekali jsme, že to bude takto vypadat,“ usmíval se Hájek.

Hokejista Voráček viděl v Kunovicích obrat Nedachlebic i gól z poloviny hřiště

Hosty nesložily ani dvě inkasované branky v prvním poločase. Po přestávce výsledek otočili, získali cenné tři body. „Chtěli jsme to zvrátit, štěstí tentokrát stálo na naší straně,“ míní nedachlebický gólman.

Hostům výhru vystřelil z poloviny hřiště Ondřej Šuranský, který brankáře Němčického zaskočil nákopem ihned po rozehrávce.

„Proti Kunovicím jsem taky jeden takový dostal, takže je to 1:1,“ ví Hájek.

I když Nedachlebice rázně vykročily za záchranou, vyhráno ještě nemají. „Před námi je ještě šest zápasů, stát se může cokoliv. Toto jsou ale pro nás velmi důležité body. Díky nim jsme trošku utekli Kunovicím, na které jsme se předtím dotáhli,“ dodává brankář, jenž pracuje v elektrotechnice ve vývoji.