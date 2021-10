I tamní činovníci si na bývalého gólmana vzpomněli. „Naštěstí to vypadá, že Kuba zvládl náročnou operaci velmi dobře a už je v domácí péči! Všichni mu držíme pěsti a přejeme brzké uzdravení,“ prohlásil šéftrenér FK Hodonín Michal Bíza.

Domácí však více než těsnou porážku řešili zdravotní stav své jedničky. Jakub Zavadil, který je rodákem z Nového Poddvorova, ale první fotbalové krůčky dělal v sousedním Starém Poddvorově, přišel do Uherského Hradiště loni v létě z Hodonína.

„Byla to nešťastná srážka a hrozivý moment. Jsme rádi, že operace proběhla bez komplikací a Jakub byl v pátek propuštěn z nemocnice. Všichni v klubu na něj myslíme a přejeme mu brzké uzdravení,“ uvedl na klubovém webu k incidentu šéftrenér mládeže Slovácka Michal Kordula.

Následné vyšetření odhalilo krvácení do mozku, a tak byl talentovaný gólman převezen do brněnské nemocnice, kde podstoupil operaci.

Tady šlo fakt o život! Drsný zážitek si odnesli domů nejen návštěvníci, ale především účastníci utkání mladšího dorostu Slovácka a Zbrojovky Brno. V zápase 9. kola celostátní ligy, který se hrál ve Starém Městě na Širůchu, domácí brankář Jakub Zavadil při jednom ze zákroků utrpěl proražení lebky a byl převezen do uherskohradišťské nemocnice.

