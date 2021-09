Po špatném odkopu domácího obránce Kročila do autu neváhal a přes celé hřiště se vydal do šestnáctky Hluku, aby po centru beka Křižky z pravé strany na zadní tyči hlavou uklidil balon pod břevno!

„V devadesáté minutě, když prohráváte 1:2, už mi nic jiného nezbývalo. Chtěl jsem, abychom vyrovnali. Letěl tam docela dobrý balon. Věděl jsem, že je přede mnou Adam Zelinka, který moc nebrání, takže jsem si věřil,“ líčil s úsměvem hrdina sobotního dramatu.

Sedmadvacetiletý brankář se trefil v 93. minutě, hned potom odpískal rozhodčí Horváth konec. Domácí neměli možnost reagovat, zato Bojkovičtí hráči na sebe naskákali, radovali se společně s fanoušky. „Euforie byla veliká,“ říká.

I když na Urbánka spoluhráči i diváci pokřikovali, že jej čekají u baru a že to bude mít drahé, bývalý gólman Brumova, jenž prošel i mládeží Slovácka, nijak zvlášť nekřepčil. „Nevyhráli jsme, takže žádné velké oslavy nebudou,“ měl jasno.

Za první gól mezi muži a článek v Deníku ale bude muset přinést do kabiny slivovici. Mimořádná událost si žádá zapít. Pro Urbánka to ale nebyla úplně první trefa v kariéře. „Naposledy jsem se prosadil v dorostu. Tehdy jsem ale nastoupil na hrotu,“ vybavuje si.

Že by se tlačil na hrot i nyní, ale nehrozí. „Příště musíme hrát ještě lépe a hlavně kluci vpředu musí dát gól, ne já. Od toho na hřišti nejsem,“ ví dobře.

Urostlý brankář ale v sobotním utkání překvapivě moc práce neměl. Kromě gólů toho Hlučané v ofenzivě mnoho nepředvedli. Od Spartaku čekali víc nejen věrní příznivci, ale i zdatný protivník.

„Ať se na mě kluci z Hluku nezlobí, ale pokud mají s takovým výkonem postupovat, tak by krajský přebor hrát neměli,“ říká natvrdo. „Všichni soupeři o nich mluví, jak jsou výborný, že každého přejedou. Přitom my jsme odehráli těžší utkání než tady,“ přidává.

Je pravda, že Spartaku víkendové střetnutí herně vůbec nevyšlo. I tak ale byli Sopůšek a spol. kousek od šesté letošní výhry. Jenže Slovácká Viktoria se rvala až do konce, nezlomila je ani druhá branka Martiše. Hosté cítili, že jsou lepší a body nevisí tak vysoko ve vzduchu.

„Ve druhé půli jsme skoro devadesát procent času drželi míč, kdežto oni jenom chodili do brejků. Dali jeden gól, možná to byl ofsajd, ale teď už je to jedno. Remíza byla spravedlivá,“ je přesvědčený.

Podle bojkovického gólmana dál zůstávají favority I. A třídy skupiny B Osvětimany a Hluk. Tým vedený trenérem Liškou se ale nevzdává, dál chce soupeře prohánět a znepříjemňovat jim pozici v krajské třídě.

I když postup není pro Bojkovice prioritou, moc by si ho přály.

„ Osvětimany klasicky nebudou chtít postoupit. Uvidíme, co Hluk. Zda tady kluci zůstanou nebo se zase rozprchnou za penězi jinam. My to hrajeme s domácími kluky, takže jsme v klidu. Proti takto posíleným mančaftům se těžko hraje,“ dodává.