„Radost byla obrovská, protože gól padl až v úplném prodloužení. Jestli to byl gól kariéry, to nevím, ale rozhodně byl důležitý, protože nám pomohl k zisku tří bodů,“ uvědomuje si dvacetiletá útočnice.

Vítěznou trefu si náležitě vychutnávala. Důvodů měla víc. „Jsem ráda, že se mi to podařilo, protože pár minut před tím jsme měly opravdu velké gólové příležitosti, jednu z nich i já, které jsme nedokázaly proměnit. Pokud by zápas skončil remízou, o to víc by mě mrzelo, že se mi nepodařilo skórovat,“ prohlásila.

Fotbalistky Slovácka díky šťastné brance Pěčkové zdolaly poslední Pardubice 1:0 a upevnily si třetí místo v první lize žen. Favorit se ale proti outsiderovi pořádně nadřel. „Ať už hrajeme proti poslednímu nebo vedoucímu týmu, vždycky záleží na nás a na naší předvedené hře. Družstva, která jsou v tabulce níže nesmíme nikdy podcenit,“ ví dobře.

Celek z Uherského Hradiště se sice dál drží za Spartou a Slavií, před čtvrtými Horními Heršpicemi má luxusní dvanáctibodový náskok, ale herně mu to na jaře zatím hapruje. „Je pravda, že se nám nedaří tolik jako na podzim,“ souhlasí Pěčková.

Čím to je, netuší. „Pevně ale věřím, že se teď máme od čeho odrazit a v dalších zápasech dokážeme předvést, co je opravdu v nás,“ přeje si.

Svěřenkyně trenéra Bláhy i tak s přehledem drží bronzovou pozici a uhání za vysněným cílem, kterým je účast v předkole Ligy mistryň.

„V základní části nás už nikdo ohrozit nemůže. Ve skupině o titul budeme chtít bojovat o co nejlepší výsledky, abychom byly v klidu a o třetí místo nepřišly,“ říká. „Liga mistrů je určitě jeden z mých fotbalových snů a přání, je to velká motivace pro nás všechny,“ přidává.

Rodačka z Příkaz, které leží na Hané kousek Olomouce, fotbal hraje od mládí. Dříve se věnovala také atletice, ale kolektivní sport nakonec zvítězil a šikovná hráčka nyní patří do kádru jednoho z nejlepších ženských týmů v Česku. „Fotbal vyhrál, protože mě bavil a naplňoval víc. Mého rozhodnutí rozhodně nelituji,“ uvedla.

Ke kopané ji přivedl táta, jenž dříve taky hrával. Pěčková začala s kluky v rodné vesnici, následně nastupovala za Sokol Náklo. V Olomouci si vyzkoušela druhou ligu žen a v roce 2018 přestoupila do Slovácka, kde studentka prvního ročníku Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci působí dodnes.

Fanynka Manchesteru City obdivuje především hvězdného Portugalce Cristiana Ronalda. „Líbí se mi jeho hra jedna na jedna, zakončení, a jak na sobě tvrdě pracuje a chce se stále zlepšovat,“ vysvětluje s úsměvem.

Prodloužený sváteční víkend strávila doma s rodinou. V pondělí ji přišly vymrskat taťka, bratr i děda. „Já ale Velikonoce moc neprožívám,“ přiznává závěrem.