Většina z nich zůstala o víkendu doma v teple, kvůli pohodlí nebo z obav o své zdraví raději vynechali zápas oblíbeného týmu, derby v nižší soutěži.

Při pohledu do oficiálních zápisů je jasné, že duely od nejvyšší soutěže až po nejnižší třídu živě sledovali jen ti otrlí. A ti stejně také byli rádi, když rozhodčí na závěr střetnutí foukl do píšťalky a oni mohli prokřehlí domů nebo do hospody. Prostě za teplem.

Zase se jenom potvrdilo, že k fotbalu odjakživa patří teplo, sluníčko, pivo.

Led a mráz jsou zase spjaty s hokejem. Možná i proto byl Lapač včera napěchovaný při prvním finále Chance ligy až po střechu. V tom vsetínském kotli se hosté z Vysočiny pořádně vařili …

Autor Libor Kopl je sportovním redaktor Deníku