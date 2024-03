Na většině utkání jsou snadným terčem diváků i hráčů, kritika se na ně snáší snad ze všech stran. Musí poslouchat urážky, jsou terčem posměšků.

Mladý fotbalový rozhodčí Jan Martinák. | Foto: Deník/Libor Kopl

Ano, spousta z nich je slabá, stará a už by pískat neměla, na druhé straně nebýt rozhodčích, tak by se snad žádné fotbalové utkání ani nedohrálo. Stačí se rozhlédnout mezi diváky a nestačíte žasnout, co kolikrát z pusy vypustí. Slyším to týden co týden na každém stadionu, nad věcí je jen málokdo.

Je pravda, že některé duely snad ani nepotřebují soudce. Jsou poklidné, brzy rozhodnuté, bez většího vzruchu. Takové se pískají sami …

Jindy je ale potřeba pevná ruka, silná osobnost, důrazná domluva, karty.

V sobotu v Těšnovicích ovšem na hlavního sudího čekali marně. Dvacetiletý arbitr Jan Martinák, který patří v kraji mezi nejperspektivnější a má před sebou slušnou budoucnost, se nezapomněl v hospodě ani neměl rande.

Byl pečlivý, dochvilný, ostatně jako vždy.

Rozhodčí Martinák nedorazil do Těšnovic. Na auto mu po cestě spadl strom

Jenže cestu na sobotní utkání mu zkřížil strom, tedy spíše dva. První spadl těsně před jeho auto, druhé přímo na něj.

Mladý sudí měl štěstí, v hrůzné chvíli vyvázl bez zraněný. Chvilku byl v šoku, možná děkoval Bohu, ale v neděli už zase pískal, respektive mával.

Nejen kvůli této události je potřeba si každého sudího vážit. I když samozřejmě na rozdíl od většiny fotbalistů pobírají odměnu, žádné peníze se nevyrovnají tomu, co je je pro každého to hlavní.

Ano, je to zdraví. Proto si ho stejně jako sudích važme. Alespoň trochu …

Autor Libor Kopl je fotbalový expert Deníku