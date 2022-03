1. Hluk 4 1 0 18:5 13 b.

2. Nivnice 3 1 0 11:4 10 b.

3. Mladcová 2 0 1 5:5 6 b.

4. Slavkov 1 1 2 9:9 4 b.

5. Újezdec 1 0 3 12:19 3 b.

6. Dolní Němčí 1 0 4 6:18 3 b.

7. Louky 0 1 2 4:7 1 b.

Skupina B: Březová - Lhota u Malenovic 0:3 (0:2), David Červenka 2, Majer.

1. Lhota 3 0 1 20:7 9 b.

2. Strání B 3 0 0 16:3 9 b.

3. Havřice 1 1 1 11:6 4 b.

4. Březová 0 1 2 2:10 1 b.

5. Popovice 0 1 1 6:12 1 b.

6. Přečkovice 0 1 2 8:25 1 b.

„Chápu, že toho kluci asi měli dost, ještě v sobotu dopoledne jsme měli trénink, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Kluci si po vedoucí brance, kterou jsme dali hned na začátku, mysleli, že to půjde samo. Zápas podcenili, úplně odflákli. Z naší strany to byla katastrofa. Jsem hrozně naštvaný,“ prohlásil trenér Slavkova Miroslav Mančík.

Jeho tým se od čtvrtka do neděle chystal na jarní boje v Luhačovicích. V lázeňském městě nabíral kondici, polykal tvrdé dávky.

A zatímco dohrávku s Loukami celek z Uherskohradišťska ještě zvládl slušně, v sobotní bitvě s Hlukem vyhořel. „Není možné, abychom prohráli s dorostenci,“ zlobil se Mančík, který stále nemá tým po hromadě.

O víkendu Slavkovu scházeli Zimčík, Halík, Maštalíř či Kotek. Hlučané si nečekaný úspěch užívali. Zatímco první mužstvo Spartaku dalo přednost soubojem s Ratíškovicemi, tým poskládaný z dorostenců a borců z béčka v těžké zkoušce obstál.

„Nepředpokládali jsme, že tento poslední výběr Hluku může uhrát tento výsledek. Je obdivuhodné, že i toto mužstvo vyhrálo a zanechalo nám možnost tento turnaj vyhrát. Tým koučoval Vašek Uhlíř a je vidět, že je ho vedení a schopnost organizovat mužstvo je veliká. Vítězství o to cennější , že i v tomto improvizovaném řešení kluci dokázali zvítězit. Obě branky dal Přema Polách, který však při svých fyzických schopnostech nemůže být kvůli svému zaměstnání být stabilním hráčem,“ zhodnotil duel sekretář Spartaku Martin Dostal.

Ve druhém sobotním zápase skupiny A oslabené Dolní Němčí nestačilo na Újezdec, okresnímu rivalovi podlehlo vysoko 2:7.

„Zase o tolik horší jsme ale nebyli. Bohužel hlavně klukům z béčka ubyly síly. Výsledek ale neodpovídá, za stavu 4:2 jsme měli dvě tutovky a mohli skóre srovnat,“ upozorňuje trenér Dolního Němčí Petr Kadlček.

Podle něj se hrál na Orelském stadionu klidný a bezstarostný zápas, ve kterém nikdo nebránil. „Všichni jenom útočili. Soupeř nám dal tři góly až v posledních deseti minutách,“ uvedl Kadlček.

Podívejte se: Hluk si poradil i s Ratíškovicemi, kanonýr Martiš se jen díval

Z dalšího debaklu těžkou hlavu neměl. „Bohužel v normální sestavě jsme odehráli pouze minulé utkání, jinak to látáme, jak se dá. Proti Újezdci za nás hrálo pět kluků z béčka a pár dorostenců. Pořád máme fůru nemocných. Nějak se toho nemůžeme zbavit,“ posteskl si.

I když se Dolnímu Němčí na zimním turnaji v Uherském Brodu výsledkově nedaří, jeho trenér panice nepropadá. „Výsledek nerozhodují,“ má jasno. „Bohužel doba je taková, covid u nás pořád řádí. Kluci mají horečky, průjmy. Neustále to látáme. Navíc zápasů je hodně. Asi jsme to přehnali. Ale do mistráků zbývají tři týdny. Věřím, že mužstvo dáme dokupy,“ zůstává optimistou.

Ve skupině B Březová podlehla Lhotě u Malenovic 0:3. Další zápasy jsou na programu v neděli.