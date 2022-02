„Výsledek odpovídá dění na trávníku. Klidně jsme mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem. Byly tam nějaké břevna a tyče, spousta zahozených šancí, ale také řada nepřesností. Poprvé po třech měsících jsme byli na velkém hřišti. Kluci to však zvládli. Hráli s chutí, zaujetím. Zaběhali si, zastříleli. Myslím, že to splnilo účel,“ prohlásil hlucký trenér Jiří Vojtěšek.

Proti Újezdci prostřídal v brance dva nové gólmany. První poločas odchytal kunovický Pěgřim, po přestávce se postavil mezi tři tyče nivnický Popelka.

„Jako trenér bych chtěl oba, protože po tom, co se nám stalo na podzim, dobře vím, jak je důležité mít dva gólmany,“ připomněl Vojtěšek trable se zraněným Šíchou, kterého při zápase v Osvětimanech musel nahradit spoluhráč z pole.

Podívejte se: Nedachlebice podlehly Ořechovu, za který hrál Křiva i další borci

Gambrinus Cup 2022

Spartak Hluk – Újezdec 6:1 (3:0)

Branky: 30. a 37. z penalty T. Martiš, 15. Sopůšek, 65. Zelinka, 75. Miroš, 85. Bania – 60. Pilka z penalty

Hluk: Pěgřim (Popelka) - Kročil, Horák, Skovajsík, J. Machala - Zelinka, Sopůšek, Šimoník, Přecechtěl - Kukla, T. Martiš. Střídali: Škorec, Matejka, R. Martiš, Miroš, Bania.

Dosavadní jedničku navíc čeká ještě jedna operace, takže mimo bude celý letošní rok. I proto Hlučané potřebují nové gólmany.

V sobotu odpoledne se Pěgřim s Popelkou moc předvést nemohli, Újezdec se totiž do mnoha šancí nedostal.

„Od začátku bylo jasné, které mužstvo bude mít navrch,“ uvedl sekretář klubu Martin Dostal. „Naši hráči dobře kombinovali, v obraně měli obránci Újezdce problém s rychlostí Zelinky a Martiše. Už v úvodu jsme měli dá nějakou branku, ale chtěli jsme to dotlačit až do branky. To by se mohlo v mistrovských utkání vymstít,“ přidává.

Až v 15. minutě se po velmi dobré kombinační akci poprvé trefil Sopůšek.

Zkušený středopolař pak připravil druhou branku pro Tomáše Martiše, který vzápětí proměnil penaltu nařízenou za faul na Kročila.

Soupeř se po většinu času jenom bránil. K brance Spartaku se v úvodní části dostal jenom jednou a hned z toho byla gólovka, kterou zlikvidoval Pěgřim.

Druhý poločas se prostřídalo a Hlučané měli velké šance po akcích Zelinky a Martiše. Byli to však Úježďané, kteří využili v 60. minutě penaltu. Faul Matejky v pokutovém území potrestal Pilka.

Podívejte se: Gambrinus Cup odstartoval. Dolní Němčí na úvod podlehlo Mladcové

Zbytek zápasu však patřil favoritovi. V 65. minutě Zelinka po přihrávce Martiše zvýšil na 4:1. Převahu Hluku vyjádřili góly ještě střídající Miroš s Baniou, jenž je v týmu účastníka I. A třídy skupiny B na zkoušce z Havřic.

Favorit mohl vyhrát daleko víc, ale Zelinka trefil břevno, Tomáš Martiš tyčku, která soupeře zachránila i po ráně Romana Martiše.

„Martiše se Zelinkou, kterým servíruje pocukrované přihrávky Roman Sopůšek, prostě nejde na velkém hřišti chytat. Ale u nás v Újezdci na malém hřišti v prvním mistrovském utkání soupeře rozsekáme,“ věří trenér Zdeněk Šebesta.

Známý kouč má k dispozici stejné hráče jako na podzim.