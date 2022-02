Zimní turnaj Uherský Brod 2022

Výsledky 2. kola:

Skupina – A

Hluk - Dolní Němčí 6:0 (3:0), Zlínský 2, Kukla, Martiš, Horák, Zelinka.

Nivnice - Újezdec 6:1 (4:0), Straňák 2, Soukeník, Dubský, Machalík, Josefík - Kostiha.

Slavkov - Louky odloženo



Tabulka - skupina A

1. Hluk 2 0 0 12:1 6 b.

2. Nivnice 2 0 0 8:2 6 b.

3. Mladcová 1 0 0 2:0 3 b.

4. Slavkov 0 0 0 0:0 0 b.

5. Louky 0 0 1 1:2 0 b.

6. Dolní Němčí 0 0 2 1:8 0 b.

7. Újezdec 0 0 2 2:12 0 b.



Skupina - B

Březová - Strání B 1:6 (1:2), Jurásek - Michael Tóth 2, Pavluš, Motola, Gabriš, Benešík.

Lhota u Malenovic - Havřice 4:2 (3:1), Majer, Navrátil, Střelec, Vojtěch Bartoň - Moštěk, Tomáš Rachůnek.



Tabulka - skupina B

1. Strání B 2 0 0 10:3 6 b.

2. Lhota 1 0 1 6:6 3 b.

3. Přečkovice 0 1 0 6:6 1 b.

4. Popovice 0 1 0 6:6 1 b.

5. Havřice 0 0 1 2:4 0 b.

6. Březová 0 0 1 1:6 0 b.

Spartak byl od začátku lepší, technicky i takticky soupeře přehrával. V 10. minutě se po rohu poprvé trefil Kukla, další šance Martiše, Zelinky a právě Kukly brankář Kvasnička bravurně kryl.

Na 2:0 zvyšoval až ve 29. minutě po skvělé akci Martiš. 2:0. Ještě před přestávkou se hlavou po rohu trefil obránce Horák. Trenér Vojtěšek za rozhodnutého stavu prostřídal sestavu, do hry poslal i šestnáctiletého dorostence Davida Zlínského, který po pěti minutách pobytu na hřišti zvyšoval už na 4:0.

Hlučané i za tohoto stavu zahazovali šance. „Kdyby to byl mistrák a stav 0:0, bylo by to mrzuté,“ poznamenal jeden z diváků.

Takto to ale hráče Spartaku vůbec nebolelo. V 70. minutě se navíc dobře orientoval v pokutovém území Zelinka a brankář byl bezmocný. Čtvrt hodiny před koncem dostal pěkný pas David Zlínský a nechytatelnou ranou upravil na konečných 6:0.

Trenér Nivnice Pavel Barchuch měl v nedělním zápase proti Újezdci k dispozici devatenáct hráčů, což je snad rekordní počet v celé historii klubu. Scházeli jenom Těthal a s rukou v sádře na lavičce sedící Vítek.

Naopak k dispozici už byl i navrátivší se Hladiš a straňanské duo O. Kolaja a L. Pavluš, a tak měl trenér z čeho vybírat. Hosté naopak představili na umělce i kanonýra Pomajbíka, který dovedl soupeřova obránce pozlobit.

„Začátek utkání patřil našim fotbalistům, kteří se s balonem kamarádili více a když k tomu přidali i lepší pohyb tak se z toho všeho zrodila naše převaha a z ní i šance. Už tu první jsme v šesté minutě dokázali využít a ujat se vedení,“ popisuje na klubovém webu vedoucí nivnického mužstva Milan Bršlica.

Po spolupráci Kolaji a Pavluše doputoval míč až za velké vápno a po obráncem tečované střele Straňáka se sít třepala poprvé. V 18. minutě Soukeník po centru Kolaji prostřelil brankáře Pochylého a bylo to 2:0.

„Ve dvacáté minutě jsme po spanilé jízdě až z vlastní poloviny donutili hosty k dalším zmatkům, ale Radim Straňák trefil z malého vápna jenom tyčku,“ uvedl Bršlica.

Lepší už to bylo za pár okamžiků. Chybu Sokolíků z Újezdce potrestal Radim Straňák.

Na poločasových 4:0 upravil po Soukeníkově průniku přesně skórující Dubský.

Do druhé půlky udělal nivnický trenér Barcuch osm změn. „V první části druhé části utkání jsme se víceméně hledali a na dobrý start z úvodu jsme nenavázali. První balon mezi tyčky poslali hosté a to v třiapadesáté minutě. Standardku ze čtyřiceti metrů kopal Pilka a náš Junaštík měl plné ruce práce, aby ji vytáhl alespoň na rohový kop,“ uvedl Bršlica.

V 66. minutě po několika šancích na obou stranách udeřil zpoza vápna Machalík. Újezdec se prosadil až v 72. minutě, kdy snižoval Kostiha, jemuž asistoval Pomabík. Triumf Nivnice v uvolněném závěru završil Josefík. „Naši vyhráli zaslouženě a předvedli hned několik povedených fotbalových akcí, které dokázali také zužitkovat v gól,“ dodal Bršlica.

Ve skupině B řádí béčko divizního Strání, které deklasovalo v derby Březovou 6:1. První výhru zaknihovala do tabulky Lhota u Malenovic, jež zdolala Havřice 4:2.