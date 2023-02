„Jak jsme nepanikařili po prvním zápase a porážce s Dolním Němčí, tak teď nepřeceňujeme ani tuto vysokou výhru. Pořád je to jenom příprava, příležitost jsme dali všem hráčům, co byli k dispozici. Kompletní jsme nebyli, ale utkání splnilo účel, zase mělo spíš kondiční charakter. Pro soupeře je porážka asi krutá, ale naši hráči splnili to, co jsme chtěli a výkon okořenili brankami,“ uvedl trenér Nivnice Miroslav Ondrůšek.