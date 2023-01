„Chci pomoct Bojkovicím k postupu do krajského přeboru. I když letos to asi nevyjde, protože ztráta už je docela velká, v příští sezoně bychom mohli o první místo zabojovat,“ říká navrátilec.

Po podzimu jsou Bojkovice v tabulce až páté, na vedoucí Těšnovice ztrácejí jedenáct bodů. K dobru však mají dohrávku v Hluku.

„Jak už říkal hrající trenér Dan Vacula. První A třídu tady hrajeme deset nebo jedenáct let. Já jsem vlastně v Bojkovicích jinou soutěž nezažil, takže bychom si s kluky chtěli vyzkoušet něco jiného. Myslím, že krajský přebor by nám slušel,“ míní.

Domů jej ovšem nezlákaly pouze ambice mateřského oddílu, ale i větší herní vytížení a pracovní důvody. „Je pravda, že ve Strání jsem až tolik nehrál. Navíc měním práci, budu jezdit do Brna, takže bych těžko stíhal všechny tréninky. Z tohoto důvodu nemělo smysl abych tam zůstával,“ cítí.

Gago bude ale dojíždět i do Bojkovic, protože s přítelkyní dva roky bydlí v Podolí.

Zatímco v krajské soutěži patří mezi vyhlášené kanonýry, ve Strání se mu střelecky příliš nedařilo. Na jaře v divizi skóroval třikrát, sestup se mu ale společně se spoluhráči odvrátit nepodařilo.

„Herně to nebylo úplně špatné, ale vždycky nám v zápasech něco chybělo. Nedávali jsme góly, taky jsme v posledních deseti minutách inkasovali branky, což nás vždycky potopilo,“ připomíná.

Ani v krajském přeboru Zlínska ale pětadvacetiletý forvard příliš nezářil. Naopak, půlsezonou se spíše protrápil. Ve žlutočerném dresu lídra se trefil pouze jednou a uzavřel tak své působení pod Javořinou.

„Do Strání jsem přišel dávat góly. Vím, že jich mělo být víc. V divizi jsem měl celkem dost šancí, ale v přeboru už jsem na trávníku strávil méně času. Nedostal jsem tolik příležitostí,“ říká.

Ani tak ale roční působení na Zelničkách nehodnotí negativně. „Určitě nelituji toho, že jsem tam šel,“ tvrdí. „Potřeboval jsem změnu, taky jsem si chtěl ještě vyzkoušet vyšší soutěž. Divizi jsem si předtím zahrál v šestnácti letech v Brumově a teď díky Strání znovu. I když se sestoupilo a výsledky nebyly dobré, hodnotím ten rok pozitivně,“ říká.

„Strání je klub na úrovni, se skvělým zázemím, výbornou partou. Nic špatného o něm říct nemohu. Pro mě to byla dobrá zkušenost,“ vnímá.

Nyní je ale zpět v Bojkovicích, kde se společně s týmem chystá na jarní část. „Už dva týdny trénujeme,“ hlásí. „Je tam nějaké běhání, hodně věcí ale děláme s balonem,“ přidává.

Fotbalisty Slovácké Viktorie po konci trenéra Martina Lišky vedou brankář Filip Urbánek a útočník Daniel Vacula. Gago s tím problém nemá.

„Myslím, že to bude fungovat,“ uvedl. „Danek už nás vedl dřív. Má obrovské zkušenosti a je stejně starý jako polovina trenérů v soutěži. S Filipem se dobře známe, jsme sousedi. Uvidíme, jak dlouho je to bude bavit a co bude v létě, zda klub třeba někoho sežene,“ líčí.

Gago dres staronového klubu poprvé navlékne už v sobotu, kdy Bojkovice na umělé trávě v Kunovicích sehrají první přípravný zápas v zimní přestávce proti Slavkovu.