Polešovice doma proti Lhotě potvrdily předcházející venkovní výhru z Ostrožské Nové Vsi, soupeře od Zlína na hody zdolali 3:1.

„Byl to vyrovnaný zápas. Soupeř mě překvapil, Minulý týden sice dostal s Ořechovem osm gólů, ale u nás předvedl dobrý výkon. byl na tom stejně jako my a dal nám zabrat,“ říká. „Utkání jsme zlomili silou vůle,“ přidal.

Celek z Uherskohradišťska po konci kouče Hlahůlka bodují, v tabulce se derou nahoru. Hodový triumf se navíc cení dvakrát tolik než běžná mistrovská výhra.

„Kluci by slavili, i kdybychom prohráli, ale takto to hodovému víkendu dodá grády. Bude hodně veselo, my tady tím žijeme,“ přiznává s úsměvem.

Sám ale moc pít ani juchat nemohl. Hned po obědě se vydal do Uherského Hradiště, kde byl k dispozici hráčům ligového Slovácka na předzápasovém tréninku. „Mám povinnosti, takže hody budu sledovat jen zpovzdálí,“ tvrdí.

Podívejte se: Polešovice doma na hody zdolaly Lhotu, mají nového trenéra

V sobotu odpoledne strávil na Městském stadionu Miroslava Valenty, kde byl i celou neděli.

Zatímco práci fyzioterapeuta dělá na plný úvazek, fotbal hraje jenom pro radost. Kvůli účasti Slovácka v Konferenční lize se ale na hřiště do Polešovic mockrát nedostane. „S účastí na trénincích i zápasech je to slabší“ přiznává. „Proti Lhotě to byl teprve můj druhý zápas. Věčně máme ligu, jezdíme ven. Když to stihnu, tak si to ale užívám,“ pokračuje.

Hasoň působí u prvního týmu Slovácka od dubna letošního roku. Předtím byl s kolegou Miroslavem Kolářem, se kterým sdílí společnou ordinaci v Ostrožské Lhotě, u mládeže. „Baví mě to. Práce je pro mě zábavou,“ říká.

Mladý fyzioterapeut se díky práci u ligového mančaftu podíval do Istanbulu, Stockholmu či Kolína nad Rýnem. Před sebou má ještě výjezdy do Nice a Bělehradu.

„Moc si to užívám. Pro nás je to stejně jako pro hráče skvělá příležitost podívat se do velkých klubů, na zázemí špičkových evropských týmů. Je to nádhera, ale moc srovnávat se to nedá. V zahraničí jsou jiné podmínky, taky ta atmosféra na velkých stadionech je úplně jiná, fantastická,“ dodává.