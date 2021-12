„Důležité je, abych u dětí vypěstoval vztah ke sportu, k fotbalu. Abychom vychovávali nejen dobré fotbalisty, ale hlavně slušné lidi. Kdo bude vyčnívat, může jít za lepšími podmínkami do Slovácka či Zlína, bránit v cestě nikomu nebude. Naopak, budeme rádi, když se kluci ve větších klubech prosadí a jednou se zase vrátí, aby pomohli mužům v divizi či ve vyšší soutěži,“ říká.

Někdejší hráč Zlína či Jablonce skončil u mládeže Slovácka ve stejnou dobu jako šéftrenér Michal Kordula, Fujerikův návrat na Valašsko ale s výpovědí nadřízeného nesouvisí.

„Byl jsem rozhodnutý již dřív. O Michalovi jsem se to dozvěděl čtrnáct dní zpátky. Byla to pro mě překvapivá zpráva, protože to tam řídil celkem slušně. Spolu jsme vycházeli nadstandardně,“ uvedl.

Zatímco Kordula skončil kvůli vyčerpání, Fujerik se chce více věnovat rodině, kterou staví před práci na první místo.

„Doteď jsem byl více s dětmi v Uherském Hradišti než s těmi svými. Časově to bylo strašně náročné,“ tvrdí otec tříleté dcerky Beátky a osmiměsíčního synka Matyáše.

„Chci s nimi být víc. Teď je to období, kdy mě nejvíce potřebují,“ cítí. „Navíc Beátka chce už něco dělat, mít své aktivity. Malý sice ještě nechodí, ale už se začíná stavět,“ líčí.

Kordula o konci ve Slovácku: Cítím, že se potřebuji nadechnout. Novou práci nemá

Přitom Fujerik s manželkou řešili i stěhování do Uherského Hradiště. „Kvůli hlídání a dalším věcem nám ale přišlo jednodušší, když zůstaneme ve Vsetíně,“ uvedl.

V akademii Slovácka skončil po pěti letech. Na působení v ligovém klubu bude vzpomínat jenom v dobrém. „Byl jsem u přípravek, vedl mladší i starší žáky. Získal jsem hodně trenérských zkušeností. Vždyť akademie Slovácka patří k nejlepším v republice,“ připomíná.

Návrat do Uherského Hradiště nevylučuje, nyní se ale chce věnovat rodině a práci ve Vsetíně. „Až děti budou starší, odrostou, třeba se naskytne možnost návratu,“ věří.

Nyní předal tým asistentu Marku Bínovi, od prosince se věnuje potěru na Valašsku.

Funguje ve spolupráci s Lukášem Gargulákem který má na starosti ročník 2015.

Fujerik je rovněž zapojená do projektu Vsetín město sportu. V jeho rámci povede na prvním stupni základních škol Trávníky a Sychrov hodiny tělesné výchovy. Momentálně rovněž dostudovává licenci trenéra mládeže UEFA A.