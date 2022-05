David Solař, brankář Nedašova: „Byl to zapas dvou zcela odlisnych polocasu. V prvnim jsme meli vice ze hry, byli jsme lepsi na mici. Do saten jsme sli s jednogolovym naskokem, ackoliv vedeni mohlo byt i vyssi. Navic jsme meli vyhodu, ze souper hral jiz v pocetnim oslabeni. Po prestavce jsme naprosto nepochopitelne prestali hrat a dovolili domacim vyrovnat. Polanka hrala i v desiti lepe, my jsme se strachovali o vysledek. Remizu nakonec bereme, v zachranarskem souboji ma pro nas velky vyznam!

Branky: 11. Trčka, 60. Tomšů - 6. Holba, 12. Kolínek.

KVASICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 4:4 (2:2)

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Brzy jsme vedli dva nula a vypadalo to na pohodový zápas. Bohužel po dvou individuálních chybách našich hráčů hosté vyrovnali a do kabin se šlo za vyrovnaného stavu. Druhý poločas byl kopií toho prvního, šli jsme do vedení 4:2 a vytvořili si snad čtyři šance na navýšení vedení. V těchto chvílích stálo u hostů i štěstí, když je od branky dvakrát zachránila branková konstrukce. Naše neproměňování šancí nás nakonec stálo body, protože hostům se nejdřív podařilo snížit a v nadstavení ze standardní situace dokonce vyrovnat.

I. A třída sk. B: poslední Fryšták z přesilovky vytěžil jen remízu se Šumicemi

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Opět špatný začátek, soupeř brzy vedl, naštěstí pro nás hrál jen čtvrt hodiny. Pak jsme převzali otěže zápasu, vyrovnali a zahodili další šance. Po přestávce jsme chtěli zápas zlomit, místo toho opět hrál dvacet minut soupeř. V duelu nahoru – dolů jsme nakonec vyválčili cennou remízu díky trefě v nastavení z posledního rohu. Doufám, že získaný bod nám pomůže, neboť situace ve spodních patrech se vyrovnává. Závěr bude ještě hodně zajímavý!“

Branky: 3. Berky, 17. Majkrič, 63. Zapletal, 71. Zapletal - 20. Hnaníček, 36. Černý, 73. Vaculík, 90. Vaculík.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - SLUŠOVICE 4:1 (1:1)

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Důležité vítězství. Začali jsme dobře, rychle vedli. Kluci byli aktivní, plnili předzápasové úkoly, ovšem zahodili jsme další šance, brejky. Naopak Slušovice z první střely na branku srovnaly. Když se nám chvíli po přestávce zranil Brazilec Costa, do hry se dostal 53letý veterán Marek Hošťálek, který i přes svůj věk dokázal oživit hru a po faulu na něj jsme ze standardky vsítili vítěznou trefu. Letos jsme snad už čtyřikrát ztratili vítězství, naštěstí kluci dál bojovali a vedení navýšili. Slušovice potvrdili, že mají mladý kvalitní tým, my ale získali tolik potřebné body a snad jsme se odrazili od sestupových vod.“

I. B třída sk. C: Bartek se blýskl hattrickem, venku naděloval i Velký Ořechov

Jan Večeřa, trenér Slušovic: Fotbal, který předvádíme na konci krajské soutěže neodpovídá její kvalitě. Bohužel ani střídáním si nemůžeme pomoct, protože na lavičce sedí 2 dorostenci, kteří odehráli jeden celý zápas už dopoledne. Bystřice šla do vedení už v 6. minutě po našem špatném odkopu a nedůrazu ve vápně se prosadil Costa. Tentýž hráč mohl navýšit vedení Bystřice, ale svůj samostatný nájezd neproměnil. Nám se podařilo vyrovnat střelou z vápna Maliňákem. Hned na začátku 2. poločasu jsme opět obdrželi branku, kdy se domácí hráč, který nebyl nikým atakovaný, prosadil hlavou. Hned za minutu udělal domácí brankář obrovskou chybu, ale Klečka nastřelil pouze břevno. Pak nás domácí potrestali ještě dvakrát z breaku a zápas v pohodě dovedli do vítězného konce.

Branky: 8. Costa, 46. Votava, 70. a 74. Ondroušek - 39. Maliňák.

LUHAČOVICE - V. KARLOVICE 3:1 (2:1)

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Vzhledem k postavení v tabulce a s vědomím toho, že Karlovice hráli ve středu zápas tak jsme věděli, že si to můžeme jen a jen sami zkomplikovat. Nechtěli jsme nechat soupeře nadechnout. Od první minuty jsme hráli tak, jak jsme si řekli a šli jsme za vítězstvím. Byli jsme trpělivý a čekali na naše šance. I když jsme prohrávali tak byla jen otázka, kdy nám to tam spadne. Měli jsme jich určitě více než na 3 branky, ale i soupeř čekal na naše podcenění takže i vzadu ta pozornost musela být pořád na 100%. Po stranách jsme soupeře přečíslovali, chodily tam centry, bylo tam zakončení. V utkání jsme dominovali. Pozitivem jsou 3 body a hlavně to, že se nám nikdo nezranil, pomalu se nám ještě doléčují někteří hráči. Chceme závěr sezóny dohrát vítězně.“

Branky: 33. Popelka, 35. Zábojník, 54. Červenka - 12. Jurajda.

BORŠICE - NEVŠOVÁ 4:1 (2:1)

Ivana Ubranová, předsedkyně Nevšové: „Nezachytili jsme úvod zápasu a už v první minutě po trestném kopu prohrávali. Poté se hra stabilizovala, ale štěstí ani tentokrát při nás nestálo, kdy jsme si vstřelili vlastní branku a poslali tak soupeře do dvoubrankového vedení. Dokázali jsme vrátit do hry po rohovém kopu střelou pod břevno Petra Karmazína. Úvod druhé půle jsme si pohlídali, ale další standardní situaci už ne a hosté šli opět do dvoubrankového vedení. Smůlu jsme si vybrali až do konce, kdy se v 90. minutě podařilo domácím navýšit na 4:1. Bohužel domácí měli vůli po vítězství a šli si za ním od začátku a tak berou tři body.“

Čtvrté místo produktivity? Chci být první! směje se stoper Burša

Branky: 2. Suchánek, 17. vlastní (Kutra), 60. Malý, 91. Janík - 25. Karmazín.

BRUMOV - MORKOVICE 3:1 (2:1)

Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: „Utkání bylo bohaté na brankové příležitosti na obou stranách. My jsme své šance proměnili hned třikrát, hosté jednou, a proto všechny body zůstaly doma. Morkovičtí mě překvapili svou fyzickou připraveností po středečním finálovém utkání poháru. Naši kluci jsou teď na vítězné vlně, doufáme, že jim to vydrží ještě ve zbývajících utkání soutěže.“

Branky: 20. Chovanec, 40. Šenkeřík, 75. Dubčák - 30. Oplt.

BAŤOV - NAPAJEDLA 5:2 (2:1)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „S výsledkem i s celkovým průběhem derby utkání jsme spokojeni. Hrálo se hodně ofenzivně, diváci viděli pěkné fotbalové akce a hezké branky na obou stranách, utkání bylo až do samého závěru otevřené. Jsme rádi, že jsme i tomto utkání potvrdili dobrou formu a za předvedený výkon musíme naše hráče pochválit . Ke kvalitní úrovni utkání ale velkou měrou přispěli i kluci z Napajedel a velmi početná divácká návštěva.“



Branky: 10. Žáček, 13. Tkáč, 54. Krajča, 84. Tkáč, 90. Kašík - 25. Foral, 80. z pen. Koutník.