BORŠICE - NEVŠOVÁ 1:3 (1:1)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Začátek byl celkem dobrý, zatlačili jsme soupeře, který vsadil na obranu a rychlé brejky. Do vedení šla Nevšová, kdy Suchánek si její nahrávku srazil do vlastní sítě, ovšem stejný hráč chvíli poté na druhé straně potrestal zaváhání gólmana. Po přestávce jsme marně dobývali zataženou defenzivu protivníka, ale vázla nám finální fáze. Naopak soupeř využil našeho jednoho zaváhání a rozhodnutí přinesla sporná penalta a třetí trefa do naší sítě. Závěr byl naše křeč, ztroskotali jsme na naší efektivitě.“

Vladislav Durďa, trenérem Nevšové: „Před zápase jsme klukům říkal, že když podají stejný výkon, jako poslední s Kvasicemi, uspějí v Boršicích. Věřil jsme týmu a ten to dokázal, vybojoval cenné! Popravdě jsme byli ve všem podstatném lepší, šli do vedení, o které nás ale připravila laciná chyba. Poté nám sudí pro ofsajd gól neuznal, ale místo toho, abychom šli do kolen, jsme zapnuli. Hodně to bylo vidět po přestávce, kdy jsme dali dva góly a i díky dobré defenzivy zápas získali pro sebe. I díky tomu se nám bude dobře zimovat, a když dobře potrénujeme, budeme tabulkou stoupat.“

Branky: 32. Suchánek - 29. vlastní (Suchánek), 68. Hladík, 82. Kutra.