OSVĚTIMANY - BORŠICE 2:1 (1:1)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Bylo to derby se vším všudy. V prvním poločase jsme nehráli špatně, Boršice nám daly z první brejkové akce gól. Pak jsme drželi balon, soupeře převyšovali. Ve druhé půlce už jsme nebyli tak kvalitní na balonu, bylo to spíše nahoru a dolů, kdo z koho. Boršice neustále hrozily z brejků, takže jsme museli být neustále obezřetní. V zápase jsme nastřelili tři tyčky, k výhře jsme měli blíž. Že jsme dali gól až v závěru, o to jsme šťastnější. Musím ocenit sílu soupeře, který hlavně v přechodové fázi měl svoji kvalitu. Poprvé za nás nastoupili Adam Bartoš s Růžičkou, kteří k nám přišli ze Slovácka B, naopak nám chyběli Perůtka s Tomaštíkem a se zraněným Marešem.“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Jsme zklamaní. Vzhledem průběhu zápasu a hlavně k výkonu ve druhé půli, kdy jsme byli o něco lepším týmem a vytvořili si víc brankových příležitostí, jsme minimálně na ten bod měli. Bohužel v závěru pravý záložník zaspal. Nebyl v prostoru, kde měl být. Dva domácí hráči toho využili. Měli dostatek času na to, aby si vytvořili střeleckou příležitost a pro nás bohužel to Jenda Bartoš trefil pěkně za háčky. Ještě to šlo kolem hráče, takže brankář to viděl pozdě a už tam nedosáhl. První půlka od nás nebyla tak dobrá. V kabině bylo o přestávce trochu živěji, aby kluci pochopili, že bez nějaké bojovnosti a plnění pokynů to prostě nejde. V první půlce jsme nedostupovali hráče soupeře, kterým jsme nechávali hodně prostoru. Taky jsme nevyřešili pár dobrých brejkových situací, při nich jsme volili špatnou přihrávku. Po změně stran jsme to ale hodně zlepšili. Začali jsme domácí dostupovat, byli nepříjemní a dovedli jsme vyjet konstruktivně z obrany, dostat míř přes strany, odkud jsme se tam dostávali, bohužel nám tam nic nespadlo. Jinak zápas s Osvětimany jsem nijak extra neprožíval. Samozřejmě bylo to derbíčko, ale já chci vyhrát každý zápas.“

Branky: 26. Šumulikoski, 87. Bartoš - 15. Krsička.