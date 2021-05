Všichni se již moc těší na fotbal a i přes již ohlášený konec sezony se chystá nespočet přípravných zápasů a turnajů. „Kluby jsou nadržené na fotbal a mám zprávy již o několika takových podnicích. Zájem je velký,“ potvrzuje předseda OFS Vsetín a šéf komise rozhodčích KFS Zlín Stanislav Volek.

fotbalový sudí Pavel Řihák | Foto: archiv Pavla Řiháka

Dle současného sazebníku odměn FAČR ale v tomto pohledu vyvstal nový, zásadní problém! Podle něj by svazem delegovaný rozhodčí měl nárok jen okolo 200 korun, přičemž ty nejnižší mládežnické soutěže startují od 120 Kč! „A to je sakra málo, za to jim to nikdo pískat nebude,“ moc dobře si uvědomuje Volek, sám bývalý sudí. „Kluby, které během přestávky pořádají turnaj ve svých režiích nabízí větší odměnu rozhodčím a ti pak z různých důvodů neřídí zápasy nebo turnaje pořádané okresními svazy přes integrovaný systém FAČR,“ upozorňuje Volek.